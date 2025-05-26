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    Мнения
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Как связаны книги и рождаемость

    Могут ли вообще художественные произведения повлиять на выбор жизненной стратегии человеком или целым поколением? Можно ли исправить демографические проблемы, внедряя в сознание людей идеи семейственности и чадолюбия посредством сериалов, кинофильмов, книг, музыки?

    2 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Для жизни русского человека «африканский тест» очень важен

    Схема, по которой людей на одном континенте покупали в качестве рабов, набивали ими корабль и отправляли на другой континент – создание абсолютно извращенного ума. До этого ведь как-то додуматься надо было! Почему-то русские, освоившие громадные пространства и имевшие дело с очень разными народами, до этого не додумались.

    10 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева «В окопах не так страшно, как в родной Горловке»

    Меня спрашивают: Горловка? Там опасно? В это время рядом гулко звучит разрыв. Ну вот, собственно, и ответ. А Горловка – это довольно большой город, несмотря на сбивающее с толку название, больше подходящее для села. И по нему постоянно стреляют.

    2 комментария
    26 мая 2025, 14:45 • Новости дня

    Семья Трампа обогнала всех президентов США по доходам

    Tекст: Ольга Иванова

    Семья президента США Дональда Трампа получила рекордные доходы благодаря криптовалютам, мемкоинам и подаркам, а общее состояние увеличилось на 1,2 млрд долларов.

    Семья Трампа заработала больше всех предыдущих лидеров страны, сообщает The New York Times. По данным газеты, только на операциях с криптовалютой и мемкоинами Дональд и Мелания Трамп получили 320 млн долларов, не учитывая зарубежные активы в недвижимости и элитный клуб в Вашингтоне с членским взносом в 500 тыс. долларов, сообщает ТАСС.

    К доходам, связанным с президентским статусом, издание относит предложение Джеффа Безоса заплатить Мелании Трамп гонорар в 28 млн долларов за участие в фильме, а также подарок катарских властей – личный самолет Boeing 747 стоимостью 200 млн долларов, который стал самым дорогим президентским подарком в истории США.

    The New York Times отмечает, что Трамп сделал заработок на президентском статусе обычной практикой, отменив ряд механизмов контроля, уволив инспекторов и консультантов по этике, а также усилив влияние на Конгресс, суд и ФБР.

    В Белом доме считают, что Трамп был преуспевающим бизнесменом до избрания и не преследует материальные выгоды от президентства. Газета напоминает, что Трамп по-прежнему получает доходы от деловых операций своих сыновей, а общее состояние семьи в марте 2025 года достигло 5,1 млрд долларов, что на 1,2 млрд больше, чем годом ранее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп запустил собственный мемкоин $TRUMP, что может привести к политическим последствиям из-за риска обвинений в коррупции.

    Запуск мемкоинов Трампа и его жены Мелании, чья совокупная капитализация на 20 января превысила 10,5 млрд долларов, вызвал критику в криптоиндустрии за подрыв доверия к цифровым активам в США.

    24 мая 2025, 19:11 • Новости дня
    Трамп снова обвинил Россию в краже у США чертежей гиперзвуковых ракет

    Трамп заявил, что Россия украла у США технологию гиперзвуковых ракет

    Tекст: Вера Басилая

    Американские военные наращивают серийное производство гиперзвуковых ракет, чертежи которых ранее были похищены Россией в годы президентства Барака Обамы, заявил президент США Дональд Трамп.

    Президент США Дональд Трамп на церемонии в военной академии Вест-Пойнт сообщил о том, что американские военные начали в больших объемах производить гиперзвуковые ракеты, передает РИА «Новости».

    По словам Трампа, Соединенные Штаты давно разработали подобные вооружения и теперь собирают их в значительных количествах.

    Он также отметил, что чертежи США по гиперзвуковым ракетам были похищены во времена президентства Барака Обамы.

    «Мы были ее разработчиком. Ее украли во время администрации Обамы. Они ее украли. Знаете, кто это сделал? Ее украли русские», – заявил Трамп.

    Ранее Дональд Трамп уже обвинил Россию в краже гиперзвуковых технологий.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как России удалось первой в мире поставить гиперзвуковое оружие на боевое дежурство и обеспечила технологическое преимущество перед США.

