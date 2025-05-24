Полиция прервала ЛГБТ-вечеринку в Свердловской области

Tекст: Вера Басилая

Сотрудники силовых структур и представители «Русской общины» прервали проведение ЛГБТ*-вечеринки (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено) в Каменске-Уральском, передает РИА «Новости». Мероприятие проходило во втором рабочем поселке ночью с пятницы на субботу.

По данным правоохранителей, среди приглашенных были травести-артисты, а сама вечеринка оформлялась в тематике 90-х. На организатора составлен протокол о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений.

Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье об организации деятельности экстремистской организации.

Ранее силовики провели рейд в одном из клубов Москвы по подозрению в ЛГБТ-пропаганде (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено).

Правоохранители устроили проверку с обысками и задержаниями на рейв-вечеринке в клубе Kontrkult в Петербурге.

В Петербурге также прошел рейд в арт-пространстве «Явление» во время закрытой вечеринки.