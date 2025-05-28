В Госдуме увидели вину родителей в трагедии с подростками в Байкальске

Tекст: Татьяна Косолапова

В городе Байкальск Иркутской области во время празднования дня рождения подросток напал с ножом на своих сверстников. В результате четверо ранены и четверо убиты. После нападения подозреваемый поджег дом и погиб в огне. Отмечается, что все произошло на фоне употребления спиртных напитков. В Следственном комитете возбудили уголовное дело из-за покупки подростками алкоголя.



«Я убежден, что детское насилие и детская жестокость – прямое следствие дыры в воспитании и закладываемых ценностях», – говорит Милонов.

Депутат подчеркивает, что роль родителя и педагогов в формировании ценностей детей очень важна. Если школьниками не заниматься, то это может приводить к трагичным последствиям.

«У ребенка, который находится под настоящей родительской опекой, в системе образования, занимается в кружках и секциях – буквально нет времени на задумку каких-то злодейств», – считает депутат.

Ранее министр образования региона Максим Парфенов обратил внимание на то, что компанию подростков объединяло непонятное сообщество. В региональном СК сообщили, что нападавшему было 17 лет, погибшим – от 13 до 16 лет, в их числе есть девочка.