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    26 мая 2025, 04:28 • Новости дня
    Трамп заявил о вреде высказываний Зеленского для Украины
    Трамп заявил о вреде высказываний Зеленского для Украины
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский «не приносит пользы» Украине своими заявлениями, считает президент США Дональд Трамп.

    «Зеленский не приносит пользы своей стране, говоря так, как он говорит. Все, что выходит из его уст, создает проблемы, мне это не нравится, и лучше бы это прекратить», – заявил Трамп в соцсети Truth Social.

    Трамп также осудил российские удары по Украине. Он заявил, что Россия якобы может желать «получить всю Украину», но, по его мнению, это «приведет к краху России».

    Он заявил, что конфликт на Украине – это конфликт России и Украины, а также экс-главы американского государства Джо Байдена, но это «не война Трампа». По словам нынешнего президента США, он лишь «помогает тушить большие и уродливые пожары».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что ожидал более простой работы с Зеленским. Трамп отметил, что пока взаимодействие с украинским лидером оказалось сложнее, чем он предполагал.

    New York Times сообщала, что Трамп после разговора с российским президентом заявил европейским лидерам и Зеленскому, что отныне не намерен вмешиваться в конфликт.

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    25 мая 2025, 14:20 • Видео
    Обама спас США от войны с Россией

    Как заявил бывший главный врач администрации президента США Ронни Джексон, экс-президенту Джо Байдену осталось жить 12-18 месяцев. Его диагноз скрывали, сейчас на этот счет начато расследование. Там есть, что расследовать: эта ситуация грозила миру ядерной войной.

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    23 мая 2025, 21:43 • Новости дня
    Трамп назвал цель введения против Европы пошлин в 50%

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает добиться переноса европейского производства в Соединенные Штаты с помощью введения 50%-ных пошлин.

    Выступая перед журналистами в Овальном кабинете Белого дома, Трамп отметил: «Я не рассчитываю на торговую сделку с Европой. Либо компании переносят производство в США, либо будут платить пошлину», передает РИА «Новости». Глава Белого дома уточнил, что европейские компании смогут избежать новых тарифов, если откроют заводы на территории США. По его словам, подобная мера не является попыткой конфронтации, а должна стать стимулом для возвращения промышленных мощностей и рабочих мест в американскую экономику.

    Трамп также подчеркнул, что «у нас уже практически 12 трлн долларов поступает в (бюджет) страны. Ни у одного президента не было таких цифр – ни за год, ни за два, ни за три». Президент считает, что предложенная им политика пошлин может увеличить эти показатели и укрепить экономику США.

    Ранее президент США объявил о намерении с начала июня ввести пошлины 50% на товары из Европейского союза из-за неудачных переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, инвестиции американских компаний из США снизились в Европу на 24% с 2023 по 2024 год на фоне роста инвестиций в США и энергетических проблем.

    Между тем США и Китай по итогам двухдневных переговоров в Женеве достигли соглашения о взаимном снижении пошлин на товары до 10%.

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    24 мая 2025, 23:07 • Новости дня
    WP назвала причины ухода Маска из активной политической деятельности

    WP: Одержимость Маска политикой сменилась разочарованием

    WP назвала причины ухода Маска из активной политической деятельности
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский предприниматель Илон Маск решил прекратить активную политическую деятельность и поддержку президента США Дональда Трампа, чтобы уделить больше внимания развитию Tesla и SpaceX после ряда неудач, пишет WP.

    Маск в течение года активно участвовал в поддержке республиканцев, потратив не менее 288 млн долларов на выборы 2024 года и запустив масштабные реформы в госструктурах США. Он называл победу Трампа критически важной для страны и был готов к серьезным расходам ради «красной волны» на выборах, но теперь решил отойти от политики и не только ради Tesla и SpaceX, пишет Washington Post (WP).

