Росавиация сообщила о возобновлении работы трех аэропортов в Москве

В МВД нашли способ тотально защитить граждан от мошенников

В МВД рассмотрели идею тотального запрета на кредиты для россиян ради защиты

Tекст: Ирма Каплан

Возможность введения тотального запрета на оформление кредитов с дальнейшей индивидуальной разблокировкой, рассматривается в ведомстве, сообщил заместитель начальника Следственного департамента МВД Данил Филиппов на киберфестивале Positive Hack Days.

«У нас другая несколько концепция, мы предлагаем и на обсуждение это пытаемся ввести, значит, не самозапрет, а тотальный запрет и, так скажем, индивидуальную разблокировку», – приводит его словам агентство «Прайм».

По словам Филиппова, каждый гражданин, который пожелает оформить кредит, в случае реализации инициативы будет проходить консультацию в МВД, чтобы сотрудники ведомства, задавая вопросы, удостоверились, что деньги не окажутся у мошенников.

Филиппов подчеркнул, что такая мера стала бы «серьезным ударом» по киберпреступности.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, новый сервис на портале «Госуслуги» объединил инструменты предотвращения мошенничества и повышения цифровой грамотности, в него вошли комплексные инструкции и возможности проверки подозрительных действий на портале.