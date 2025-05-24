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    Как российское вино изгоняет западных конкурентов
    Британская пресса признала превосходство России в применении FPV-дронов
    Политолог объяснил усилия Франции по вмешательству во внутренние дела Румынии
    Руководство Грузии призвало Запад принести извинения грузинскому обществу
    ВС России нанесли удары по контейнеровозу с катерами и БПЛА в порту Одессы
    В Словакии потребовали от Украины компенсацию за оказанную помощь
    Объяснено стратегическое значение освобождения Отрадного и Ступочек
    В Грузии осудили лимит на траты россиян по банковским картам
    Полиция прервала ЛГБТ-вечеринку в Свердловской области
    Мнения
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Как кино попасть в школу

    При выборе фильмов для школьной программы радикально расходятся мнения педагогов и кинематографистов. Киношники лучше знают, какие фильмы «великие», а какие – конъюнктура и шлак. Но они не понимают сути и методов образования. А педагоги лучше знают, как донести что-то школярам, но не являются специалистами в кино. Детей, разумеется, вообще не спрашивают.

    3 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян США оставляют балласт за бортом

    Казалось бы, в своих намерениях завершить русско-украинский конфликт Трамп должен был получить поддержку Европы. Однако Брюссель и лидеры ключевых стран – членов ЕС не желают заканчивать уже проигранную ими войну, потому что тогда за поражение нужно будет отвечать перед избирателями.

    12 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Зачем украинцы поджигают Европу

    Те, кто стоит за провокациями в различных странах Европы, стремятся убедить людей, что виновники всех их проблем и неприятностей – русские, цель которых испортить жизнь европейцам. Миф о сотнях русских диверсантов продвигается европейскими политиками без особой заботы о правдоподобии.

    5 комментариев
    24 мая 2025, 17:32 • Новости дня

    Полиция прервала ЛГБТ-вечеринку в Свердловской области

    Tекст: Вера Басилая

    В ночное время в Каменске-Уральском закрыли мероприятие, участники которого пригласили травести-артистов и оформили в стиле 90-х, сообщили в правоохранительных органах.

    Сотрудники силовых структур и представители «Русской общины» прервали проведение ЛГБТ*-вечеринки (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено) в Каменске-Уральском, передает РИА «Новости». Мероприятие проходило во втором рабочем поселке ночью с пятницы на субботу.

    По данным правоохранителей, среди приглашенных были травести-артисты, а сама вечеринка оформлялась в тематике 90-х. На организатора составлен протокол о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений.

    Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье об организации деятельности экстремистской организации.

    Ранее силовики провели рейд в одном из клубов Москвы по подозрению в ЛГБТ-пропаганде (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено).

    Правоохранители устроили проверку с обысками и задержаниями на рейв-вечеринке в клубе Kontrkult в Петербурге.

    В Петербурге также прошел рейд в арт-пространстве «Явление» во время закрытой вечеринки.

    23 мая 2025, 19:12 • Новости дня
    МИД: Россия ответит на атаку украинских БПЛА ударами по военным целям

    МИД: Россия «даст адекватный ответ» на массовую атаку украинских БПЛА

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российский МИД распространил заявление в связи резким ростом числа атак украинских беспилотников и ракет по гражданским объектам в разных регионах страны, включая Москву. Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что Россия даст адекватный ответ на массированные террористические атаки, но, в отличие от украинской стороны, в качестве целей будут выбираться исключительно военные объекты и предприятия ВПК.

    В документе МИД России сообщает, что с 20 по 23 мая зафиксировано 788 атак беспилотников самолетного типа и ракет западного производства по территории России, причем вне зоны спецоперации. По информации ведомства, российская ПВО уничтожила 776 целей, но 12 беспилотников нанесли удары.

    В результате атак погибли и пострадали мирные жители. В Пантелеймоновке в ДНР ранены восемь человек, а в Запорожской области погибла девушка 1990 года рождения и получили ранения четверо детей. В Липецкой области восемь человек пострадали после падения сбитого дрона, а в Курской области в результате ракетных ударов пострадали люди, среди них двое детей.

    В сообщении МИД подчеркивается: «Россия даст адекватный ответ на массированные террористические атаки со стороны киевского режима. В отличие от украинской стороны, в качестве целей будут выбираться исключительно военные объекты и предприятия военно-промышленного комплекса».