    Однако, после масштабных протестов против Маска и Tesla, а также резкой критики со стороны общественности и значительного падения прибыли компании, бизнесмен решил свернуть политическую деятельность и сосредоточиться на своих ключевых бизнесах. Маск признался, что не ожидал такой остроты реакции и обеспокоен безопасностью своей семьи. Его America PAC прекращает активную работу, а сам миллиардер заявил, что потратит на политику «значительно меньше», чем раньше.

    «Его последняя одержимость сменилась разочарованием из-за личных издержек и трудностей в достижении результатов, сказали два человека, знакомые с его взглядами в последние месяцы», – сказано в статье.

    По словам источников, Маск глубоко обеспокоен личной безопасностью себя и своей семьи. Он также не ожидал такого уровня негативной реакции в его адрес и против его компаний.

    В этом году Tesla готовит запуск полностью автономного автомобиля, а SpaceX – очередной запуск ракеты Starship. Маск также намерен ускорить подготовку к отправке беспилотного флота на Марс в 2026 году.

    Одновременно с этим, Национальное управление безопасности дорожного движения США запросило у Tesla разъяснения по поводу тестирования новой автопилотируемой техники на общественных дорогах.

    По мнению сотрудников и наблюдателей, падение популярности Маска и его скандальные заявления негативно сказываются на продажах Tesla. В SpaceX Маск также хочет лично курировать проект Starship, чтобы ускорить подготовку к лунной миссии NASA и достичь своей главной цели – высадки на Марсе, пишет WP.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Илон Маск объявил о намерении уделять больше внимания своим компаниям после масштабного сбоя в соцсети X. До этого Маск заявил, что не видит оснований продолжать политические траты и намерен значительно уменьшить финансирование.

    СМИ заметили, что имя Маска практически перестало звучать в новостях и публичных обсуждениях среди американских политиков.

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    24 мая 2025, 20:16 • Новости дня
    Трамп: Военные США учатся на примере конфликта на Украине

    Трамп сообщил о прекращении попыток навязывать демократию силой армии США

    Tекст: Вера Басилая

    Американские военные больше не будут участвовать в распространении демократии силой, США анализируют новые методы ведения конфликтов на примере спецоперации на Украине, заявил президент США Дональд Трамп.

    По словам президента США, американская армия изучает новые способы ведения конфликтов на примере ситуации на Украине, передает РИА «Новости».

    Трамп заявил, что военные США анализируют этот опыт, поскольку сталкиваются с ранее неизвестными формами борьбы, включая использование дронов.

    «Мы видим другие формы ведения борьбы. Дроны, бьющие с высокой точностью на высокой скорости. Мы никогда не видели подобного, и мы учимся на этом», – отметил Трамп на церемонии в академии Вест-Пойнт.

    По словам Трампа, после его возвращения в Белый дом американскую армию вновь начали уважать в мире. Он подчеркнул, что США не будут больше пытаться распространять демократию силой оружия.

    Трамп добавил, что задача вооруженных сил США – не культурная трансформация других стран и не навязывание демократии, а обеспечение военного превосходства и уничтожение угроз для Соединенных Штатов.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что США наращивают серийное производство гиперзвуковых ракет. Он также заявил, что чертежи этих ракет были похищены Россией в годы президентства Барака Обамы.

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    26 мая 2025, 13:18 • Новости дня
    Скачко оценил угрозы Трампа в связи с ударами России по Украине

    Политолог Скачко: Трамп не справляется с ролью «объективного рефери»

    Скачко оценил угрозы Трампа в связи с ударами России по Украине
    @ REUTERS/Kent Nishimura

    Tекст: Анастасия Куликова

    Если Дональд Трамп хочет быть миротворцем, то ему следует оценивать причинно-следственные связи тех или иных событий. Пока же его заявления намекают на когнитивный диссонанс у президента США, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее американский лидер заявил о недовольстве действиями России на Украине и возможных санкциях против Москвы, а также раскритиковал Владимира Зеленского.

    «Заявления Дональда Трампа с критикой в адрес Москвы и Владимира Зеленского следует рассматривать как политическую игру. Президент США своими действиями, часто противоречащими друг другу, пытается скрыть подлинные цели», – считает политолог Владимир Скачко, обозреватель портала «Украина.ру».

