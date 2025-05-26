Могут ли вообще художественные произведения повлиять на выбор жизненной стратегии человеком или целым поколением? Можно ли исправить демографические проблемы, внедряя в сознание людей идеи семейственности и чадолюбия посредством сериалов, кинофильмов, книг, музыки?2 комментария
На подлете к Москве уничтожен украинский беспилотник
Собянин сообщил об уничтожении дрона на подлете к Москве
В районе Москвы был сбит беспилотник, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Специалисты экстренных служб сейчас работают на месте падения обломков.
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил о том, что силами ПВО Минобороны был уничтожен один беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб сейчас работают на месте падения обломков.
Пресс-служба Росавиации в своем Telegram-канале проинформировала, что с 12.08 мск в аэропортах Домодедово и Жуковский были введены временные ограничения. В Домодедово на данный момент принимают рейсы, а в Жуковском не отправляют и не принимают рейсы. Между тем в Telegram-канале аэропорта Жуковский отметили, что из-за временных ограничений возможны изменения в расписании рейсов. Аэропорт приносит извинения и отмечает, что службы готовы к немедленному возобновлению работы после снятия ограничений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник атаковал храм в Белгородской области. В Ростовской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за падения обломков беспилотника. ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области более 140 боеприпасов.