    Также министерство напомнило, что президент России принял решение о создании полосы безопасности на сопредельной территории для минимизации угрозы атак.

    МИД считает, что эскалация со стороны ВСУ связана с попытками сорвать процесс возобновившихся при содействии США переговоров между Россией и Украиной и не допустить реализации первых договоренностей по обмену военнопленными, достигнутых в Стамбуле 16 мая.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинская сторона не прекращает атаки на гражданские объекты, но средства ПВО эффективно ей противостоят.

    В последние дни киевский режим совершил несколько массированных атак дронами по территории России.  За последние сутки российские силы ПВО уничтожили 112 украинских БПЛА, значительная часть которых была ликвидирована в воздушном пространстве Московской области. 

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    23 мая 2025, 20:25 • Новости дня
    Mazda вновь начала официальные продажи автомобилей в России
    Mazda вновь начала официальные продажи автомобилей в России
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Официальные продажи Mazda CX-5 и CX-50 стартовали в России, автомобили продают с трехлетней гарантией, их поставляют из Китая, сообщили в ООО «Мазда Мотор Рус».

    Автомобили преимущественно поставляются из Китая, а гарантия составляет три года или 100 тыс. км пробега, в зависимости от того, что наступит раньше, пишет Autonews.ru.

    Дилеры подтвердили, что поставки организованы через ООО «Мазда Мотор Рус», где представители бренда в России выкупают автомобили для дальнейшей дистрибуции. В салоне «СИМ» процесс сравнили с параллельным импортом, а в «Рольфе» подчеркнули, что машины собираются для европейского рынка на заводе Changan, но комплектующие остаются японскими.

    Автомобили не имеют русификации – доступны только китайский и английский языки, и добавить русский невозможно. В «СИМ» предупредили, что любые попытки установить русский язык через сторонние сервисы приводят к блокировке системы, восстановление у дилера стоит дорого. В «Рольфе» уточнили, что мультимедиа работает на английском, но через CarPlay приложения могут быть на русском.

    Утильсбор за автомобили оплачен полностью, так как машины продаются с официальной гарантией. Дилеры отметили, что авто можно приобрести в лизинг. Комплектации ограничены: доступны только стандартные версии без возможности выбора опций. Для CX-5 предлагаются версии Active и Supreme.

    Машины есть в наличии у дилеров, при отсутствии нужной комплектации доставка займет до трех дней. Базовая цена Mazda CX-5 составляет 3,89 млн рублей, Mazda CX-50 – от 4,5 млн рублей.

    В ноябре 2024 года японские власти изменили формулировки санкций, позволив россиянам импортировать «мягкие» гибриды от ведущих автопроизводителей, включая Honda и Mercedes.

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    24 мая 2025, 14:20 • Видео
    Павел Дуров против Франции

    Павел Дуров обвинил власти Франции в давлении и в желании повлиять на результат выборов в Молдавии и Румынии. Румынии, где только что закончилась президентская кампания, это признание грозит беспорядками. Но почему Дуров пошел против французских властей, от которых зависит?

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    24 мая 2025, 04:14 • Новости дня
    В МВД нашли способ тотально защитить граждан от мошенников

    В МВД рассмотрели идею тотального запрета на кредиты для россиян ради защиты

    В МВД нашли способ тотально защитить граждан от мошенников
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    В МВД России рассматривается инициатива полного запрета на выдачу кредитов гражданам с возможностью индивидуальной разблокировки ради предотвращения мошенничества.

    Возможность введения тотального запрета на оформление кредитов с дальнейшей индивидуальной разблокировкой, рассматривается в ведомстве, сообщил заместитель начальника Следственного департамента МВД Данил Филиппов на киберфестивале Positive Hack Days.

    «У нас другая несколько концепция, мы предлагаем и на обсуждение это пытаемся ввести, значит, не самозапрет, а тотальный запрет и, так скажем, индивидуальную разблокировку», – приводит его словам агентство «Прайм».

    По словам Филиппова, каждый гражданин, который пожелает оформить кредит, в случае реализации инициативы будет проходить консультацию в МВД, чтобы сотрудники ведомства, задавая вопросы, удостоверились, что деньги не окажутся у мошенников.

