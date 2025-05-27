  • Новость часаЛавров об ответных ударах по Украине: Преступник должен быть наказан
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    Украина надоела всей Европе
    Минобороны гарантировало массированные удары возмездия по военным целям на Украине
    Гердт: Заявлениями о дальнобойном оружии для Украины Мерц втягивает Германию в авантюру
    Азаров: Кравчук был готов отдать Ельцину Крым еще в декабре 1991 года
    Лавров предложил место для второго раунда переговоров по Украине
    Путин поручил создать условия для самореализации участников СВО
    Мерц: Ограничения по дальнобойному оружию для Украины сняты уже давно
    План отправки европейских войск на Украину признали мертвым
    Лавров заявил о попытках Запада сбить Трампа на позицию Байдена
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Каким может быть статус буферных зон

    Если буферная зона будет создана по всей границе России с Украиной, то в нее попадут районы Харьковской, Сумской, Черниговской, Днепропетровской и Николаевской областей. Это сотни тысяч людей. Что с ними будет?

    5 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков ЕС поддерживает ВСУ и угнетает украинское государство

    Из Брюсселя Киеву постоянно шлют лучи поддержки, подпитывая милитаристские настроения администрации Зеленского, даже на фоне военных неудач. Однако каждая отдельная страна ЕС неизменно сокращает помощь Украине, реагируя на внутренние вызовы.

    2 комментария
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Как связаны книги и рождаемость

    Могут ли вообще художественные произведения повлиять на выбор жизненной стратегии человеком или целым поколением? Можно ли исправить демографические проблемы, внедряя в сознание людей идеи семейственности и чадолюбия посредством сериалов, кинофильмов, книг, музыки?

    11 комментариев
    27 мая 2025, 15:28 • Новости дня

    Путин рассказал о жалобе Лукашенко на дефицит картошки из-за экспорта в Россию

    Путин на набсовете АНО «РСВ» рассказал о жалобе Лукашенко на дефицит картошки из-за экспорта в Россию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время заседания наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» президент Владимир Путин рассказал о разговоре с белорусским лидером Александром Лукашенко, который пожаловался на дефицит картофеля из-за экспорта в Россию.

    По словам Путина, белорусский лидер посетовал на нехватку картошки в стране из-за того, что весь урожай был отправлен на экспорт в Россию, передает ТАСС.

    Путин уточнил, что встречался с представителями различных отраслей бизнеса, в том числе аграриями, когда узнал о проблеме с картофелем. «Картошки-то не хватает у нас, оказывается. Разговаривал с Александром Григорьевичем Лукашенко. Он говорит: «У нас уже все продали в Россию», – передал детали телефонного разговора российский президент.

    Ранее Россия ввела беспошлинные льготы на импорт картофеля.

    26 мая 2025, 16:36 • Новости дня
    Путин поддержал предложения по ответу на ограничения судоходства на Балтике
    Путин поддержал предложения по ответу на ограничения судоходства на Балтике
    @ Владимир Песня/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин одобрил инициативы, направленные на противодействие западным ограничениям судоходства в Балтийском море, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

    Патрушев отметил, что на фоне роста активности НАТО западные страны фактически совершают акты пиратства в регионе. В качестве примера был приведен недавний инцидент с попыткой задержания эстонскими военно-морскими силами при поддержке авиации НАТО российского гражданского судна Jaguar в Финском заливе, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что меры реагирования на попытки ограничить судоходство в Балтике недавно обсуждались на заседании президиума Морской коллегии. По его словам, подготовленные предложения были полностью поддержаны президентом России. Патрушев добавил, что совещание в Усть-Луге посвящено развитию транспортной инфраструктуры и диверсификации маршрутов в условиях возможных ограничений судоходства.

    Ранее Патрушев сообщил о планах НАТО заблокировать порты России на Балтике. Он также отмечал эффективное парирование Черноморским флотом угроз НАТО.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что любые риски для интересов страны в Балтийском море будут сопровождаться ответными мерами.

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    26 мая 2025, 20:37 • Новости дня
    Путин призвал «душить» не до конца ушедшие из России иностранные IT-компании
    Путин призвал «душить» не до конца ушедшие из России иностранные IT-компании
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о важности жестких мер в отношении зарубежных IT-компаний, которые действуют против России, но сами не до конца ушли с российского рынка и вопреки заявлениям продолжают зарабатывать в России.