    По его мнению, республиканец может быть заинтересован в конфликте в Европе, чтобы оказывать политическое давление на страны ЕС. «По задумке Трампа, украинский кризис если и должен продолжаться, то только руками и на деньги европейцев. Посредническая же роль Соединенных Штатов предполагает, что Белый дом лишь снимет сливки с происходящего», – полагает собеседник.

    «Пока американский лидер, с одной стороны, выступает за миротворчество, а с другой – поддерживает этот конфликт. Судить о реальных мотивах Вашингтона можно будет, когда закончатся поставки вооружений на Украину, согласованные еще администрацией Джо Байдена. Если республиканец продолжит тот же курс, что и его предшественник, то все разговоры о мире не стоят и выеденного яйца», – отметил эксперт.

    Скачко на этом фоне напомнил, что после разговора с Владимиром Путиным президент США выступал против санкций в отношении Москвы, назвав их бессмысленными и мешающими развитию экономики. «Менее чем через неделю его риторика несколько изменилась и теперь Трамп допускает новый сценарий. Что у него: когнитивный диссонанс?» – риторически задается вопросом собеседник.

    Примечательно, что угроза прозвучала на фоне ударов ВС России по военным целям на Украине. «Почему в Вашингтоне не говорят о том, что действия российской армии стали ответом на атаки украинских сил, которые сопровождаются разрушением гражданских объектов, убийством мирных жителей?» – возмутился политолог.

    По его оценкам, в этом проявились типичные для Запада двойные стандарты, которые противоречат посреднической роли. «Если Трамп хочет быть миротворцем, то ему следует оценивать причинно-следственные связи тех или иных событий. Скажем, условный рефери на ринге может наблюдать только за соблюдением правил, но никак не принуждать одного более сильного боксера уступить другому», – подчеркнул аналитик.

    Что касается критики Владимира Зеленского, то она из уст Трампа стала обыденностью. «Республиканец глубоко презирает Зеленского. Но глава Белого дома – политик, и до тех пор, пока ему нужен такой человек на Украине, он его будет поддерживать. Повторю, будет ли это выражено так же активно, как при Байдене, увидим совсем скоро», – заключил Скачко.

    Ранее Дональд Трамп выразил недовольство из-за действий Владимира Путина на Украине и сообщил, что «абсолютно» точно рассматривает возможность введения санкций против России. Он указал, что стороны ведут переговоры, а в это время Киев и другие украинские города обстреливаются ракетами.

    О том, что до этого ВСУ ежедневно атаковали российские регионы беспилотниками, американский лидер не упомянул. Кроме того, командир дивизии ПВО Юрий Дашкин сообщал, что во время визита Путина в Курскую область резко возросла интенсивность массированной атаки украинских БПЛА, и «вертолет президента России был фактически в эпицентре отражения».

    Трамп указал, что у него всегда были хорошие отношения с Путиным, но теперь с ним «что-то случилось». «Я всегда говорил, что он хочет всю Украину, а не только ее часть, и, возможно, это подтверждается, но если он ее получит, это приведет к падению России!» – написал президент США в Truth Social.

    Раскритиковал глава Белого дома и Владимира Зеленского. Его высказывания создают проблемы Украине, отметил президент США. «Мне это не нравится, и лучше бы это прекратилось», – добавил республиканец.

    Напомним, в последние дни Минобороны сообщило о нескольких крупных ударах по объектам на Украине. 23 мая целью российской армии стал контейнеровоз с военным грузом, следовавший в порт Одессы, и склад контейнеров в этом порту. При ударе был использован комплекс «Искандер».

    В ночь на 24 мая военное ведомство отчиталось о групповом ударе высокоточным оружием наземного базирования и дронами по предприятию, выпускающему ракеты и ударные беспилотники. В следующую ночь были атакованы центры радиотехнической разведки и спутниковой связи и предприятия военно-промышленного комплекса Украины, выпускающие компоненты ракетного оружия, радиоэлектронику, взрывчатые вещества, ракетное топливо и ударные дроны.

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    23 мая 2025, 16:10 • Новости дня
    Трамп предложил Британии отказаться от возобновляемой энергетики

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social призвал Британию отказаться от инвестиций в возобновляемую энергетику и активнее развивать нефтедобычу в Северном море.

