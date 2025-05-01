Изменения в современном мире заставляют задуматься о том, что имперский порядок не такой уж морально устаревший. А империи могут вернуться в мировую политику не только в виде мрачных теней прошлого.9 комментариев
Силовики устроили рейд в клубе Москвы из-за подозрений в ЛГБТ-пропаганде
В московском клубе прошла проверка из-за подозрений ЛГБТ-пропаганды
В одном из ночных клубов у метро Автозаводская московские силовики провели профилактический рейд по подозрению в ЛГБТ-пропаганде.
Сотрудники правоохранительных органов провели профилактически-фильтрационные мероприятия в одном из ночных клубов Москвы, передает РИА «Новости». Рейд был организован после получения информации о возможном распространении ЛГБТ-пропаганды на территории заведения.
По словам источника, правоохранители посетили клуб, расположенный возле станции метро Автозаводская, где, как предполагалось, могли собираться граждане, подозреваемые в ЛГБТ-пропаганде. Иные детали и результаты рейда пока не раскрываются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, правоохранители в Петербурге провели рейд в арт-пространстве «Явление» из-за закрытой ЛГБТ-вечеринки, в новогоднюю ночь полиция и ОМОН в центре города проводили проверки документов у иностранных граждан, а в Москве силовики провели рейды сразу в нескольких ночных клубах, в том числе в клубе Arma, в рамках борьбы с пропагандой ЛГБТ.