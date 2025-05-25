Меня спрашивают: Горловка? Там опасно? В это время рядом гулко звучит разрыв. Ну вот, собственно, и ответ. А Горловка – это довольно большой город, несмотря на сбивающее с толку название, больше подходящее для села. И по нему постоянно стреляют.0 комментариев
Уганда приостановила военное сотрудничество с Германией
Уганда приостановила военное сотрудничество с Германией из-за скандала
Власти Уганды объявили о немедленной приостановке всех оборонных и военных контактов с Германией, сославшись на подозрения в подрывной деятельности немецкого посла.
Уганда приняла решение приостановить все оборонное сотрудничество с Германией, передает ТАСС, об этом сообщил в социальной сети Х исполняющий обязанности директора департамента по связям с общественностью Министерства обороны Уганды Крис Магези. По его словам, «Народные силы обороны Уганды немедленно приостанавливают все текущие мероприятия по оборонному и военному сотрудничеству с ФРГ».
Магези объяснил, что решение связано с данными разведки о «подрывной деятельности» посла Германии Матиаса Шауэра. Он уточнил, что сотрудничество не будет возобновлено, пока не будет окончательно решен вопрос о причастности дипломата к действиям, направленным против правительства Уганды.
В пятницу представители вооруженных сил Уганды уже обвинили некоторые европейские дипломатические миссии в поддержке деструктивных сил в стране. Особо подчеркивалось, что действия Шауэра, по мнению Уганды, «не имеют отношения к дипломатической работе и противоречат Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года».
По информации AFP, посольство Германии в Уганде пока не прокомментировало ситуацию. Ожидается, что последствия приостановки военного сотрудничества станут ясны позднее.
Как писала газета ВЗГЛЯД, повстанческая группировка «Твирванехо» атаковала армию Демократической Республики Конго. Глава вооруженных сил Уганды пригрозил атаковать город Буниа в ДР Конго.