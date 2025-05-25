При выборе фильмов для школьной программы расходятся мнения педагогов и кинематографистов. Киношники лучше знают, какие фильмы «великие». Но они не понимают методов образования. А педагоги знают, как донести что-то школярам, но не являются специалистами в кино.7 комментариев
Аэропорт Внуково повторно ввел временные ограничения на прием и выпуск самолетов
Росавиация ввела повторное ограничение работы аэропорта Внуково
Аэропорт Внуково в целях безопасности ввел повторно временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщил представитель Росавиации.
«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 04.43 МСК введены в аэропорту Внуково», – сказано его в Telegram-канале.
Ранее Росавиация сообщила о снятии ограничений с работы трех аэропортов Москвы.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, около трех часов ночи средства ПВО сбили на подступах к Москве еще четыре дрона. Всего над городом за ночь сбито 12 БПЛА.