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Посла Германии в Грузии обвинили в тайных встречах с радикалами
Посол Германии в Грузии Петер Фишер провел в Батуми в одном из кафе тайную встречу с двумя активистами радикальной оппозиции, сообщила компания «Имеди», которая показала соответствующие кадры, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Сам посол категорически отверг обвинения в том, что он «инструктирует оппозицию», и потребовал разъяснений от телекомпании.
Правящая «Грузинская мечта» в связи с этим выступила с резкой критикой посла.
Депутат от правящей партии Гиви Миканадзе заявил, что посол «прямо и грубо вмешивается во внутренние дела Грузии», а такие встречи «ориентированы на деструкцию и хаос».
Его коллега Арчил Гордуладзе заявил, что некоторые аккредитованные в Грузии дипломаты, в частности послы ЕС, Франции и Германии, «превышают стандарт поведения, открыто дают установки агентам».
Ранее депутат от правящей партии Владимир Божадзе заявил, что Фишер «напрямую вовлечен в борьбу с нашим государством».
Посол Фишер не впервые критикуется официальным Тбилиси за открытую поддержку грузинской оппозиции.