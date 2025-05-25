При выборе фильмов для школьной программы расходятся мнения педагогов и кинематографистов. Киношники лучше знают, какие фильмы «великие». Но они не понимают методов образования. А педагоги знают, как донести что-то школярам, но не являются специалистами в кино.7 комментариев
Росавиация сообщила о возобновлении работы трех аэропортов в Москве
Росавиация: аэропорты Жуковский, Домодедово и Шереметьево возобновили работу
Росавиация сняла временные ограничения в московских аэропортах Жуковский, Домодедово и Шереметьево.
«В аэропортах Домодедово и Жуковский в 02.25 МСК сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – сказано в Telegram-канале представителя ведомства.
С 2.35 ограничения на прием и выпуск самолетов сняли в аэропорту Шереметьево.
Для Внуково временные ограничения ради безопасности полетов пока действуют.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Внуково временно действуют с 1.17.