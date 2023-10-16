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    Какое оружие поможет России добиться победы в спецоперации
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    ЦБ представил обновленные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей
    Умер лауреат Нобелевской премии мира, угрожавший ковровыми бомбардировками Белграда
    Путин оценил потери украинского контрнаступления
    Израильский эксперт назвал способ уничтожить ХАМАС
    Байден пожелал «объединить всю Европу» и «подавить» Россию
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    Так называемые сирийские беженцы уже пишут в соцсетях, что они готовы к вооруженному сопротивлению. В Германии. В сердце Европы. Нормально? К сопротивлению кому?

    6 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем России выход из договора о запрете ядерных испытаний

    Судя по всему, Москва готовится отозвать ратификацию договора о запрете ядерных испытаний. Но при этом к столь ожидаемой многими ядерной эскалации не переходит. В чем логика?

    2 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Война на Ближнем Востоке – веревка для Зеленского

    Зеленский заявил, что конфликт на Украине уже находится в завершающей фазе. Если сложить слова Кирби и Зеленского и перефразировать знаменитый афоризм Чехова о ружье, можно сказать, что «если в предпоследнем акте пьесы появилась веревка, то в последнем кто-нибудь должен на ней повеситься».

    12 комментариев
    16 октября 2023, 14:15

    Ресурсы пресной воды сократились на 20% за последние десять лет

    Tекст: Вера Басилая

    Ресурсы пресной воды за последние десять лет сократились на 20%, из-за неэффективного использования и управления запасами воды быстро ухудшается ее доступность и качество, заявил руководитель представительства программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) в России Владимир Мошкало.

    Мошкало заявил, что значительное сокращение ресурсов пресной воды связано с быстрым ростом населения, урбанизацией, изменением климата и его последствиями. Кроме того, из-за неэффективного использования и управления запасами пресной воды быстро ухудшается ее доступность и качество. По его словам, отрицательно влияет на ситуацию и чрезмерная добыча подземных вод, передает ТАСС.

    Директор отделения продовольственной и сельскохозяйственной ООН (ФАО) для связи с России Олег Кобяков отметил, что Россия является одной из тех стран, где пресной чистой воды более чем достаточно, а мониторингом потребления, состояния воды успешно занимается Роспотребнадзор и целый ряд ведомств Российской Федерации.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, когда пресная вода станет новым золотом.

    15 октября 2023, 17:41
    Бастрыкин поручил завести дело после видео с избиениями прохожих в Петербурге

    Tекст: Алексей Дегтярев

    По поручению главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина возбуждено уголовное дело после появления видеозаписей с избиением петербуржцев иностранными гражданами.

    Бастрыкин поручил завести дело после новостей о том, что группа выходцев из Азербайджана избивает случайных прохожих в Петербурге и выкладывает видео с этим в Сети, сообщается в Telegram-канале СК России.

    Отмечается, что ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

    Коментарии (99)
    16 октября 2023, 08:31
    Путин назвал чушью западный «порядок, основанный на правилах»
    Путин назвал чушью западный «порядок, основанный на правилах»
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Так называемый основанный на правилах порядок, о котором говорят на Западе, является чушью, поскольку никто и никогда этих правил не видел и не согласовывал, заявил президент Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая.

    «Вы видели когда-нибудь эти правила? Нет, потому что их никто не писал и никто никогда ни с кем не согласовывал. Как же можно говорить о порядке, основанном на правилах, которых никто не видел? С точки зрения здравого смысла это нонсенс, это какая-то чушь», – приводятся слова президента на сайте Кремля.

    В то же время, по словам президента, эта политика выгодна тем, кто пропагандирует подобные идеи. «Потому что, если этих правил никто не видел, это значит, что те, кто говорит об этом, сами придумывают эти правила от случая к случаю так, как им это выгодно. В этом и есть колониальный подход», – пояснил он.

    Колониальные страны, как отметил глава государства, всегда считали себя «людьми первого сорта». «Ведь они всегда говорили о том, что несут просвещение колониям, что они цивилизованные люди и несут блага цивилизации другим народам, которых считают народами второго сорта», – отметил российский лидер.