    Трамп отметил, что сделка с Британией «отлично работает для всех», однако посоветовал отказаться от «дорогих и уродующих пейзаж» ветряков, передает ТАСС.

    По его словам, в Северном море находятся огромные запасы нефти, которых, по мнению Трампа, хватит на сто лет.

    Трамп считает, что переход к развитию нефтяной отрасли обеспечит стране долгосрочные энергетические ресурсы и снизит расходы.

    Ранее британские чиновники засекретили торговые документы из-за пошлин и шпионажа США.

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    26 мая 2025, 03:25 • Новости дня
    Трамп отложил введение 50-процентных пошлин на товары из ЕС
    Трамп отложил введение 50-процентных пошлин на товары из ЕС
    @ Shealah Craighead/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США согласны отложить введение пошлин в 50% на товары из ЕС до 9 июля, сообщил глава американского государства Дональд Трамп.

    Трамп в соцсети Truth Social сообщил, что ему позвонила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и «попросила продлить срок, установленный на 1 июня». «Я согласился на продление до 9 июля 2025 года», – сообщил президент США.По словам Трампа, Фон дер Ляйен заверила его, что «переговоры начнутся быстро».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии заявила, что для решения вопроса с пошлинами США на европейские товары потребуется время. Президент США угрожал с начала июня ввести пошлины в 50% на продукцию из Европейского союза из-за неудачных переговоров.

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    26 мая 2025, 01:47 • Новости дня
    Трамп не исключил ужесточения санкций против России
    Трамп не исключил ужесточения санкций против России
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп заявил, что «абсолютно точно рассматривает» вариант ужесточения санкций в отношении России, сообщает Reuters.

    Глава американского государства выразил недовольство действиями России, заявив, что осуждает массированный удар по объектам на Украине, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    «Мне это совершенно не нравится, – сказал глава американского государства. – Я весьма удивлен. Посмотрим, что мы будем делать».

    По словам президента США, он «не слышал» о сообщениях о том, что вертолет президента России Владимира Путина оказался в эпицентре отражения масштабной атаки украинских БПЛА в ходе посещения Курской области 20 мая.

    «Возможно, это может быть причиной (удара по Украине)», – сказал президент США, повторив, что «не слышал» об этом.

    Он также отметил, что «давно знаком и всегда ладил» с российским лидером, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командир дивизии ПВО Юрий Дашкин сообщил, что во время визита Путина в Курскую область резко возросла интенсивность массированной атаки украинских беспилотников, а «вертолет президента РФ был фактически в эпицентре отражения массированной атаки».

    Спецпосланник США по Украине Кит Келлог, комментируя российский массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, призвал к немедленному прекращению огня.

    Госсекретарь США Марко Рубио выступает за введение санкций против России. Президент СШАзаявлял, что не планирует вводить новые санкции против России после разговора с Владимиром Путиным.

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    24 мая 2025, 00:35 • Новости дня
    Axios: Трамп и Рубио собрались покончить с «глубинным государством» в СНБ

    Axios: Трамп и Рубио нацелились на «глубинное государство» в СНБ

    Axios: Трамп и Рубио собрались покончить с «глубинным государством» в СНБ
    @ Bonnie Cash/Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Совет национальной безопасности (СНБ) США подвергся крупной реорганизации, в результате которой его состав уменьшился примерно на половину, а функции переданы Госдепу и Пентагону и все ради того, чтобы сократить число нелояльных администрации чиновников, пишет Axios.

    Совет национальной безопасности США после реформы сократился примерно с 350 до 175 человек, пишет портал Axios. Значительная часть полномочий органа передана Госдепартаменту и минобороны.

    В ходе реструктуризации президент США Дональд Трамп и госсекретарь Марко Рубио выступили с инициативой уменьшения влияния СНБ, считая его излишне бюрократизированным и несогласованным с политикой Белого дома, говорится в материале.

    «Чиновник Белого дома, участвовавший в планировании реорганизации  охарактеризовал ее как последний шаг Трампа и Рубио против того, что они считают «глубинным государством» Вашингтона. СНБ – абсолютно глубинное государство. Это Марко против глубинного государства. Мы уничтожаем глубинное государство», – сказал чиновник.

