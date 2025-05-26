Полиция задержала афериста, укравшего у школьника драгоценности матери

Tекст: Дмитрий Зубарев

Полицейские Оренбургской области задержали в Уфе мужчину, которого подозревают в участии в мошенничестве, передает РИА «Новости».

По данным полиции, 37-летний ранее судимый житель Уфы согласился на предложение неизвестных работать курьером по интернету, после чего получил от таксиста посылку с драгоценностями, отправленную оренбургским школьником по указанию телефонных аферистов.

Злоумышленник пояснил, что действовал по инструкциям кураторов, с которыми общался в мессенджере, и передал украшения другу для проверки подлинности. Все похищенное имущество было изъято сотрудниками полиции, так как подозреваемый не успел его реализовать или передать деньги организаторам схемы.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Максимальное наказание по этой статье составляет до шести лет лишения свободы. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщает полиция.

Как писала газета ВЗГЛЯД, МВД предупредило о появлении новой схемы мошенничества на популярных платформах объявлений. Роскачество зафиксировало резкий рост мошеннических действий в отношении пожилых граждан России. ВТБ отметил увеличение числа мошеннических схем, связанных с покупкой авиабилетов.