    «Ничего удивительного в том, что сегодняшняя политическая элита, скажем, в США, говорит о своей исключительности. Это и есть продолжение этого колониального мышления. То есть когда они говорят, что они исключительные в Соединенных Штатах – значит, что другие все люди какого-то другого, второго сорта. А как иначе воспринимать это? Это и есть рудименты колониального мышления, ничто иначе», – заключил Путин.

    Москва заявляла ранее, что продвигаемый Западом «порядок, основанный на правилах», является самопроизвольно присвоенной прерогативой нарушать международное право.

    Коментарии (32)
    15 октября 2023, 15:46
    Иран посоветовал Израилю прекратить удары по сектору Газа

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильской стороне необходимо перестать бить по сектору Газа, соответствующее послание передано Израилю через его союзников, заявил глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиян.

    Если израильские «преступления в секторе Газа» не прекратятся, то «завтра будет поздно», такое послание Тегеран передал Иерусалиму, сказал Абдоллахиян в интервью Al Jazeera, передает ТАСС.

    Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал, что израильские военные уничтожат палестинское движение ХАМАС.

    Коментарии (29)
    15 октября 2023, 19:11
    В Казахстане задержан призывавший действовать против русских местный житель

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Карагандинской области Казахстана задержали местного жителя за разжигание межнациональной розни, призывавшего к действиям против русских, сообщили в департаменте полиции региона.

    В соцсетях ранее опубликовали видео, где житель Караганды призывал к действиям против русских и презрительно высказывался против христианской веры, сообщает «Казинформ».

    Назначены соответствующие экспертизы, мужчину поместили в изолятор временного содержания. Подозреваемому грозит от двух до семи лет лишения свободы.

    Коментарии (21)
    16 октября 2023, 10:51
    Умер экс-президент Финляндии Ахтисаари

    Экс-президент Финляндии Мартти Ахтисаари умер на 87-м году жизни

    Умер экс-президент Финляндии Ахтисаари
    @ Florian Gaertner/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Бывший президент Финляндии Мартти Ахтисаари умер на 87-м году жизни. Финский политик в 1999 году представлял ЕС на переговорах с Россией и Югославией, в ходе которых угрожал ковровыми бомбардировками Белграда. Впоследствии был награжден Нобелевской премией мира.

    В сообщении канцелярии президента Финляндии Саули Ниинисте говорится, что Ахтисаари ушел из жизни в Хельсинки 16 октября в 6.40 по местному времени (совпадает с московским), передает ТАСС.

    В июне 1999-го югославская пресса опубликовала стенограмму переговоров между представителем ЕС Ахтисаари, Виктором Черномырдиным и президентом Югославии. Как сообщалось в публикации, Слободан Милошевич спросил о том, что будет, если Югославия откажется от подписания документа, который позднее получит название «План Мартти Ахтисаари» и ляжет в основу резолюции Совета Безопасности ООН.

    «В ответ Ахтисаари отодвинул с центра стола вазу с цветами и красноречиво провел ладонью по полированной поверхности: «Белград будет как этот стол. Мы сразу начнем ковровые бомбардировки Белграда». Минута тишины, и затем он добавил: «Менее чем через неделю будет полмиллиона погибших», – говорилось в публикации.

    В 2000 году вышла книга бывшего президента Финляндии «Миссия в Белграде».

    В 2008 году, в год провозглашения Косово независимости, Ахтисаари был награжден Нобелевской премией мира с формулировкой «за важные усилия на нескольких континентах в течение нескольких десятилетий по разрешению международных конфликтов».

    Мартти Ахтисаари родился 23 июня 1937 года в г. Виипури (Финляндия, в настоящее время – Выборг, Россия) в семье финского офицера норвежского происхождения. В ходе Советско-финской войны 1939–1940 годов его семья переехала в г. Куопио (в центре Финляндии), а затем в г. Оулу (на северо-западе страны).

