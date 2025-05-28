FT: ЕС обязал страны сократить потребление воды на 10% к 2030 году

Tекст: Мария Иванова

Европейский союз подготовил план по обязательному сокращению потребления воды странами-членами минимум на 10% к 2030 году, передает ТАСС. Как сообщает Financial Times со ссылкой на проект документа Еврокомиссии, впервые в истории ЕС установлен целевой показатель «эффективности использования воды», отражающий обеспокоенность снижением запасов грунтовых вод.

Еврокомиссар по вопросам окружающей среды Джессика Росвалл заявила: «Необходимо подумать о том, как более эффективно, рационально использовать воду, в том числе и при приеме душа».

План предусматривает меры по «стабильному обеспечению водой в условиях ее дефицита» и нацелен на стимулирование инвестиций в водную инфраструктуру, включая трубопроводы, насосы и очистные сооружения. По данным организации EarEau, четверть воды в ЕС теряется из-за утечек, а в Болгарии, например, потери достигают 60% ежегодно из-за протечек в трубах.

По оценкам Брюсселя, для поддержания и модернизации водной инфраструктуры потребуется 23 млрд евро инвестиций в год. Кроме того, Европейский инвестиционный банк разработает специальную программу на 15 млрд евро кредитов и гарантий для модернизации водной отрасли с 2025 по 2027 год.

Напомним, в 2023 году сообщалось, что за последние десять лет мировые ресурсы пресной воды сократились на 20%.

Между тем жители Германии стали реже принимать душ из-за роста цен после начала спецоперации России на Украине.