    Путин на встрече с представителями предпринимательских кругов высказал мнение о необходимости ужесточения давления на иностранные IT-сервисы, которые объявили об уходе из России, но продолжают работать и получать прибыль в стране, передает ТАСС.

    «Надо их душить. Согласен полностью. Говорю без всякого стеснения, потому что они нас пытаются душить. Надо отвечать им взаимностью, вот и все!» – заявил президент.

    Путин подчеркнул, что Россия никого не выгоняла и предоставляла максимально благоприятные условия для работы на своем рынке. « А они пытаются нас душить. <...>Нужно отвечать им взаимностью, зеркально действовать», – указал глава государства.

    Путин отметил, что нужно разобраться в случаях, когда компании и пользователи, продолжают прибегать к иностранным сервисам, покинувшим российский рынок.

    Ранее Путин заявил, что ушедшие зарубежные компании подставили российских партнеров.

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    26 мая 2025, 19:25 • Видео
    Мерц угрожает России ракетами

    «Больше не существует никаких ограничений по дальности действия для вооружения, которое было поставлено Украине, ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей стороны, ни со стороны американцев», – заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. И что теперь?

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    26 мая 2025, 22:14 • Новости дня
    Вагенкнехт сравнила поставки Taurus на Украину с «объявлением войны» России

    Вагенкнехт заявила о риске войны для Германии из-за решения Мерца по оружию

    Вагенкнехт сравнила поставки Taurus на Украину с «объявлением войны» России
    @ dpa/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Если немецкое оружие, возможно, ракеты Taurus, будет использовано для ударов по российским городам, то это будет равносильно объявлению войны Москве, заявила известный немецкий политик Сара Вагенкнехт.

    Сара Вагенкнехт, известный немецкий политик, резко раскритиковала решение канцлера Германии Фридриха Мерца о снятии ограничений на дальность поставляемого на Украину немецкого оружия, передает РИА «Новости».

    Она назвала решение Мерца снять ограничение на дальность атак на Россию безответственным, которое в будущем принесет войну в Германию.

    «Если немецкое оружие – возможно, в будущем ракеты Taurus – будет использовано для поражения российских городов, то это будет равносильно объявлению войны Москве», – считает Вагенкнехт.

    Она призвла Мерца немедленно «исправить» свое решение.

    Вагенкнехт также снова призвала к проведению общенационального референдума по вопросу поставок на Украину ракет Taurus. По ее мнению, столь важное решение должно принимать все общество, а не только политическая элита.

    Критика прозвучала и со стороны депутата от Социал-демократической партии Германии Ральфа Штегнера. Он заявил, что любые шаги, ведущие к расширению военного конфликта, считает неправильными и поддерживает активизацию дипломатических усилий.

    Штегнер отметил, что ранее среди политиков было распространено мнение о возможности заставить Россию сесть за стол переговоров путем поставок оружия, однако в реальности этого не произошло. По его словам, «в конце концов, нет альтернативы переговорам».

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц объявил об отмене всех ограничений по дальности для западных вооружений, поставляемых на Украину Британией, Францией, Германией и США.

    Мерц ранее допускал возможность поставки Киеву крылатых ракет Taurus при согласовании с партнерами в Евросоюзе.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил, что в случае продолжения поставок военной помощи Киеву буферная зона может охватить почти всю Украину.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил угрозу, исходящую от решений европейских стран по снятию ограничений на дальность поставляемого Украине оружия.

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    26 мая 2025, 21:29 • Новости дня
    Путин пообещал поддержку «Вкусно и точка» в случае возвращения McDonald’s
    Путин пообещал поддержку «Вкусно и точка» в случае возвращения McDonald’s
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Власти помогут компании «Вкусно и точка» в случае возможного возвращения McDonald’s на российский рынок, Россия не будет «стелить дорожку» для возвращения американской компании на рынок страны, заявил президент России Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин на встрече с деловыми кругами в Кремле заявил, что Россия не будет «стелить дорожку» для возвращения компании McDonald’s на рынок страны, передает ТАСС.

    Путин пообещал помощь руководству «Вкусно и точка» при урегулировании всех вопросов, связанных с возможным возвращением McDonald’s. Российский лидер спросил руководителя «Вкусно и точка» Олега Пароева о наличии права обратного выкупа у его «не очень добросовестных партнеров». Получив утвердительный ответ, Путин с юмором процитировал известную фразу: «Долги платят только трусы. Вот и здесь то же самое».

