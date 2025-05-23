  • Новость часаСилы ПВО перехватили 112 украинских беспилотников над регионами России
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    ВС России приблизили разрушение логистики ВСУ на Донецком направлении
    Мерц сравнил военную защиту Вильнюса с обороной Берлина
    MWM: Российская ракета Р-37М способна сбивать целые эскадрильи
    МВД рекомендовало родителям играть с детьми в «Мафию»
    Путин: ВС России решают задачу по созданию буферной зоны на границе с Украиной
    Китай подал жалобу в ЕС на новые санкции против России
    Песков подтвердил получение встречного списка от Украины по обмену пленными
    При ударе ВСУ по Льгову в Курской области пострадали 12 человек
    Кабмин продлил продажу валютной выручки на год
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Чем СВО похожа на Северную войну

    Ввязываясь в Северную войну, Петр хотел получить для России только «провинции Ижорскую и Корельскую». Но по ее итогам к России были присоединены Ингерманландия (Ижора) с основанным в устье Невы Санкт-Петербургом, Карельский перешеек с Выборгом, Эстляндия и Лифляндия.

    5 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Русские идут!

    На территории одной фразы экс-министра обороны США Джеймса Форрестола столкнулась шизофрения Запада и возрождающееся достоинство русского мира. Итог этой лингвистической истории нам еще предстоит узнать. Главное тут – кто будет смеяться последним.

    3 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Сталин – подходящая фигура для раскачивания ситуации

    Отношение к фигуре Сталина должно определяться не желанием «чтобы врагов корежило», а тем, чего мы, собственно, хотим – какого будущего мы желаем для себя, своих детей и внуков, нашей страны в целом.

    118 комментариев
    23 мая 2025, 06:57 • Новости дня

    АПЛ «Архангельск» провела стрельбу «Калибром»

    Tекст: Антон Антонов

    Атомный подводный крейсер «Архангельск» провел успешный пуск ракеты «Калибр» по береговой цели на расстоянии более 600 км из Баренцева моря, сообщила пресс-служба Северного флота.

    Ракетная стрельба была проведена в рамках плановых боевых учений. «Архангельск» успешно выполнил стрельбу крылатой ракетой «Калибр» по береговой цели», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Пуск ракеты осуществили из акватории Баренцева моря по полигону Чижа в Архангельской области, расстояние до цели составило более 600 км.

    В сообщении отмечается, что по данным объективного контроля, стрельба выполнена успешно, все полетные и технические параметры подтверждены.

    Командующий Северным флотом вице-адмирал Константин Кабанцов отметил высокий уровень профессионализма экипажа подлодки при подготовке и проведении стрельбы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте президент России Владимир Путин посетил атомную подводную лодку «Архангельск» и пообщался с экипажем. Путин в ходе беседы с моряками заявил, что российские Вооруженные силы могут «добить» украинскую армию.

    21 мая 2025, 02:28 • Новости дня
    На Украине подтвердили потери после удара «Искандером» по лагерю ВСУ под Шосткой
    На Украине подтвердили потери после удара «Искандером» по лагерю ВСУ под Шосткой
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    В Сумской области под Шосткой зафиксировали удар по тренировочной базе ВСУ, где, по словам очевидцев, могли находиться десятки военнослужащих.

    О случившемся ударе первым сообщил экс-офицер ВСУ Дмитрий Гнап, передает издание «Страна». Он уточнил, что местные паблики сегодня подтвердили баллистический удар по промышленному объекту вблизи города Шостка.

    Этот факт косвенно подтвердила и народный депутат Марьяна Безуглая, которая в соцсетях эмоционально раскритиковала командование и перепостила видео удара, задав вопрос о последствиях руководства для армии.

    О происшествии также сообщил нардеп Алексей Гончаренко. По его словам, российская сторона нанесла удар «Искандером» по полигону в Сумской области во время учений ВСУ, используя дрон для корректировки цели. Он отметил, что полигон размещался всего в 45 км от российской границы, и подверг критике решение проводить учения в непосредственной близости от линии фронта.