    Филиппов подчеркнул, что такая мера стала бы «серьезным ударом» по киберпреступности.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, новый сервис на портале «Госуслуги» объединил инструменты предотвращения мошенничества и повышения цифровой грамотности, в него вошли комплексные инструкции и возможности проверки подозрительных действий на портале.

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    23 мая 2025, 22:35 • Новости дня
    Daily Mail рассекретила тайную дочь солиста Queen Фредди Меркьюри

    Daily Mail: тайной дочери Фредди Меркьюри 48 лет, она врач из Европы

    Tекст: Ирма Каплан

    В новой биографии фронтмена Queen Лесли-Энн Джонс описала историю появления тайной дочери Фредди Меркьюри, чье существование оставалось неизвестным широкой публике почти 50 лет.

    Сенсационную деталь о жизни солиста британской группы Queen Фредди Меркьюри раскрыла в новой книге-биографии «С любовью, Фредди» биограф рок-легенд Лесли-Энн Джонс. В ней раскрывается история внебрачной дочери Меркьюри, именующей себя «Б», которая появилась на свет после интрижки музыканта с женой близкого друга в 1976 году, пишет Daily Mail.

    О существовании «Б» почти полвека знали только доверенные люди певца, включая родителей, сестру, участников группы Queen и возлюбленную на всю жизнь Мэри Остин.

    Дочь Меркьюри, которой сейчас 48 лет, работает врачом в Европе, ранее она никому не рассказывала о своем происхождении публично. При этом она всегда знала, что Меркьюри был ее отцом, и до  смерти певца поддерживала с ним близкие отношения.

    «Фредди Меркьюри был и остается моим отцом. У нас были очень близкие и любящие отношения… Он обожал меня и был предан мне», – поделилась «Б».

    По словам Лесли-Энн Джонс, впервые она встретилась с дочерью музыканта три года назад. Джонс поначалу сомневалась в правдивости истории, но убедилась в ее подлинности после нескольких лет общения с «Б».

    В распоряжении Джонс оказались дневники Меркьюри в 17 томах, которые певец передал дочери незадолго до смерти в 1991 году. В них, начиная с 1976 года, он описывал детали событий и свою роль в жизни ребенка.

    По данным книги, решение о судьбе девочки принималось совместно матерью, ее мужем и самим Меркьюри. Тайна тщательно хранилась: даже некоторые члены окружения артиста ничего не подозревали. Мать девочки скончалась много лет назад, а личность дочери и сегодня не раскрывается – она предпочитает сохранять анонимность и не разглашать свои данные.

    Фредди Меркьюри, говорит его дочь, был не тем, кем его считают. Он унес свою самую большую тайну в могилу.

    «Он был практичным, преданным отцом. Он описывал отцовство как исполнение своих самых заветных амбиций и как величайшее благословение своей жизни», – говорит героиня новой биографии Меркьюри, которая появится в сентябре.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американская звукозаписывающая и музыкальная компания Sony Music выкупила все права на музыку, атрибутику и другие элементы интеллектуальной собственности легендарной рок-группы Queen. А до этого шорты вокалиста Queen были проданы на аукционе за 18 тыс. долларов.

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    24 мая 2025, 10:39 • Новости дня
    Bloomberg: Брюссель рассматривает отключение более 20 российских банков от SWIFT
    Bloomberg: Брюссель рассматривает отключение более 20 российских банков от SWIFT
    @ Anna Ross/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Евросоюз обсуждает вариант исключения свыше двадцати российских банков из международной системы SWIFT, а также меры по нефтяному потолку и «Северному потоку», пишет Bloomberg.

    По сведениям источников агентства, эта мера обсуждается в рамках следующего пакета санкций против России, передает ТАСС.

    Также отмечается, что в Брюсселе анализируют возможность снижения предельной стоимости российской нефти и введения ограничений в отношении проекта «Северный поток».

    Подчеркивается, что обсуждаемые инициативы пока находятся на предварительной стадии и решения еще не приняты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны G7 готовы усилить санкции против России, если не будет достигнут прогресс в урегулировании конфликта на Украине. Британия призвала союзников из G7 договориться о снижении предельных цен на российскую нефть.