    Путин отметил, что подобные ситуации возникают и в других секторах экономики, когда западные компании желают вернуться. «Я говорю: пожалуйста, пусть возвращаются. Ну, только продумайте, на каких условиях. Если для вас выгодно, пожалуйста, возвращайтесь. Если что-то невыгодно, давайте сделаем так, чтобы было выгодно, вот и все», – указал Путин.

    Он подчеркнул, что условия возвращения должны быть выгодны российским игрокам, и пообещал всестороннюю поддержку. «У них там если право выкупа есть, наверняка это связано с каким-то временем, связано с какими-то условиями на какое-то количество лет. Я же все-таки по базовому образованию юрист, я знаю, что это такое. Если вы мне дадите договор, я сейчас полистаю, все покажу, как, что надо сделать. Есть специалисты у нас хорошие. Мы обязательно вам поможем», – отметил президент России.

    Президент России Владимир Путин пообещал зайти в ресторан «Вкусно – и точка».

    Путин сообщил, что Россия не намерена создавать особые условия для возвращения иностранных компаний, ранее ушедших с рынка, несмотря на возможное желание их вернуться.

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    26 мая 2025, 17:05 • Новости дня
    Путин: Ушедшие компании подставили российских партнеров

    Путин заявил об уходе западных компаний из России по принуждению

    Путин: Ушедшие компании подставили российских партнеров
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин обратил внимание на факт давления западных политических кругов на компании, что привело к их уходу с российского рынка.

    Путин в ходе встречи с представителями деловых кругов России отметил, что ряд иностранных компаний покинул российский рынок под давлением западных политических элит, передает РИА «Новости». По его словам, это решение не было самостоятельным и стало результатом внешнего принуждения.

    Путин также добавил, что некоторые из ушедших компаний «подставили своих российских партнеров».

    Ранее Путин заявил, что зарубежные бренды обращаются к нему с просьбами о возвращении на российский рынок. Президент призвал обеспечить баланс при возвращении западных компаний. Он также заявил об уважении к оставшимся в России западным компаниям.

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    26 мая 2025, 17:46 • Новости дня
    Путин назвал экономический суверенитет основой независимости России

    Путин заявил о невозможности суверенитета без экономической самостоятельности

    Путин назвал экономический суверенитет основой независимости России
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин заявил о невозможности суверенитета страны без ее экономической самостоятельности. По его словам, достижение экономического суверенитета страны возможно только с участием российского бизнеса, особенно молодых предпринимателей.

    Путин заявил, что без экономического суверенитета невозможен никакой другой суверенитет государства, передает РИА «Новости». По его словам, именно на экономическом суверенитете зиждется все остальное, что составляет независимость страны.

    Путин отметил вклад российского бизнеса в развитие различных отраслей экономики, включая возрождение сельского хозяйства, строительного комплекса, индустрии и современных сервисов. Он также подчеркнул важную роль молодого поколения предпринимателей в этих достижениях.

    «Без этого суверенитета невозможен никакой другой суверенитет, потому что на этом все стоит, это фундамент», – заявил Путин на встрече с представителями деловых кругов России.

    Ранее Путин подчеркнул вклад предпринимателей в экономическую устойчивость страны в условиях санкций. Российская экономика продолжила расти, несмотря на внешнее санкционное давление, чему способствовали усилия отечественного бизнеса и трудовых коллективов.

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    27 мая 2025, 09:45 • Новости дня
    Россия запросила заседание СБ ООН из-за попыток европейских стран препятствовать миру на Украине
    Россия запросила заседание СБ ООН из-за попыток европейских стран препятствовать миру на Украине
    @ Xinhua/Xie E/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Россия запросила провести заседание Совета Безопасности ООН по украинскому вопросу, сообщил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

    В своем Telegram-канале он указал, что инициатива связана с угрозами для международного мира, которые исходят от некоторых европейских государств. По его словам, эти страны пытаются препятствовать мирному урегулированию ситуации на Украине.

    Полянский уточнил, что европейские спонсоры Киева инициировали собственное заседание СБ ООН по гуманитарной ситуации на Украине, которое запланировано на 29 мая в 22:00 по московскому времени. В ответ Россия подала встречный запрос, предложив обсудить угрозы международной безопасности из-за вмешательства ряда европейских государств.

