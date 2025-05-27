Если буферная зона будет создана по всей границе России с Украиной, то в нее попадут районы Харьковской, Сумской, Черниговской, Днепропетровской и Николаевской областей. Это сотни тысяч людей. Что с ними будет?2 комментария
РУСАДА осудило проведение Олимпиады на стероидах в Лас-Вегасе
Российское антидопинговое агентство высказало обеспокоенность из-за планов провести в 2026 году в Лас-Вегасе так называемые Enhanced Games.
О недопустимости проведения «Олимпиады на стероидах» говорится в заявлении Российского антидопингового агентства, опубликованном на официальном сайте организации, передает ТАСС.
РУСАДА отметило, что проект Enhanced Games, презентация которого прошла в Лас-Вегасе, подрывает принципы честного спорта и представляет угрозу здоровью атлетов.
В заявлении РУСАДА подчеркивается: «Такие соревнования представляют прямую угрозу здоровью спортсменов и наносят непоправимый вред репутации спорта. Международная спортивная практика показала, что применение допинга может приводить к тяжелым, а порой и фатальным последствиям».
Организация подчеркнула, что участие в подобных мероприятиях несовместимо с принципами чистого спорта, а спортсмены, сознательно использующие допинг, рискуют не только своим здоровьем, но и подают опасный пример молодежи. РУСАДА призвало все заинтересованные стороны – спортивные органы, федерации, специалистов, персонал и самих спортсменов – публично осудить эти соревнования.
Также агентство выразило готовность сотрудничать с международными партнерами в информировании, тестировании и правовой оценке последствий участия в Enhanced Games. В РУСАДА добавили, что готовы всеми средствами защищать идеалы настоящего спорта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американский миллиардер Питер Тиль выразил готовность профинансировать проведение Олимпиады без ограничений на допинг. В 2026 году в Лас-Вегасе пройдут уникальные соревнования Enhanced Games, где спортсменам официально разрешат использовать препараты, повышающие производительность.