Если буферная зона будет создана по всей границе России с Украиной, то в нее попадут районы Харьковской, Сумской, Черниговской, Днепропетровской и Николаевской областей. Это сотни тысяч людей. Что с ними будет?6 комментариев
Губернатор Калининградской области запретил вывоз картофеля из региона
Власти Калининградской области приняли решение ограничить вывоз картофеля, чтобы обеспечить внутренние потребности региона этим продуктом.
Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных объявил о запрете вывоза картофеля из региона до момента полного самообеспечения региона, передает ТАСС. Такое решение он озвучил на заседании регионального правительства.
«Я посмотрел цифры. У нас часть картофеля небольшая, но вывозится. Пока мы не обеспечились сами по овощной группе и по картофелю, не нужно вывозить больше картофель из нашего региона», – заявил Беспрозванных.
Глава региона отметил, что сейчас картофель ввозится по более высокой цене, и допустил ситуацию, что вывезенный ранее продукт возвращается назад в область. Он поручил провести переговоры с аграриями для решения проблемы и призвал поддерживать проекты по увеличению собственного производства картофеля и других овощей.
Как писала газета ВЗГЛЯД во вторник, президент Владимир Путин рассказал, что Александр Лукашенко пожаловался на дефицит картофеля из-за значительного экспорта в Россию. А премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что Россия планирует обеспечить себя яблоками собственного производства к 2028 году.