    Дипломат выразил ожидание, что заседание, инициированное Москвой, будет назначено на 30 мая в 17:00 по московскому времени.

    В апреле Россия запрашивала консультации СБ ООН по мораторию на удары по энергетике.

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    27 мая 2025, 14:27 • Новости дня
    Лавров об ответных ударах по Украине: Преступник должен быть наказан
    Лавров об ответных ударах по Украине: Преступник должен быть наказан
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ответные удары России по территории Украины абсолютно естественны при текущей ситуации, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

    На пресс-конференции он подчеркнул, что российские удары всегда направлены исключительно по военным объектам и объектам, используемым украинскими вооруженными силами, передает ТАСС.

    «Те наши ответные удары абсолютно естественны в этой ситуации: преступник должен быть наказан», – сказал министр. Глава МИД также выразил уверенность, что украинское руководство осознает причины этих ударов и их отличия от действий Киева.

    Ранее Минобороны России гарантировало массированные удары возмездия по военным целям на Украине. Ведомство сообщало, что вооруженные силы России нанесли серию ударов по критическим военным объектам на Украине, ликвидировав склады, системы ПВО и позиции иностранных наемников.

    Напомним, Киев подвергся масштабной атаке с применением дронов «Герань» и баллистических ракет, одной из целей которой стал завод «Антонов».

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    27 мая 2025, 14:19 • Новости дня
    Лавров предложил провести второй раунд переговоров по Украине в Стамбуле
    Лавров предложил провести второй раунд переговоров по Украине в Стамбуле
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил готовность провести второй раунд переговоров между Москвой и Киевом вновь в Стамбуле, отметив преимущества площадки.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил вновь воспользоваться услугами Турции для организации второго раунда переговоров с Украиной, передает ТАСС.

    По его словам, «в Стамбуле очень хорошо» и он обратился бы к турецким коллегам для проведения следующей встречи.

    Глава МИД Турции Хакан Фидан, в свою очередь, подтвердил готовность Турции принять переговоры России и Украины в любое время. Он подчеркнул, что Анкара считает содействие мирному процессу своей миссией для региона и мира в целом. Глава МИД Турции заверил, что его страна продолжит оказывать всестороннюю поддержку для достижения дипломатического урегулирования.

    Ранее Турция заявила о готовности принять новые переговоры по Украине.

    Лавров отметил, что Москва высоко ценит содействие Анкары в организации прямых переговоров между российской и украинской делегациями.

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    26 мая 2025, 21:54 • Новости дня
    Трамп отказался усиливать санкции против России

    NYT: Трамп отказался усиливать санкции против России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский лидер Дональд Трамп отказался ужесточать антироссийские санкции после переговоров с президентом России Владимиром Путиным, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источник в Белом доме.

    По данным NYT, Трамп четко обозначил нежелание вводить новые ограничительные меры, несмотря на давление со стороны ряда представителей администрации, передает «Газета.Ru». Источники в Белом доме подчеркнули, что действующие санкции не достигли поставленных целей и негативно повлияли на интересы самих США.

    «Санкции в отношении России оказались малорезультативными и не соответствуют стратегическим целям страны», – приводит издание слова собеседника.

    Ранее глава МИД Германии заявил, что сенаторы США готовят новый крупный пакет санкций против России, несмотря на публичные заявления президента США Дональда Трампа.

    Напомним, после разговора с президентом России Владимиром Путиным американский лидер заявил, что не планирует новые санкции против России.

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    27 мая 2025, 13:06 • Новости дня
    Немецкий политик объяснил слова Мерца о дальнобойном оружии для Украины

    Вальдемар Гердт: Заявлениями о дальнобойном оружии для Украины Мерц втягивает Германию в авантюру

    Немецкий политик объяснил слова Мерца о дальнобойном оружии для Украины
    @ Juliane Sonntag/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    В Германии неслучайно засекретили поставки вооружений Украине на фоне дискуссии о снятии ограничений по дальности ударов. Основная причина такого шага – желание Берлина избежать недовольства со стороны граждан, сказал газете ВЗГЛЯД экс-депутат Бундестага Вальдемар Гердт. Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц сообщил, что решение по дальнобойному оружию для Киева приняли несколько месяцев назад.

