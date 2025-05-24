При выборе фильмов для школьной программы радикально расходятся мнения педагогов и кинематографистов. Киношники лучше знают, какие фильмы «великие», а какие – конъюнктура и шлак. Но они не понимают сути и методов образования. А педагоги лучше знают, как донести что-то школярам, но не являются специалистами в кино. Детей, разумеется, вообще не спрашивают.3 комментария
Полиция прервала ЛГБТ-вечеринку в Свердловской области
В ночное время в Каменске-Уральском закрыли мероприятие, участники которого пригласили травести-артистов и оформили в стиле 90-х, сообщили в правоохранительных органах.
Сотрудники силовых структур и представители «Русской общины» прервали проведение ЛГБТ*-вечеринки (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено) в Каменске-Уральском, передает РИА «Новости». Мероприятие проходило во втором рабочем поселке ночью с пятницы на субботу.
По данным правоохранителей, среди приглашенных были травести-артисты, а сама вечеринка оформлялась в тематике 90-х. На организатора составлен протокол о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений.
Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье об организации деятельности экстремистской организации.
Ранее силовики провели рейд в одном из клубов Москвы по подозрению в ЛГБТ-пропаганде (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено).
Правоохранители устроили проверку с обысками и задержаниями на рейв-вечеринке в клубе Kontrkult в Петербурге.
В Петербурге также прошел рейд в арт-пространстве «Явление» во время закрытой вечеринки.