    Блогер Сергей Наумович отметил, что полигон работал с большим скоплением новобранцев при отсутствии контроля воздушного пространства. По данным российских источников, число погибших украинских военных могло составить до 70 человек, однако официального подтверждения от украинской стороны не последовало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные нанесли ракетный удар с помощью ОТРК «Искандер» по лагерю подготовки 1-й отдельной бригады специального назначения ВСУ в районе населенного пункта Шостка в Сумской области.

    Ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» за время спецоперации на Украине поразили более 1400 целей, среди которых были командные пункты и аэродромы.

    Коментарии (9)
    21 мая 2025, 06:19 • Новости дня
    «Уралвагонзавод» предложил зарубежным партнерам модернизированный танк Т-90МС
    «Уралвагонзавод» предложил зарубежным партнерам модернизированный танк Т-90МС
    @ YURI KOCHETKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Модернизированный танк Т-90МС, созданный на основе опыта реальных боевых действий, готовят к презентации для зарубежных покупателей на выставке MILEX 2025 в Минске.

    Концерн «Уралвагонзавод» готов предложить иностранным заказчикам модернизированный танк Т-90МС, сообщает ТАСС. В пресс-службе компании уточнили, что обновленная версия бронемашины создана с учетом практического опыта, полученного на реальных боевых действиях. Впервые танк был представлен в новом облике на международной выставке IDEX 2025 в Абу-Даби, где вызвал значительный интерес зарубежных армий.

    Представители концерна подчеркнули, что Т-90МС считается одним из наиболее эффективных современных боевых танков. Кроме того, на выставке вооружения и военной техники MILEX 2025 в Минске компания презентует тяжелую огнеметную систему ТОС-1А и универсальную бронированную инженерную машину. Последняя совмещает функции сразу трех типов техники – ремонтно-эвакуационной, инженерной машины разграждения и бронированной машины разминирования. В концерне отметили высокий экспортный потенциал новых разработок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ростех заявил, что российский танк Т-90 имеет превосходство над немецкими Leopard. «Рособоронэкспорт» отметил высокий авторитет танка Т-90МС в странах Африки и Азии. Уралвагонзавод подчеркнул мировую уникальность танка Т-90М.

    Коментарии (4)
    22 мая 2025, 18:20 • Видео
    Зачем Зеленскому римский папа

    Вашингтон и Киев предлагают перенести переговоры по урегулированию на Украине из Турции в Ватикан. Новый папа Лев XIV поддерживает эту идею. Чем она плоха?

    Коментарии (2)
    22 мая 2025, 12:32 • Новости дня
    Военный эксперт назвал задачи нового главкома сухопутных войск

    Эксперт Кнутов: Основной задачей генерала Мордвичева станут успехи в зоне СВО

    Военный эксперт назвал задачи нового главкома сухопутных войск
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Андрей Мордвичев в рамках СВО проявил себя как талантливый командир. Поэтому его назначение главкомом сухопутных войск выглядит логичным. Теперь перед военачальником стоит несколько важных задач – как в рамках СВО, так и в случае ее завершения, сказал газете ВЗГЛЯД Юрий Кнутов.

    «Назначение Андрея Мордвичева главкомом сухопутных войск логично. Генерал-полковник проявил себя в боях за Мариуполь и другие ключевые города в ДНР. Их освобождение способствовало перелому в ходе введения боевых действий и началу интенсивного продвижения в Донбассе», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    Оценивая опыт военного, спикер указал: «Мордвичев – талантливый командир. Такие люди умеют налаживать координацию разных родов войск: начиная от беспилотной авиации, заканчивая артиллерией и штурмовыми отрядами».

    «Кроме того, если смотреть на карту боевых действий не по отдельным направлениям, а целиком, то будет очевидно: войска, продвигаясь на одном направлении, создают условия для прорыва частей на другом. И судя по всему, Мордвичев в этом понимании показал себя с лучшей стороны», – указал эксперт.

