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Американский миллиардер выразил готовность профинансировать «ОИ с допингом»
New York Post сообщила о готовности американского миллиардера Тиля профинансировать «Олимпиаду с допингом»
Американский миллиардер Питер Тиль сообщил, что готов профинансировать проведение альтернативных Олимпийским игр, на которых будут поощрять использование допинга.
О готовности «миллиардера из Силиконовой долины» профинансировать Enhanced Games сообщила New York Post. Указывается, что проводить такие игры предложил юрист Арон Д'Соуза. Он рассказал, что уже собрал необходимые для проведения первых игр средства, передает РИА «Новости».
Планируется, что игры, включающие плавание, гимнастику, тяжелую атлетику, легкую атлетику и единоборства, будут ежегодными. Участвовать в них смогут как профессиональные спортсмены, так и любители. New York Post пишет, что одна из целей игр – способствовать исследованиям различных добавок, которые улучшают возможности человека.