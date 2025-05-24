При выборе фильмов для школьной программы радикально расходятся мнения педагогов и кинематографистов. Киношники лучше знают, какие фильмы «великие», а какие – конъюнктура и шлак. Но они не понимают сути и методов образования. А педагоги лучше знают, как донести что-то школярам, но не являются специалистами в кино. Детей, разумеется, вообще не спрашивают.2 комментария
В Грузии осудили лимит на траты россиян по банковским картам
Решение Банка Грузии ограничить траты россиян по картам за рубежом вызвало резкую критику со стороны представителей оппозиции в парламенте страны, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
По сообщению, поступившему в газету ВЗГЛЯД, депутат парламента Грузии от партии «Европейские социалисты» Илья Инджия выступил с резкой критикой решения Банка Грузии. Парламентарий на брифинге заявил, что лимит в 300 евро для россиян на покупки по банковским картам за пределами страны является «антигрузинским» и негативно скажется на экономике Грузии.
Инджия связал это решение с приобретением американской компанией Black Rock доли в Банке Грузии и ТВС-банке. «Проходит несколько дней, и мы узнаем о решении Банка Грузии ограничить траты для русских клиентов», – отметил депутат. По его словам, правительство Грузии и Национальный банк не давали указаний ограничивать операции россиянам, а сам Банк Грузии «поступил так самостоятельно и, кстати, во вред собственным финансовым интересам».
Инджия призвал Национальный банк Грузии дать официальное разъяснение по ситуации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили призвал западные страны извиниться за кампанию против грузинского общества. Власти Грузии потребовали от Евросоюза не считать страну «банановой республикой». Представители правящей партии «Грузинская мечта» заявили об удивлении в связи с тайной встречей президента Саломе Зурабишвили в посольстве США.