    При этом Politico сообщала, что Вашингтон выступил против включения в итоговое заявление встречи министров финансов и глав центробанков стран Группы семи пункта о поддержке Украины.

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    23 мая 2025, 20:50 • Новости дня
    Москалькова назвала число удерживаемых в Сумах жителей Курской области

    Москалькова: Украина удерживает в Сумах 34 жителя Курской области

    Tекст: Евгения Караваева

    Власти сообщили, что в ходе обмена возвращены 20 жителей Курской области, однако 34 человека все еще остаются в Сумах.

    Украина продолжает удерживать в Сумах 34 жителя Курской области, передает ТАСС. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

    По ее словам, в рамках одного из последних обменов удалось вернуть 120 гражданских лиц, среди которых оказались 20 жителей Курской области. Москалькова уточнила: «На этот раз в число возвращенных россиян входят 120 гражданских лиц, среди них 20 курян, находившихся в изоляции с февраля. С болью отмечаем, что по-прежнему в Сумах украинской стороной удерживается 34 человека».

    Уполномоченный по правам человека подчеркнула, что работа по возвращению российских граждан продолжается и власти прилагают все усилия для их освобождения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жители Сумской области пожаловались на насилие со стороны иностранных наемников, которые служат в рядах ВСУ.

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    23 мая 2025, 21:43 • Новости дня
    Трамп назвал цель введения против Европы пошлин в 50%

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает добиться переноса европейского производства в Соединенные Штаты с помощью введения 50%-ных пошлин.

    Выступая перед журналистами в Овальном кабинете Белого дома, Трамп отметил: «Я не рассчитываю на торговую сделку с Европой. Либо компании переносят производство в США, либо будут платить пошлину», передает РИА «Новости». Глава Белого дома уточнил, что европейские компании смогут избежать новых тарифов, если откроют заводы на территории США. По его словам, подобная мера не является попыткой конфронтации, а должна стать стимулом для возвращения промышленных мощностей и рабочих мест в американскую экономику.

    Трамп также подчеркнул, что «у нас уже практически 12 трлн долларов поступает в (бюджет) страны. Ни у одного президента не было таких цифр – ни за год, ни за два, ни за три». Президент считает, что предложенная им политика пошлин может увеличить эти показатели и укрепить экономику США.

    Ранее президент США объявил о намерении с начала июня ввести пошлины 50% на товары из Европейского союза из-за неудачных переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, инвестиции американских компаний из США снизились в Европу на 24% с 2023 по 2024 год на фоне роста инвестиций в США и энергетических проблем.

    Между тем США и Китай по итогам двухдневных переговоров в Женеве достигли соглашения о взаимном снижении пошлин на товары до 10%.

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    23 мая 2025, 21:48 • Новости дня
    Задержана ранившая ножом 12 пассажиров на вокзале в Гамбурге женщина

    Полиция: Нападение на вокзале в Гамбурге совершила женщина, она была одна

    Задержана ранившая ножом 12 пассажиров на вокзале в Гамбурге женщина
    @ REUTERS

    Tекст: Евгения Караваева

    На главном вокзале Гамбурга 39-летняя женщина напала с ножом на людей, в результате чего несколько человек получили опасные для жизни ранения.

    Полиция Гамбурга исходит из версии, что 39-летняя женщина, напавшая с ножом на главном вокзале города, действовала в одиночку, передает ТАСС. В правоохранительных органах подтвердили, что подозреваемая задержана.

    «Задержанным лицом является 39-летняя женщина. На основании полученных на данный момент данных мы предполагаем, что она действовала в одиночку. Расследование обстоятельств дела идет полным ходом», – заявили в полиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в пятницу, в Гамбурге злоумышленник с ножом напал на пассажиров на железнодорожном вокзале и ранил 12 человек.