    Ранее структура Совета национальной безопасности предполагала многоуровневую систему комитетов, что, по мнению администрации Трампа, замедляло принятие решений. Высокопоставленные чиновники подчеркнули, что теперь акцент будет сделан на координации и консультировании, а не на самостоятельной выработке политики.

    В администрации считают, что прежняя модель СНБ была необходима предыдущим президентам, но не актуальна для команды Трампа, где руководители ведомств действуют согласованно. На примере отмены санкций против Сирии показано, что теперь решения быстро проходят от президента к исполнителям без бюрократических проволочек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом собирался назначить шесть новых, лояльных повестке президента, сотрудников в Совет национальной безопасности США, включая военного аналитика Дерека Харви, который активно поддерживал Трампа во время импичмента.

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    24 мая 2025, 22:40 • Новости дня
    Трамп рассказал, как осознал величину роли США в победе во Второй мировой войне

    Трамп: США – это те, кто победил во Второй мировой войне

    Tекст: Ирма Каплан

    На торжественной церемонии в военной академии Уест Поинт американский президент Дональд Трамп заявил, что его мнение о вкладе США в победу над фашизмом сформировалось после общения с лидерами разных стран в преддверии Дня Победы во Второй мировой войне.

    По словам американского лидера, в последние недели он часто общался с главами разных государств и пришел к выводу о наибольшем вкладе США в победу над фашизмом в годы Второй мировой войны.

    «Они пару недель говорили мне, что празднуют победу во Второй мировой войне, как же это здорово! Я звоню одному, другому – они празднуют победу. Президенту Франции позвонил, и он празднует победу их страны во Второй мировой, а ведь мы нимало им помогли», – завил Трамп в ходе обращения к выпускникам, которое транслировал телеканал PBS.

    Глава Белого дома добавил, что обсуждал победу над фашизмом и с президентом России Владимиром Путиным. И зная, что Красная армия потеряла миллионы человек в той войне, Трамп считает, что США – это те, кто победил.

    «Мы помогли некоторым нациям, а парочке из них очень сильно помогли», – отметил он.

    Как писала в начале мая газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что считает Америку ключевой силой в разгроме фашизма во Второй мировой войне. Тогда же он принял решение объявить 8 мая Днем победы во Второй мировой войне. На что официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила Трампа в гиперболизации роли США во Второй мировой войне.

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    24 мая 2025, 02:59 • Новости дня
    Трамп собрался вводить режим ЧП из-за зависимости США от России и Китая

    Трамп объявил энергетическое ЧП и анонсировал поддержку ядерной отрасли

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США планирует в ближайшее время подписать указы по ускорению строительства новых ядерных реакторов и усилению независимости от российских и китайских поставщиков, передает Reuters.

    Президент США Дональд Трамп подпишет указы, которые направлены на стимулирование ядерной энергетики путем упрощения процесса одобрения новых реакторов и укрепления цепочек поставок топлива, сообщили Reuters четыре источника, знакомых с ситуацией.

    «В проекте саммари приказов говорится, что Трамп применит Закон о производстве оборонной продукции времен холодной войны, чтобы объявить чрезвычайное положение в стране из-за зависимости США от России и Китая в плане обогащенного урана, переработки ядерного топлива и передовых реакторных ресурсов», – сказано в материале агентства.

    Столкнувшись с первым ростом спроса на электроэнергию за два десятилетия из-за бума искусственного интеллекта, Трамп объявил чрезвычайное положение в сфере энергетики в свой первый день президентства.

    Министр энергетики Крис Райт заявил, что гонка за разработку источников питания и центров обработки данных, необходимых для ИИ, является «Проектом Манхэттен 2», имея в виду масштабную программу США времен Второй мировой войны по разработке атомных бомб.

    Кроме того, агентствам разрешается размещать новые ядерные объекты, а  министерствам энергетики и обороны определять федеральные земли и территории для развертывания ядерных объектов, оптимизировать процессы для их строительства.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп поручил начать строительство десяти новых ядерных реакторов в стране и увеличить выработку энергии, сказано в Указе по реформированию комиссии по ядерному регулированию.