    «Олаф Шольц, будучи канцлером Германии, выступал против поставок Украине дальнобойного оружия. Мне кажется, он четко понимал последствия реализации такого решения и свою ответственность за это. Нужно отдать ему должное, себе он не изменил. Нынешний глава немецкого правительства проявил себя как слабохарактерный политик», – отметил Вальдемар Гердт, экс-депутат бундестага.

    Собеседник указал на отсутствие единства внутри правящей коалиции: в то время как канцлер, представитель христианских демократов, заявляет о снятии ограничений на дальность ударов для Украины, вице-премьер от партии социал-демократов опровергает его слова. «У власти нет четкой политики. Фридрих Мерц – ведомый: в какую сторону дует ветер, туда он и плывет», – пояснил спикер.

    Гердт не исключил, что сделать такое заявление канцлера подтолкнули заинтересованные зарубежные круги. «Досадно, что у такой страны, как ФРГ, нет лидера, защищающего интересы своей страны и собственного народа. Отличительная черта нынешнего канцлера – глупость и непрофессионализм. Своими действиями он рискует втянуть Берлин в авантюру, о последствиях которой даже не подозревает», – акцентировал экс-депутат Бундесвера.

    По мнению Гердта, в Германии неслучайно засекретили поставки вооружений Украине. «Основная причина такого шага – желание избежать гнева и недовольства со стороны граждан страны. Открытая дискуссия спровоцировала бы людей выходить на протесты с призывами к правительству уйти в отставку. Чтобы минимизировать репутационный ущерб, решения от людей попросту скроют», – считает бывший парламентарий.

    Вместе с тем, это может стать своего рода ширмой для передачи Киеву ракет Taurus. «Я вполне допускаю такой сценарий. Тем более, что с территории Украины уже наносили дальнобойные удары по России. Атаки проводятся и беспилотниками, о чем немецкая пресса предпочитает умалчивать. Но стоит отметить, что в вопросе поставок Taurus ФРГ зависит от США: без поддержки со стороны американцев власти не станут передавать ракеты», – указал собеседник.

    «Как бы то ни было, возможное решение по поставкам глобально не изменит ход боевых действий, но приведет к эскалации и новым жертвам. Я надеюсь, что те люди, которые 1 и 9 мая принимали участие в демонстрациях в городах ФРГ, смогут остановить нагнетание ситуации правительством», – заключил Гердт.

    В понедельник Фридрих Мерц сообщил, что Германия, Британия, Франция и США отменили ограничения на дальность ударов полученного Украиной оружия. «Больше нет никаких ограничений по дальности на поставляемое Украине оружие – ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей, ни со стороны американцев», – сказал он.

    Позже в Берлине опровергли смену политики ФРГ. «Что касается дальности, хочу сказать, что никаких новых договоренностей, выходящих за рамки предыдущей политики правительства, нет», – вице-канцлер Ларс Клингбайль.

    Но во вторник Мерц продолжил настаивать: сраны Запада сняли ограничения по использованию дальнобойного оружия, поставляемого Украине. Решение, по его словам, было принято еще несколько месяцев назад. «Страны, которые ввели ограничения дальнобойности, давно отказались от этих условий. Поэтому вчера в Берлине я описал то, что случилось уже несколько месяцев назад», – сказал канцлер.

    На этом фоне в прессе появились сообщения о возможной передаче Украине ракет Taurus. Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил, что Берлин не станет объявлять о передаче отдельных видов вооружений. Он пояснил, что ФРГ не хочет, чтобы эту информацию получила Россия.

    Мерц своим заявлением напугал жителей Сувалкского коридора: жители приграничных районов Польши и Литвы начали массово покидать регион, пишет Bild. Они опасаются, что Сувалкский коридор может стать первой целью возможного удара, что приведет к изоляции Прибалтики от остальной части НАТО.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова канцлера Германии о снятии ограничений, заявил, что такое решение, если оно было принято, «достаточно опасное» и идет вразрез с устремлениями по урегулированию конфликта на Украине.

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    26 мая 2025, 16:28 • Новости дня
    В Польше предложили запретить импорт огурцов из России и Белоруссии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Польские производители огурцов выступили за ужесточение мер против импорта российских овощей, сообщает портал O2.

    По данным O2, в марте Россия стала главным поставщиком огурцов для польских потребителей, передает РБК.