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    24 мая 2025, 13:11 • Новости дня
    Захарова связала арест Дурова с выборами в Румынии
    Захарова связала арест Дурова с выборами в Румынии
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила мнение, что задержание Павла Дурова во Франции связано с попытками Эммануэля Макрона повлиять на исход предстоящих выборов в Румынии.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что арест Павла Дурова, основателя мессенджера Telegram, может быть связан с выборами в Румынии, передает «Московский комсомолец». Захарова написала в своем Telegram-канале: «Получается, Макрон арестовал Дурова даже не для решения внутренних вопросов варварскими методами, а для управления выборами в Румынии».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Павел Дуров заявил о готовности дать показания в Румынии по делу о вмешательстве в выборы. Суд в Румынии зарегистрировал жалобу об аннулировании второго тура выборов. Впоследствии суд Румынии отклонил жалобу Симиона на итоги выборов.

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    24 мая 2025, 07:25 • Новости дня
    Овечкин стал первым россиянином – обладателем приза Марка Мессье

    НХЛ сообщила о вручении Овечкину приза Марка Мессье

    Овечкин стал первым россиянином – обладателем приза Марка Мессье
    @ Lantyukhov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал обладателем премии Марка Мессье за лидерство в НХЛ в сезоне 2024/25, сообщает Национальная хоккейная лига на своем сайте.

    Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал обладателем премии Марка Мессье за лидерство в НХЛ в сезоне 2024/25. Он отмечен как «игрок, который демонстрирует отличные лидерские качества для своей команды на льду и за его пределами», сказано в сообщении на сайте НХЛ.

    «Овечкин, сыгравший в своем 20-м сезоне в НХЛ и 16-м в качестве капитана «Вашингтона» (что стало третьим по продолжительности пребыванием в команде в истории Лиги), 6 апреля завершил «ГОНКУ GR8» и превзошел Уэйна Гретцки по количеству голов в истории НХЛ, а это рекорд Величайшего, удерживавшийся более 31 года», – перечисляют достижения Ови в НХЛ.

    Там добавили, что Овечкин завершил сезон с 897 голами, что на три гола больше, чем у Гретцки за всю его легендарную карьеру, и вывел «Вашингтон Кэпиталз» (51-22-9, 111 очков) на второе место в турнирной таблице Лиги и на первое место в Восточной конференции впервые с сезона 2016/17.

    Кроме того, Овечкин стал первым россиянином, который удостоился этой награды с момента учреждения в сезоне-2006/07.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм преподнес российскому нападающему Александру Овечкину именные бутсы с автографом в честь его рекордного достижения по голам в НХЛ.

    Кроме того, фанаты отправили Овечкину более 25 тыс. писем поддержки. Овечкин забил 894-ю шайбу и повторил рекорд Уэйна Гретцки в НХЛ.

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    24 мая 2025, 12:24 • Новости дня
    ПВО России сбила украинский МиГ-29
    ПВО России сбила украинский МиГ-29
    @ Air Force Command of Ukraine's Armed Forces/REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Российская противовоздушная оборона за сутки уничтожила самолет МиГ-29 воздушных сил Украины и более сотни беспилотников, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что российские средства ПВО за последние сутки сбили украинский истребитель МиГ-29, а также уничтожили три управляемые авиабомбы JDAM и семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США.

    В сообщении российского Министерства обороны отмечается, что за тот же период были также уничтожены 174 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

    В апреле Киев сообщил о крушении своего истребителя F-16 в Сумской области. Минобороны России сообщило, что самолет был сбит российской ПВО. По данным западных СМИ, по истребителю выпустили три ракеты.

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    24 мая 2025, 16:58 • Новости дня
    ВС России нанесли удары по контейнеровозу с катерами и БПЛА в порту Одессы

    Минобороны сообщило об ударе «Искандером» по контейнеровозу с военными грузами в порту Одессы

    ВС России нанесли удары по контейнеровозу с катерами и БПЛА в порту Одессы
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В результате удара ракетами «Искандер» по контейнеровозу и складу в порту Одессы произошла детонация и крупный пожар среди военных грузов, на борту судна находились безэкипажные катера, сообщило Министерство обороны России.

    Как сообщается в Telegram-канале Минобороны, 23 мая расчетами ОТРК «Искандер» был нанесен групповой ракетный удар по контейнеровозу, доставлявшему военное имущество в порт Одесса. Удар также пришелся по складу контейнеров, располагавшемуся в порту.

    По данным оборонного ведомства, на пораженном судне находилось около ста контейнеров с военными грузами, включая безэкипажные катера, беспилотные летательные аппараты и боеприпасы. В результате ракетного удара последовала вторичная детонация выгруженных на причал боеприпасов и контейнеров.