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    23 мая 2025, 15:42 • Новости дня
    Трамп рекомендовал с июня ввести пошлины 50% против ЕС

    Трамп предложил ввести с 1 июня 50% пошлины против Евросоюза

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп объявил о намерении с начала июня ввести пошлины 50% на товары из Европейского союза из-за неудачных переговоров.

    Дональд Трамп заявил о своей рекомендации ввести с 1 июня 2025 года пошлины в 50% на импорт из Европейского союза, передает ТАСС. Причиной такого шага стали сложности в торговых переговорах между США и ЕС, которые, по словам Трампа, не приводят к результату.

    В социальной сети Truth Social Трамп написал: «Наши дискуссии с ними ведут в никуда! Поэтому я рекомендую с 1 июня 2025 года ввести прямые пошлины в 50% для Европейского союза».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, инвестиции американских компаний из США снизились в Европу на 24% с 2023 по 2024 год на фоне роста инвестиций в США и энергетических проблем.

    Между тем США и Китай по итогам двухдневных переговоров в Женеве достигли соглашения о взаимном снижении пошлин на товары до 10%.

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    26 мая 2025, 14:14 • Новости дня
    Политолог: Трамп рискует вернуть США в украинский конфликт, как при Байдене

    Политолог Ткаченко: Угрожая России санкциями, Трамп рискует попасть в капкан

    Политолог: Трамп рискует вернуть США в украинский конфликт, как при Байдене
    @ REUTERS/Leah Millis

    Tекст: Анастасия Куликова

    Вне зависимости от того, введет Вашингтон новые санкции против России или нет, российская армия продолжит выполнять свои задачи в рамках СВО. При этом реализация такого сценария грозит президенту США Трампу потерей лица, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее американский лидер заявил о недовольстве действиями России на Украине, а также раскритиковал Владимира Зеленского.

    «Суть критики со стороны президента США сводится к тому, что Вашингтон недоволен ходом конфликта на Украине», – считает отметил Станислав Ткаченко, профессор факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Глава Белого дома, по всей видимости, рассчитывал, что его миротворческие усилия приведут к заморозке линии фронта. Но у Москвы есть свое видение того, чем должна закончиться спецоперация и планомерно всеми способами – дипломатическими и военными – приближает победу», – отметил собеседник.

    «Изменение в динамике боевых действий и успехи российской армии вынуждают Брюссель и Киев сильнее прежнего просить о помощи Соединенные Штаты, и Трамп вынужден реагировать на это. Отсюда довольно острые заявления в информационном пространстве», – пояснил политолог.

    «Однако республиканец по-прежнему рискует попасть в капкан – то есть, вернуть Вашингтон в конфликт в качестве прямого участника, как это было при Байдене. Но пока глава Белого дома с этим «борется»: он не готов безвозмездно выделять Украине новые транши вооружений и финансовой помощи. Мнение Трампа может измениться, если Европа окажет давление и подберет нужные «ключики» к нему», – рассуждает аналитик.

    Говоря об ударах ВС России, на которые указал Трамп, Ткаченко подчеркнул: в качестве целей выбираются исключительно военные объекты. «Ожидать от европейцев объективной оценки хода боевых действий не приходится. Судя по всему, американскому лидеру передают однобокую информацию», – считает он.

    «Фактически нам навязывают информационную войну, участники которой не слышат наши аргументы и будут их критиковать без оснований», – добавил собеседник. Что касается озвученной угрозы санкциями, то здесь мнение американца крайне изменчиво, заметил эксперт. «Если мы попытаемся восстановить логику республиканца, то она может выглядеть так: Россия для Соединенных Штатов – привлекательный партнер. У Вашингтона и Москвы есть ряд точек соприкосновения», – указал политолог.

    «Сценарий, при котором Трамп вводит санкции, будет означать сворачивание прежних идей о налаживании экономического сотрудничества. Более того, это приведет к потере лица главой Белого дома. С одной стороны, США вновь взвалят на себя ношу конфликта, а с другой – они потеряют перспективы на российском рыно», – продолжил аналитик. В заключении Ткаченко напомнил, что риторика американского президента циклична: «сначала он озвучивает угрозы, через три дня их дезавуирует, а потом снова делает резкое заявление».

