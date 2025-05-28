Член ОП Рыбальченко: Надо усилить ответственность взрослых за приобретение алкоголя детям

Tекст: Татьяна Косолапова

В городе Байкальск Иркутской области во время празднования дня рождения подросток напал с ножом на своих сверстников. В результате четверо ранены и четверо убиты. После нападения подозреваемый поджег дом и погиб в огне. Отмечается, что все произошло на фоне употребления спиртных напитков. В Следственном комитете возбудили уголовное дело из-за покупки подростками алкоголя.



«Страшная трагедия, другими словами нельзя описать этот ужас. Присоединяюсь к соболезнованиям родственникам погибших и пострадавших детей. Версии разные, но употребление алкоголя способствовало развитию конфликта и психическому состоянию убийцы», – говорит Рыбальченко.

По его словам, главная задача следствия – разобраться, купили подростки алкоголь сами или кто-то из взрослых помог. Но этот случай обязательно должен вернуть к вопросу ограничения доступности и употребления алкоголя не только несовершеннолетними, но и взрослыми.

«Во-первых, надо все-таки усилить ответственность взрослых за то, что они приобретают или просто передают детям алкоголь. Во-вторых, нужно принять новые меры по ограничению доступности алкоголя. Общественная палата об этом говорит, в частности в докладе "Демография 2030. Как обеспечить устойчивый рост населения Российской Федерации" мы обозначили те меры, которые необходимо принять по сокращению потребления алкоголя», – рассказывает собеседник.

Там специалисты как раз обратили внимание на то, что необходимо усилить ответственность родителей за недосмотренность за детьми, подчеркивает член ОП. Взрослые обязаны следить за недопустимостью того, чтобы в таких подростковых компаниях дети не распивали алкоголь.

«Понятно, что дети могли сами этот алкоголь найти. С этим разберется следствие. Но и родители, если они отправляли детей на такую вечеринку, должны были обязательно знать, чем они будут заниматься. По крайней мере, в дачных поселках. В Байкальске же абсолютно не было никакого родительского контроля, ни один из родителей с подростками не остался. Это, конечно же, просто безобразие», – заключил Рыбальченко.

Ранее министр образования региона Максим Парфенов обратил внимание на то, что компанию подростков объединяло непонятное сообщество. В региональном СК сообщили, что нападавшему было 17 лет, погибшим – от 13 до 16 лет, в их числе есть девочка. Заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов в беседе с газетой ВЗГЛЯД выразил уверенность, что детское насилие и детская жестокость – прямое следствие дыры в воспитании и закладываемых ценностях.