Польша и Франция косвенно подтвердили участие своих граждан в акциях радикалов в Тбилиси

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Власти Грузии заявили, что таким образом эти страны подтвердили участие своих граждан в радикальных акциях протеста в Тбилиси, которые начались 28 ноября 2024 года после решения правительства Грузии не просить ЕС начинать переговоры о членстве до 2028 года.

В 2024 году Грузию посетило более 66 тыс. граждан Польши и более 28 тыс. граждан Франции. В первом квартале этого года в Грузию прибыло свыше 10 тыс. граждан Польши и более пяти тысяч граждан Франции.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что в отношение Польши, в частности, отказано во въезде в Грузию было всего 16 гражданам этой страны. Премьер-министр призвал власти этих стран ответить на вопрос, что делают их граждане на антиправительственных акциях протеста в Грузии.

«Все знают о гостеприимстве Грузии», – отметил он. При этом Ираклий Кобахидзе призвал Польшу и Францию проявлять больше гостеприимства к гражданам Грузии, которые регулярно получают отказы во въезде.

В первом квартале этого года среди международных туристов, которые посетили Грузию, лидирует Турция – свыше 225 тыс. человек. На втором месте Россия – 219 тыс.