    Ранее Дональд Трамп выразил недовольство из-за действий Владимира Путина на Украине и сообщил, что «абсолютно» точно рассматривает возможность введения санкций против России. Он указал, что стороны ведут переговоры, а в это время Киев и другие украинские города обстреливаются ракетами.

    О том, что до этого ВСУ ежедневно атаковали российские регионы беспилотниками, американский лидер не упомянул. Кроме того, командир дивизии ПВО Юрий Дашкин сообщал, что во время визита Путина в Курскую область резко возросла интенсивность массированной атаки украинских БПЛА, и «вертолет президента России был фактически в эпицентре отражения».

    Трамп указал, что у него всегда были хорошие отношения с Путиным, но теперь с ним «что-то случилось». «Я всегда говорил, что он хочет всю Украину, а не только ее часть, и, возможно, это подтверждается, но, если он ее получит, это приведет к падению России!», – написал президент США в Truth Social.

    Раскритиковал глава Белого дома и Владимира Зеленского. Его высказывания создают проблемы Украине, отметил президент США. «Мне это не нравится, и лучше бы это прекратилось», – добавил республиканец.

    Напомним, в последние дни Минобороны сообщило о нескольких крупных ударах по объектам на Украине. 23 мая целью российской армии стал контейнеровоз с военным грузом, следовавший в порт Одессы, и склад контейнеров в этом порту. При ударе был использован комплекс «Искандер».

    В ночь на 24 мая военное ведомство отчиталось о групповом ударе высокоточным оружием наземного базирования и дронами по предприятию, выпускающему ракеты и ударные беспилотники. В следующую ночь были атакованы центры радиотехнической разведки и спутниковой связи и предприятия военно-промышленного комплекса Украины, выпускающие компоненты ракетного оружия, радиоэлектронику, взрывчатые вещества, ракетное топливо и ударные дроны.

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    24 мая 2025, 05:47 • Новости дня
    CNN узнал о массовом увольнении десятков сотрудников СНБ США

    CNN: Администрация Трампа устроила чистку кадров в Совете нацбезопасности

    Tекст: Ирма Каплан

    Администрация президента США Дональда Трампа устроила масштабную чистку кадров в Совете национальной безопасности (СНБ), затронувшую более сотни чиновников, включая карьерных и политических назначенцев, сообщил телеканал CNN.

    Более сотни сотрудников Совета национальной безопасности при Белом доме были отправлены в административный отпуск в пятницу в рамках реструктуризации, сообщает CNN.

    Такое решение было принято временным советником по нацбезопасности и госсекретарем Марко Рубио.

    «По словам представителя администрации, около 16:20 было разослано электронное письмо от главы аппарата СНБ Брайана Маккормака, в котором сообщалось, что у увольняемых есть 30 минут, чтобы навести порядок на своих рабочих местах», – сказано в материале.

    Для отсутствующих предоставили отдельную процедуру возврата устройств.

    В четверг Рубио провел встречу с руководителями подразделений, а в пятницу, до объявления об увольнениях, собрал старших директоров. Массовая чистка совпала с началом длинных выходных (в США 26 мая отмечают День поминовения  погибших воинов – прим. ВЗГЛЯД) и вызвала резкую критику в администрации.

    «СНБ, в состав которого входят эксперты по внешней политике всего правительства США, обычно является важнейшим органом для координации внешнеполитической программы президента. Но при президенте Дональде Трампе роль СНБ снизилась, и ожидается, что реорганизация еще больше снизит его значимость в Белом доме», – отметил CNN.

    Ротация затронула как карьерных сотрудников, так и назначенцев администрации Трампа. Ранее в этом месяце бывший глава Совета Майк Уолтц был снят с должности после скандала с добавлением журналиста в секретный чат, а на его место временно назначен Марко Рубио.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Совет национальной безопасности США подвергся крупной реорганизации ради того, чтобы сократить число нелояльных администрации чиновников. Кроме того, Трамп считает СНБ настоящим «глубинным государством» и нацелен его уничтожить.


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