    В 1959 году окончил педагогическое отделение Оульского университета, работал учителем начальной школы. В 1965-м Мартти Ахтисаари стал сотрудником МИД. В 1973–1976 годах был послом страны в Танзании, в 1975–1976 годах – в Замбии, Сомали и Мозамбике.

    В 1977-м перешел на службу в ООН. В 1991-м Ахтисаари возглавил специальную группу ООН, которая разрабатывала меры по преодолению последствий войны в Персидском заливе в августе 1990-го – феврале 1991 года.

    В 1993 году вернулся в Хельсинки, в 1994-м – был избран президентом Финляндии. В период его президентства Финляндия вступила в Европейский союз (1995).

    С ноября 2005 по февраль 2008 года Ахтисаари занимал пост специального посланника генсека ООН по Косово. Под его руководством был разработан план по предоставлению этому сербскому краю независимости без учета позиции Сербии.

    Помимо Нобелевской, отмечен и другими международными премиями, в том числе Гессенской премией мира (награда земли Гессен, ФРГ; 2000) и премией Уильяма Фулбрайта за международное понимание (США; 2000).

    Владел четырьмя языками: немецким, английским, французским и шведским.

    У него остались жена и сын.

    Коментарии (38)
    15 октября 2023, 17:01
    Израиль заявил о проведении «смертоносной войны» в секторе Газа
    Израиль заявил о проведении «смертоносной войны» в секторе Газа
    @ MARTIN DIVISEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Военные Израиля планируют провести в секторе Газа «мощную и смертоносную войну» в рамках операции против организации ХАМАС, заявил министр обороны еврейского государства Йоав Галант.

    Галант подчеркнул, что «это будет мощная, смертоносная и точная война. По его словам, эта война изменит ситуацию навсегда, передает ТАСС со ссылкой на The Times of Israel.

    Ранее глава Минобороны Израиля Йоав Галант заявил, что израильская армия уничтожит все тоннели ХАМАС в секторе Газа и всех боевиков движения.

    Напомним, в воскресенье премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал уничтожить палестинское движение ХАМАС.

    Коментарии (29)
    15 октября 2023, 23:40
    Чубайс развез гуманитарную помощь пострадавшим от атак израильтянам

    Экс-глава Роснано Чубайс занялся развозом гуманитарной помощи пострадавшим от атак ХАМАС

    Чубайс развез гуманитарную помощь пострадавшим от атак израильтянам
    @ Александр Гальперин/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Экс-глава госкорпорации Роснано Анатолий Чубайс вместе с супругой режиссером Авдотьей Смирновой закупили и развезли гуманитарную помощь для пострадавших при атаке ХАМАС израильтян, сообщил экс-главред радиостанции Алексей Венедиктов* (признан в России иноагентом).

    В своем Telegram-канале он опубликовал фотографии, на которых видно, как находящийся рядом с автомобилем Чубайс перебирает коробки с вещами.

    По словам Венедиктова, экс-главе Роснано помогает его супруга.

    Ранее стало известно, что экс-глава Роснано вернулся в Израиль после краткосрочного рабочего визита в Дубай.

    Коментарии (10)
    15 октября 2023, 22:56
    Exit poll: Оппозиция в Польше суммарно набирает большинство на выборах парламента

    Exit poll: Оппозиция в Польше суммарно набирает более 50% на выборах парламента

    Tекст: Александра Юдина

    Правящая партия Польши «Право и справедливость» (PiS) Ярослава Качиньского лидирует на выборах парламента страны с результатом в 36,8%, однако оппозиционные партии Польши суммарно набирают более 50% голосов в парламенте, следует из распространенных Польским телевидением данных exit poll.

    По данным опроса, правящая партия Польши – право-популистская «Право и справедливость» лидирует на выборах с результатом 36,8%, а ее ближайший преследователь оппозиционная праволиберальная «Гражданская коалиция» набрала 31,6% голосов избирателей, передает РИА «Новости».

    Так, несмотря на лидерство PiS, коалиция либеральной партии «Гражданская коалиция» и блоком «Третий путь» дает оппозиции большинство в парламенте.

