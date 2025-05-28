Премьер Грузии заявил о «трагическом положении» бюрократии Германии и всей Европы

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

В интервью Общественному ТВ Грузии – «Первому каналу» он рассказал, что «МИД Германии направил ноту протеста МИД Грузии после того, как некий гражданин побеспокоил в Батуми посла Германии Петера Фишера».

«В этой ноте говорится, что случившееся является уголовным преступлением. Но когда оскорбляют наших депутатов, то это не уголовное преступление. Почему допускаются по отношению к нам двойные стандарты?» – сказал глава правительства Грузии.

По словам Ираклия Кобахидзе, «присутствие посла на судебном процессе (по делу ударившей полицейского учредительницы двух батумских газет Мзии Амаглобели) является давлением на принятие решение судьей, и это прямое нарушение Венской конвенции».

«Зачем послу посещать судебный процесс, если он может дословно получить всю информацию? Цель посещения – оказать влияние на решение судьи. Сначала вмешиваешься в политику, затем – в независимость судебной власти. Это нарушение Конституции Грузии», – заявил Ираклий Кобахидзе.

Премьер-министр, который в 2006 году получил степень доктора права в Дюссельдорфском университете, сказал, что обучался юриспруденции в Германии три года, «но сейчас никого не интересует то, чему меня учили».

«Принципы права, верховенство права, правовое государство, права человека, независимость судебной системы – все перечеркнули, не интересует ничего. Это трагическое сегодняшнее положение европейской бюрократии, которая стала «глубинным государством» без всяких принципов», – сказал премьер-министр Грузии.

По словам Ираклия Кобахидзе, посол Германии «направился в Батуми оправдать пощечину полицейскому, оправдать насилие, и когда кто-то к нему подошел и словесно побеспокоил, то это, оказывается, уголовное преступление».

«Где Германия? Где справедливость? Где то, чему меня учили в Германии 20 лет назад? Все перечеркнули, это трагедия, – сказал председатель правительства Грузии. – Ничего святого, и это очень тревожная тенденция».

Ранее посла Германии в Грузии обвинили в давлении на правосудие.

Посол Германии в Грузии Петер Фишер провел в Батуми в одном из кафе тайную встречу с двумя активистами радикальной оппозиции, сообщала компания «Имеди».