    Теперь перед новым главкомом будет поставлено несколько задач, считает аналитик. «Переговоры с Украиной продвигаются нелегко. Поэтому мы должны быть готовы к разным сценариям развития событий, в том числе к активному продолжению спецоперации. Тогда ключевым окажется не только окончательно освобождение Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, но и возможное дальнейшее продвижение войск», – сказал Кнутов.

    Он напомнил, что ВС России уже практически вышли в Днепропетровскую область, есть успехи в Харьковской области в районе Купянска, а также в Сумской области, где бойцы постепенно набирают темп для потенциального выхода к Сумам. «Другими словами, при таком раскладе нужен командир, который способен обеспечивать успехи армии», – акцентировал аналитик.

    Если дипломаты смогут прийти к мирному соглашению, то задачей Мордвичева станет поддержание войск в боевой готовности. «Всех военных потребуется обучить тем навыкам, которые нужны в условиях реальных боевых действий», – уточнил собеседник. Кроме того, генерал-полковнику – в случае завершения СВО – предстоит работать над усилением обороны на границе с Финляндией, странами Прибалтики и Польши.

    Пока же стоит ожидать некоторых изменений в Сухопутных войсках, в первую очередь – кадровых. «Когда в должность вступает новый главком, естественно, он собирает свою команду – проверенных людей, понимающих его с полуслова. На это нужно смотреть трезво и не искать каких-то подводных течений», – указал специалист.

    «Также возможны изменения в стратегии. Каждые три-четыре месяца обновляются тактические приемы, меняется вооружение. В условиях боевых действий важна гибкость, скорость принятия решений на основе обстановки. И на мой взгляд, Мордвичев обладает этими качествами», – заключил Кнутов.

    Ранее министр обороны Андрей Белоусов представил личному составу главнокомандующего сухопутными войсками генерал-полковника Андрея Мордвичева и вручил ему штандарт. Он заменит на посту Олега Салюкова, который 15 мая указом Владимира Путина был освобожден от должности и назначен заместителем секретаря Совета безопасности.

    «Генерал-полковник Мордвичев Андрей Николаевич – это опытный боевой офицер, который в полной мере раскрыл талант военачальника в ходе специальной военной операции. Уверен, что глубокие знания, опыт и профессионализм помогут ему достойно продолжить службу в новой должности», – отметил Белоусов, его слова приводит «Красная звезда».

    Мордвичев родился 14 января 1976 года в Павлодаре (Казахстан). В 1997 году он окончил Новосибирское общевойсковое командное училище Сибирского военного округа, в 2006 году – Общевойсковую академию Вооруженных сил России имени Фрунзе. Мордвичев принимал участие в грузинско-абхазской войне 2008 года. Тогда он командовал 28-й мотострелковой бригадой.

    После окончания в 2016 году Военной академии Генерального штаба был назначен на должность заместителя командира корпуса. С 2017 по 2019 год – начальник штаба, первый заместитель командующего армией Центрального военного округа. С 2019 по 2021 год – начальник штаба, первый заместитель командующего 8-й общевойсковой армией Южного военного округа.

    С 2021 по 2022 год – командующий 8-й общевойсковой армии Южного военного округа. С 2022 по 2023 год – заместитель командующего войсками Южного военного округа. В 2023 году Морвичева назначили на должность командующего войсками Центрального военного округа.

    В период СВО он принимал участие в боях за взятие Мариуполя (ДНР), а также Авдеевки (ДНР) как командующий войсками группировки «Центр». Имеет звание Героя России, которое получил в 2024 году, ордена Александра Невского, Жукова, Мужества и «За военные заслуги», медали.

    Газета ВЗГЛЯД писала, чем в ходе спецоперации стал знаменит этот молодой по военным меркам военачальник, за что он получил звезду Героя России, и какие вызовы стоят перед новым поколением российского генералитета.

