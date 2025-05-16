Посла Германии в Грузии обвинили в тайных встречах с радикалами

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

Сам посол категорически отверг обвинения в том, что он «инструктирует оппозицию», и потребовал разъяснений от телекомпании.

Правящая «Грузинская мечта» в связи с этим выступила с резкой критикой посла.

Депутат от правящей партии Гиви Миканадзе заявил, что посол «прямо и грубо вмешивается во внутренние дела Грузии», а такие встречи «ориентированы на деструкцию и хаос».

Его коллега Арчил Гордуладзе заявил, что некоторые аккредитованные в Грузии дипломаты, в частности послы ЕС, Франции и Германии, «превышают стандарт поведения, открыто дают установки агентам».

Ранее депутат от правящей партии Владимир Божадзе заявил, что Фишер «напрямую вовлечен в борьбу с нашим государством».

Посол Фишер не впервые критикуется официальным Тбилиси за открытую поддержку грузинской оппозиции.