Уганда приостановила военное сотрудничество с Германией из-за скандала

Tекст: Ольга Иванова

Уганда приняла решение приостановить все оборонное сотрудничество с Германией, передает ТАСС, об этом сообщил в социальной сети Х исполняющий обязанности директора департамента по связям с общественностью Министерства обороны Уганды Крис Магези. По его словам, «Народные силы обороны Уганды немедленно приостанавливают все текущие мероприятия по оборонному и военному сотрудничеству с ФРГ».

Магези объяснил, что решение связано с данными разведки о «подрывной деятельности» посла Германии Матиаса Шауэра. Он уточнил, что сотрудничество не будет возобновлено, пока не будет окончательно решен вопрос о причастности дипломата к действиям, направленным против правительства Уганды.

В пятницу представители вооруженных сил Уганды уже обвинили некоторые европейские дипломатические миссии в поддержке деструктивных сил в стране. Особо подчеркивалось, что действия Шауэра, по мнению Уганды, «не имеют отношения к дипломатической работе и противоречат Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года».

По информации AFP, посольство Германии в Уганде пока не прокомментировало ситуацию. Ожидается, что последствия приостановки военного сотрудничества станут ясны позднее.

Как писала газета ВЗГЛЯД, повстанческая группировка «Твирванехо» атаковала армию Демократической Республики Конго. Глава вооруженных сил Уганды пригрозил атаковать город Буниа в ДР Конго.