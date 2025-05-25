Меня спрашивают: Горловка? Там опасно? В это время рядом гулко звучит разрыв. Ну вот, собственно, и ответ. А Горловка – это довольно большой город, несмотря на сбивающее с толку название, больше подходящее для села. И по нему постоянно стреляют.0 комментариев
Захарова: Швеция получит ноту протеста после нападения на посольство России
Стокгольм в понедельник получит ноту протеста в связи с инцидентом с применением дрона против российского посольства в Швеции, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Завтра Стокгольм получит ноту протеста. Швеция обязана обуздать своих ультрас, взять под контроль ситуацию и четко выполнять обязательства по Венской конвенции», – заявила Захарова, передает ТАСС.
В воскресенье посольство России в Швеции подверглось очередному нападению с использованием беспилотника, который сбросил стеклянную емкость с краской у главного входа в здание.
Как писала газета ВЗГЛЯД, рано утром 15 апреля неизвестные совершили акт вандализма у российского посольства в Стокгольме, сбросив емкости с краской. Гражданин Украины, постоянно проживающий в Швеции, предпринял попытку протаранить автомобильные ворота посольства, но был задержан полицией.