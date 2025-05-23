«Грузинская мечта» удивилась тайной встрече Зурабишвили в посольстве США

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

О встрече в посольстве сообщила телекомпания «Рустави-2».

«Это непонятная конспиративная встреча. Зурабишвили – стипендиант «Института Маккейна», получает там зарплату», – сказал первый зампред парламента Грузии.

«Мы не знаем, о чем они там в посольстве говорят. Надеюсь, посольство США сделает релевантные заявления», – сказал Георгий Вольский.

По его словам, директор глобальных программ «Института Маккейна» Лора Торнтон «открыто называет президента США Дональда Трампа насильником и преступником».

Первый зампред парламента Грузии также отметил, что постпред ЕС в Грузии Павел Херчинский «превратился в политического лидера (саакашвилевского) «Единого национального движения».

«Надеюсь, постпред Евросоюза возьмется за ум и будет рассматривать темы, связанные с сохранением стабильности в Грузии. Хотя сомневаюсь в этом», – отметил первый вице-спикер.

Постпред ЕС принимает лидеров саакашвилевской партии в пятницу.