    Известно, что лидер оппозиции Дональд Туск уже поздравил однопартийцев с победой.

    Центристский блок «Третий путь» предварительно расположился на третьем месте с 13% голосов избирателей, «Левые» набрали 8,6% голосов, а коалиция националистов и евроскептиков «Конфедерация» получила 6,2% голосов.

    Газета ВЗГЛЯД рассуждала, как могут измениться отношения Москвы и Варшавы в случае, если антироссийски настроенная партия «Право и справедливость» потеряет возможность сформировать правительство.

    Коментарии (7)
    16 октября 2023, 08:42
    Путин оценил потери украинского контрнаступления

    Путин: Потери Украины в попытках контрнаступления в восемь раз превышают российские

    Путин оценил потери украинского контрнаступления
    @ Kostiantyn Liberov/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Украина несет огромные потери в попытках контрнаступления, они в восемь раз превышают российские, заявил президент Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая.

    «С 4 июня оно (контрнаступление – прим. ВЗГЛЯД) продолжается. Пока результатов нет, есть только огромные потери (со стороны Украины – прим. ВЗГЛЯД). Потери просто огромные – один к восьми примерно, если в соотношении», – приводятся слова президента на сайте Кремля.

    Ранее Путин обращал внимание, что украинское контрнаступление полностью провалилось, хотя Киев и готовит новые активные наступательные операции на отдельных участках фронта. Он указывал, что российские войска ведут «активную оборону» и улучшают свое положение практически по всей линии соприкосновения в зоне специальной военной операции, в том числе на Купянском, Запорожском и Авдеевском направлениях.

    Также глава государства напоминал, что Россия не против мирного завершения конфликта на Украине, но это Киев «выбросил в печку» стамбульские договоренности и не желает вести переговоры.

    Коментарии (7)
    15 октября 2023, 18:26
    Байден заявил о способности США поддерживать Украину и Израиль одновременно
    Байден заявил о способности США поддерживать Украину и Израиль одновременно
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Соединенные Штаты способны поддерживать одновременно киевский режим и Израиль, заявил американский президент Джозеф Байден в интервью.

    США являются самой могущественной страной «за всю историю человечества», они могут позаботиться и об Украине, и об Израиле, сказал Байден CBS, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что параллельно Вашингтон может поддерживать собственную обороноспособность на международных рубежах.

    По мнению американского лидера, у США есть обязательства сделать это.

    Ранее администрация США решила запросить «существенно больше» 2 млрд долларов на помощь Украине и Израилю у Конгресса.

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    15 октября 2023, 23:57
    Лавров заявил, что Зеленский «всех достал»

    Глава МИД Лавров рассказал, как Зеленский «всех достал»

    Лавров заявил, что Зеленский «всех достал»
    @ NATALIA KOLESNIKOVA/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД Сергей Лавров отметил в программе Павла Зарубина «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1», что президент Украины Владимир Зеленский надоел Западу.

    Так, в ходе беседы с помощником президента Юрием Ушаковым и пресс-секретарем российского лидера Дмитрием Песковым министр со смехом отметил, что «Зеленский, конечно, всех достал», передает РИА «Новости».

    Лавров процитировал румынского сенатора Диану Шошоакэ, требующую не допустить въезда Зеленского в страну.

    Ранее политик обратилась к президенту Румынии, заверив, что «будет плохо, если она поймает его (Зеленского) в парламенте». «Румыны должны выйти на улицы и не допустить въезда в нашу страну этого наглого и бессовестного предателя, в том числе и своей страны», – подчеркнула Шошоакэ.

    Румынский парламент отменил заседание с выступлением украинского президента. До этого Шошоакэ призвала приехавшего в Бухарест Зеленского «вернуть территории» Румынии.

    Коментарии (14)
    16 октября 2023, 12:13
    Байден пожелал «объединить всю Европу» и «подавить» Россию
    Байден пожелал «объединить всю Европу» и «подавить» Россию
    @ Ting Shen/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент США Джо Байден выразил уверенность, что Вашингтон способен решить кризис на Ближнем Востоке, а также «объединить всю Европу» и «подавить» Россию.