    Коментарии (40)
    21 мая 2025, 14:54 • Новости дня
    Россия показала дрон-камикадзе «Ланцет-Э» на выставке в Минске
    Россия показала дрон-камикадзе «Ланцет-Э» на выставке в Минске
    @ Мурад Оруджев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Экспортная модель дрона-камикадзе «Ланцет-Э» была впервые публично представлена в рамках международного форума вооружений MILEX 2025 в белорусской столице.

    Россия впервые продемонстрировала экспортный вариант беспилотного комплекса «Ланцет-Э» на международной выставке MILEX 2025, сообщает ТАСС.

    Экспозиция включает также носитель управляемых боеприпасов «Изделие 52-Э», а также образцы «Изделие 51-Э» и Z-16-Э.

    Мероприятие проходит в Минске с 21 по 24 мая. Организаторы представили широкий спектр вооружения и военной техники. Ранее «Ланцет», который активно используется в спецоперации на Украине, был впервые показан на зарубежной выставке ADEX 2024 в Баку в сентябре прошлого года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Рособоронэкспорте заявили, что Западная Европа и ее оборонно-промышленный комплекс утратили Россию в качестве партнера по экспорту вооружений. В 2024 году более 30 образцов российского оружия получили право на экспорт. Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу отметил, что после окончания специальной военной операции на Украине спрос на российское оружие значительно увеличится, так как оно доказало свою эффективность в боевых действиях.

    Коментарии (4)
    21 мая 2025, 03:50 • Новости дня
    Оперотряд уничтожил украинские катера FPV-дронами у Крыма

    Оперотряд «Омерзительная восьмерка» уничтожил семь катеров ВСУ за шесть месяцев

    Tекст: Денис Тельманов

    В течение полугода операторы FPV-дронов отряда «Омерзительная восьмерка» ликвидировали семь безэкипажных катеров ВСУ в акватории Черного моря и у берегов Крыма.

    Расчеты FPV-дронов отряда «Омерзительная восьмерка» за последние шесть месяцев уничтожили семь украинских безэкипажных катеров в Черном море и прибрежной зоне Крыма, передает ТАСС.

    Командир отряда с позывным Хруст рассказал: «Расчетами FPV-дронов «Омерзительной восьмерки» в течение последних шести месяцев уничтожено семь украинских безэкипажных катеров. Работа ведется в акватории Черного моря и прибрежной территории Крыма. Именно «Восьмеркой» разработана тактика боевой работы по безэкипажным катерам. Мы стали первыми, кто начал уничтожать БЭКи FPV-дронами».

    Военнослужащий также уточнил, что для этих целей используются дроны «Ключ», созданные совместно с Центром беспилотных компетенций, и доработанные для противодействия радиоэлектронной борьбе противника. По его словам, на боевое дежурство в Черном море встали также FPV-дроны проекта «Судный день» – ВТ-40.

    В апреле отмечалось, что операторы отряда уничтожили более 200 единиц украинской бронетехники в Курской области с начала вторжения ВСУ на территорию региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, операторы группы «Омерзительная восьмерка» уничтожили более 200 единиц украинской бронетехники в Курской области с помощью FPV-дронов «Ключ».

    Российские военные предотвратили попытку украинского подразделения приблизиться к границе Курской области, применив осколочно-фугасные зажигательные боеприпасы.

    Военнослужащие России нанесли ракетный удар с помощью ОТРК «Искандер» по лагерю подготовки 1-й отдельной бригады специального назначения ВСУ у населенного пункта Шостка в Сумской области.

    Коментарии (3)
    22 мая 2025, 09:31 • Новости дня
    Ростех анонсировал поставки тепловизоров «Взгляд» для ВС России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военные подразделения России получат новый комплекс «Взгляд», который поможет управлять техникой при плохой видимости за счет современных отечественных комплектующих.

    О начале поставок новых тепловизоров для военной техники сообщила пресс-служба госкорпорации «Ростех», передает ТАСС.

