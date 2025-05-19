Посла Германии в Грузии обвинили в давлении на правосудие

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

«Посол напрямую пытается оказать давление на суд», – отметила телекомпания.

Фишер в интервью газете «Батумелеби» («Батумцы») признал, что в Германии никто не имеет право давать пощечину полицейскому, а также подтвердил, что «все видели, как Амаглобели сделала это».

«Но заслуживает ли она быть осужденной на срок от четырех до семи лет? Она уже провела четыре месяца в тюрьме, возможно, этого достаточно», – сказал дипломат.

По его словам, более длительное заключение для Амаглобели противоречит «стандартам Германии и ЕС».

В Батуми продолжается процесс над учредительницей двух независимых местных газет Мзии Амаглобели, которой грозит от четырех до семи лет за пощечину полицейскому. На одном из митингов в столице Аджарии 13 января Амаглобели была задержана после того, как она ударила по лицу начальника полиции Батуми Ираклия Дгебуадзе, что было видно в прямом эфире.

Как уже сообщала газета ВЗГЛЯД, ранее Петер Фишер провел в Батуми в одном из кафе тайную встречу с двумя активистами радикальной оппозиции. Депутат от правящей партии «Грузинская мечта» Владимир Божадзе заявил, что Фишер «напрямую вовлечен в борьбу с нашим государством».

Посол Фишер регулярно критикуется официальным Тбилиси за открытую поддержку грузинской оппозиции.