    Байден в интервью телеканалу CBS объяснил желание переизбраться на пост президента США и заявил, что сейчас в мире наступил «переломный момент», и американцы, по его мнению, обладают «огромными возможностями сделать мир лучше», передает ТАСС.

    Так, он призвал представить, что США смогли бы добиться успеха на Ближнем Востоке, обеспечить нормализацию отношений между странами региона. Действующий американский лидер считает это возможным.

    «Представьте, что будет, если мы на самом деле объедим всю Европу», – сказал американский лидер, добавив, что Россия в этом случае «будет подавлена так, что не сможет вызывать тех проблем, которые вызывает».

    Президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», заявлял, что США пытаются не просто устанавливать правила для всех, но и поучают в хамской форме, как и кому себя вести.

    Коментарии (22)
    16 октября 2023, 10:32
    Путин объяснил популярность китайских автомобилей у россиян

    Путин: Спрос на китайские авто в России растет из-за улучшения их качества

    Путин объяснил популярность китайских автомобилей у россиян
    @ Сергей Булкин/NEWS.ru/TACC

    Tекст: Вера Басилая

    Качество китайских автомобилей улучшается, поэтому российские потребители с удовольствием ими пользуются, заявил президент России Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая.

    Президент считает, что у России и Китая есть очень хорошие перспективы сотрудничества в автостроении, судостроении, авиастроении, электронике.

    По словам Путина, он недавно общался с людьми, «которых вполне можно назвать автолюбителями с огромным, большим стажем», передает ТАСС.

    «Мне мои собеседники сказали: знаете, китайские машины на нашем рынке не просто обосновываются, потому что других становится меньше, не только поэтому. Качество улучшается. Качество китайских автомобилей улучшается, поэтому наши потребители, особенно в соотношении цена/качество, с удовольствием ориентируются на продукцию китайских производителей», – отметил глава государства.

    Ранее сообщалось, что поставки китайских легковых автомобилей в Россию выросли на 543%.

    Коментарии (27)
    16 октября 2023, 12:52
    Washington Post: Блинкен прождал встречи с саудовским кронпринцем всю ночь
    Washington Post: Блинкен прождал встречи с саудовским кронпринцем всю ночь
    @ Saudi Press Agency/REUTERS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Госсекретарю США Энтони Блинкену пришлось всю ночь дожидаться встречи с премьер-министром и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, сообщило издание The Washington Post.

    Газета пишет, что кронпринц «вынудил Блинкена в течение нескольких часов ждать встречи, назначенной на вечер». На переговоры принц пришел только следующим утром, передает ТАСС.

    Блинкен приехал в Саудовскую Аравию в рамках своего турне по Ближнему Востоку.

    Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после атаки радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа по Израилю 7 октября.

    16 октября Блинкен вернулся в Израиль, где должен встретиться с премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

    Коментарии (11)
    15 октября 2023, 16:18
    Митрополит Тихон в шутку сравнил Крым с Колымой

    Митрополит Тихон в шутку сравнил назначение в Крым с отправкой «на курорты Колымы»

    Митрополит Тихон в шутку сравнил Крым с Колымой
    @ Владимир Трефилов/РИА Новости

    Tекст: Валентина Григоренко

    Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), назначенный главой Крымской митрополии, в обращении к братии и прихожанам Псково-Печерского монастыря в шутку сравнил свой отъезд на полуостров со ссылкой на Колыму.

    Он отметил, что всегда будет рад, если кто-то среди жары приедет. «Что такое Крым был в Древней Греции, в Византии? Колыма. Это Колыма. Это для нас он Крым, а для них это было место, где люди не жили нормально. <…> Вот и мне – на курорты Колымы», – пошутил Тихон, передает РИА «Новости».

    Затем священнослужитель с улыбкой добавил, что в любом случае считает Крым «прекрасным местом».

    11 октября митрополита Тихона назначили главой Крымской митрополии.

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