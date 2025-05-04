Силовики провели рейд на рейве в петербургском клубе

Tекст: Дарья Григоренко

Сотрудники силовых структур провели рейд на рейв-вечеринке в петербургском клубе Kontrkult, передает RT со ссылкой на SHOT. По данным СМИ, гости мероприятия подвергались обыскам на наличие запрещенных веществ. Также силовики проверяли документы у всех посетителей.

В результате рейда некоторые граждане были задержаны. Точные причины проведения проверки в клубе остаются неизвестными, подробности о числе задержанных и их статусе не раскрываются.

1 мая в одном из ночных клубов у метро Автозаводская московские силовики провели профилактический рейд по подозрению в ЛГБТ-пропаганде. Как писала газета ВЗГЛЯД, правоохранители в Петербурге провели рейд в арт-пространстве «Явление» из-за закрытой ЛГБТ-вечеринки.