В Госдуме предложили поддержать производство адаптивных тренажеров для инвалидов

Кузнецова предложила стимулировать выпуск адаптивных тренажеров в России

Tекст: Елизавета Шишкова

Кузнецова рассказала о запуске проекта адаптивных тренажерных залов «Новая высота», который реализуется комиссией «Единой России» при поддержке ряда министерств и общественных организаций, об этом она написала в своем Telegram-канале. Первый такой зал был открыт в Тульской области, к проекту готовы присоединиться и другие регионы.

По словам Кузнецовой, вместе с Минпромторгом начато производство специализированных тренажеров, а с Минцифры России достигнута договоренность о информировании участников СВО о новых залах и соревнованиях по адаптивному спорту через Госуслуги.

Однако, как отметила Кузнецова, выпуск адаптивных тренажеров пока не поставлен на поток, что делает оборудование дорогим и малодоступным как для организаций, так и для частных лиц. В связи с этим она предложила правительству рассмотреть возможность включения в государственную программу «Развитие промышленности» мер по поддержке производства таких тренажеров.

Кроме того, Кузнецова призвала уделить больше внимания популяризации спортсменов-героев СВО, чтобы юные спортсмены знали о подвигах защитников страны, и вынесла предложение включить соответствующие мероприятия в государственную программу развития спорта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поддержал предложение создать пункты проката спортивного инвентаря для людей с инвалидностью.

Президент пообещал внести изменения в полномочия фонда «Защитники Отечества», чтобы он мог помогать военнослужащим-инвалидам заниматься спортом.

Глава государства также сообщил о масштабной программе по обеспечению людей с инвалидностью специализированным транспортом, на что выделят 150 млрд рублей.