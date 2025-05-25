Российское посольство в Швеции вновь подверглось атаке дроном

Tекст: Дмитрий Зубарев

Посольство России в Швеции подверглось очередному нападению с использованием беспилотника, который сбросил стеклянную емкость с краской у главного входа в здание, передает ТАСС. Инцидент произошел 25 мая около 03:40 утра. В сообщении отмечается, что использование стеклянной тары создает угрозу тяжелых увечий для людей.

В дипмиссии подчеркнули, что подобные нападения продолжаются уже более года. Российское посольство неоднократно обращалось к шведской полиции и в МИД Швеции с призывом остановить такие атаки и обеспечить безопасность согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.

Дипломаты заявили, что шведские власти до сих пор не приняли эффективных мер, что указывает на игнорирование Стокгольмом норм международного права. В посольстве подчеркнули, что ответственность за возможные последствия подобных инцидентов будет лежать на властях Швеции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, рано утром 15 апреля неизвестные совершили акт вандализма у российского посольства в Стокгольме, сбросив емкости с краской. Гражданин Украины, постоянно проживающий в Швеции, предпринял попытку протаранить автомобильные ворота посольства, но был задержан полицией. В ноябре 2024 года краску на территорию российского посольства в Швеции сбросили с дрона.