    Огневое поражение привело к возникновению сильного пожара на территории порта.

    Ранее украинские СМИ сообщали, что 23 мая в городе Одессе на Украине произошли несколько взрывов.

    Минобороны в субботу заявило, что российские войска нанесли удары по центру спецопераций и авиации СБУ, а также складам боеприпасов и пунктам дислокации ВСУ.

    Также вооруженные силы России нанесли массированный групповой удар по объекту военно-промышленного комплекса на Украине.

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    23 мая 2025, 20:02 • Новости дня
    СБУ национализировала земли россиян в Киевской области
    СБУ национализировала земли россиян в Киевской области
    @ Валентин Спринчак/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Служба безопасности Украины заявила о национализации 176 сельскохозяйственных участков, ранее принадлежавших гражданам России.

    Как сообщили в СБУ, речь идет о земельных наделах общей площадью почти 100 гектаров, находившихся в окрестностях Киева и доставшихся россиянам по наследству до февраля 2022 года, передает РИА «Новости».

    В официальном сообщении СБУ говорится: «СБУ разоблачила 176 граждан РФ, которые владели землей под Киевом: теперь их участки возвращены в собственность Украины».

    В ведомстве добавили, что по украинским законам иностранные граждане не имеют права владеть землями сельскохозяйственного назначения на Украине. Теперь все выявленные участки переданы под управление Госгеокадастра страны.

    Напомним, Великобритания и Европейский союз усиливают переговоры о конфискации замороженных российских активов для повышения оборонных расходов и усиления экономического давления на Россию.

    Коментарии (5)
    24 мая 2025, 12:33 • Новости дня
    ВС России поразили центры ССО и авиации СБУ на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска нанесли удары по центру спецопераций и авиации СБУ, а также складам боеприпасов и пунктам дислокации ВСУ.

    Российские военные за сутки нанесли поражение отдельному центру сил специальных операций и центру авиации Службы безопасности Украины, передает ТАСС. По данным Минобороны России, удары были нанесены с помощью оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии.

    В результате также были уничтожены склады боеприпасов и пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 153 районах. Ведомство отметило, что удары наносились по всей линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации на Украине.

    Кроме того, потери ВСУ за сутки составили около 1330 военнослужащих. На разных направлениях фронта украинская армия потеряла от 70 до 410 человек. Также за сутки были уничтожены танк и 31 боевая бронированная машина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Новую Полтавку, расположенную между Красноармейском и Константиновкой. Валерий Залужный призвал Киев не надеяться на чудо и так называемого «белого лебедя». Российские войска также освободили населенный пункт Радьковка в Харьковской области.

    Коментарии (0)
    24 мая 2025, 03:16 • Новости дня
    Российский военнослужащий спас товарища и отбился от ударного дрона-камикадзе

    Минобороны: Механик-водитель спас раненого товарища и отбился от дрона ВСУ

    Российский военнослужащий спас товарища и отбился от ударного дрона-камикадзе
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Гвардии старший сержант Александр Гоппе спас раненого сослуживца, сбил вражеский беспилотник и продолжил выполнение боевой задачи, рассказали в Минобороны России

    Российский военнослужащий механик-водитель Александр Гоппе сумел спасти раненого сослуживца во время артиллерийского обстрела и отбиться от дрона-камикадзе стрелковым оружием, передает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.

    В ведомстве сообщили, что гвардии старший сержант Александр Гоппе в составе расчета самоходной артиллерийской установки «Мста-С» подвергся артобстрелу, кроме того, был ранен один из сослуживцев Александра.

    «Переместив раннего товарища в безопасное место, начал оказывать ему первую медицинскую помощь, заметив приближение вражеского дрона-камикадзе. Из личного стрелкового оружия метким огнем Александр уничтожил беспилотник противника», – рассказали в оборонном ведомстве.

    Передав раненого товарища группе эвакуации, Гоппе оперативно добрался до запасной позиции, с которой продолжил уничтожение огневых точек противника.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, украинский военнослужащий из района Ковалевки в ЛНР смог выжить в плену после того, как его товарищ обратился к российским военным за помощью.

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