    Глава Ассоциации производителей томатов и огурцов в теплицах Лукаш Гвиздала заявил, что решение о возможном запрете импорта российских огурцов могут принять в течение одного-двух месяцев. Он отметил: «С началом войны и политическим решением о поддержке Украины следовало бы запретить ввоз российских товаров на польский рынок, включая те, которые попадают в Польшу через Белоруссию».

    Гвиздала также выразил мнение, что ситуация, когда Польша поддерживает Украину ресурсами, но продолжает покупать сельхозпродукцию из России и Белоруссии, выглядит противоречиво.

    Ранее Минсельхоз России подчеркнул приоритет развития экспорта и обеспечения внутреннего рынка после призывов польских фермеров ввести эмбарго на российские огурцы из-за роста их импорта.

    Сообщалось, что Еврокомиссия изучает возможность ограничения импорта сельхозпродукции России в Евросоюз.

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    26 мая 2025, 23:03 • Новости дня
    Водолацкий заявил о наличии у России «другого оружия» против дальнобойных ракет

    Водолацкий заявил о готовности России применить новое оружие для защиты городов

    Tекст: Вера Басилая

    В случае передачи Киеву дальнобойных ракет Россия готова использовать «другое оружие», способное защитить города страны от возможных обстрелов, заявил депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

    По словам Водолацкого, Россия обладает другим видом вооружения для обеспечения безопасности своих городов на случай поставок Украине дальнобойных ракет, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что любое увеличение военной поддержки Киева со стороны западных стран требует от Москвы дополнительных мер для защиты собственной территории. Водолацкий отметил, что если такие поставки будут реализованы, Россия будет применять «уже другое оружие». По его словам, у России есть все необходимые средства для этого.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил об отмене всех ограничений со стороны Британии, Франции, Германии и США по дальности для западных вооружений, поставляемых на Украину.

    Вице-канцлер ФРГ Ларс Клингбайль опроверг снятие таких ограничений на оружие для ВСУ. Сара Вагенкнехт сравнила поставки ракет Taurus на Украину с «объявлением войны» России.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что в случае продолжения поставок военной помощи Киеву буферная зона может охватить почти всю Украину.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил угрозу в решениях европейских стран по снятию ограничений на дальность поставляемого Украине оружия.

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    26 мая 2025, 22:11 • Новости дня
    Путин обсудил с главой МИД Турции Украину и энергетику
    Путин обсудил с главой МИД Турции Украину и энергетику
    @ Владимир Путин/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин и глава МИД Турции Хакан Фидан на встрече в Москве обсудили урегулирование конфликта на Украине, а также вопросы экономики и энергетики, сообщил источник в МИД Турции.

    «В ходе встречи были обсуждены усилия по прекращению конфликта на Украине, развитие событий после переговоров, состоявшихся в Стамбуле 16 мая», – сообщил источник РИА «Новости».

    Также «обсуждались двусторонние вопросы в области экономики и энергетики».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что в ходе переговоров ключевым пунктом стал вопрос урегулирования ситуации на Украине. Кроме того, с Фиданом в Москве встретился помощник президента России Владимир Мединский.

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    27 мая 2025, 14:55 • Новости дня
    Путин поручил создать условия для самореализации участников спецоперации

    Путин на набсовете АНО «РСВ» поручил создать условия для самореализации участников СВО

    Путин поручил создать условия для самореализации участников спецоперации
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин дал поручение о создании условий для профессиональной и социальной самореализации участников спецоперации, возвращающихся с фронта.

    В ходе заседания наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» (АНО «РСВ») один из его участников поднял вопрос поддержки бойцов после возвращения, передает ТАСС.

    Президент Владимир Путин отметил: «Идея, которую вы сейчас изложили, это создать условия для самореализации наших ребят, которые возвращаются и будут возвращаться после выполнения задач в рамках специальной военной операции. Вот сама по себе задача чрезвычайно важна».

    Путин подчеркнул, что в администрации президента и правительстве уже обсуждают и реализуют меры по поддержке ветеранов. Он добавил, что новые предложения также будут учитываться в общей системной работе по этому направлению.

    «Создать условия для самореализации наших ребят, которые возвращаются и будут возвращаться после выполнения задачи в рамках специальной военной операции – сама по себе задача чрезвычайно важная», – отметил он.

    Ранее Путин заявил о поддержке участников СВО всей страной. Он поручил ввести стандарт региональных мер соцподдержки участникам СВО.

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