    Разработанный холдингом «Швабе» комплекс «Взгляд» позволяет управлять машинами в условиях ограниченной видимости, например ночью, в тумане или при поврежденном стекле. Система включает тепловизионную камеру, размещаемую снаружи машины, и монитор в кабине водителя, обеспечивая изображение высокой четкости в реальном времени.

    В пресс-релизе отмечается, что комплекс прошел испытания в условиях, приближенных к боевым, и уже готов к поставкам в части. Вадим Калюгин, генеральный директор «Швабе», заявил: «В ходе испытаний была проверена работоспособность и подтверждена надежность нашей новой системы "Взгляд". Разработка легко устанавливается на любое транспортное средство. Одно из преимуществ – отсутствие засветок на экране монитора от внешних и внутренних источников света».

    Комплекс предназначен для автомобилей с бронекабинами или дополнительной защитой, где традиционный обзор сильно ограничен. Все ключевые детали устройства полностью отечественного производства, что повышает надежность и эксплуатационные возможности техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания «Швабе» представила новые прицелы на выставке IDEX 2025. Компания также разработала разведывательную тепловизионную систему для транспорта, которая позволяет управлять машинами с выключенными фарами и в условиях нулевой видимости. Истребитель Checkmate решили оснастить прицелом производства «Швабе».

    Коментарии (0)
    21 мая 2025, 01:13 • Новости дня
    Главком ВМФ заявил о пополнении Тихоокеанского флота кораблями

    Боевой потенциал Тихоокеанского флота увеличился за счет новых кораблей

    Tекст: Денис Тельманов

    В ходе поздравления с Днем ТОФ Александр Моисеев подчеркнул увеличение боевого потенциала флота благодаря поступлению новых кораблей и авиационной техники.

    Боевой потенциал Тихоокеанского флота стабильно возрастает, пишет ТАСС. Флот регулярно пополняется современными кораблями, подводными лодками и авиационной техникой.

    По словам главнокомандующего ВМФ Александра Моисеева, все воинские части ТОФ способны быстро выполнить поставленные задачи. Главком отметил, что в ходе текущего периода обучения объединения и части флота продемонстрировали высокий уровень подготовки и боевой выучки.

    В учениях и походах военнослужащие проявили профессионализм и самоотверженность. Моисеев также добавил: «Экипажи кораблей и подводных лодок успешно несут боевую службу в дальней морской зоне».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские корветы «Резкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» прибыли на остров Лангкави для делового визита отряда Тихоокеанского флота в Малайзию.

    В маневрах задействовано около 40 кораблей и судов обеспечения, а также около 20 самолетов и вертолетов морской авиации. Самое мощное и разрушительное оружие Тихоокеанского флота находится на крайне высоком уровне готовности к применению на вооружении 25-й дивизии подводных лодок.

    Коментарии (0)
    21 мая 2025, 06:02 • Новости дня
    В Донецке задержали женщину за перевод денег ВСУ

    В Донецке задержали местную жительницу по подозрению в госизмене

    Tекст: Денис Тельманов

    Сотрудники спецслужб пресекли деятельность жительницы Донецка, которую подозревают в передаче средств на нужды вооруженных сил Украины.

    Сотрудники спецслужб Донецкой Народной Республики задержали местную жительницу, подозреваемую в финансировании вооруженных сил Украины, передает ТАСС. Как сообщили в региональном управлении ФСБ, женщину задержали в результате оперативно-разыскных мероприятий.

    В ведомстве уточнили, что подозреваемая неоднократно переводила денежные средства на электронные банковские карты, которые использовались для поддержки ВСУ. В сообщении отмечается, что ее действия квалифицированы как государственная измена.

    Следственное подразделение управления ФСБ возбудило уголовное дело по статье 275 Уголовного кодекса России, предусматривающей ответственность за госизмену.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Туапсе задержали местного жителя по подозрению в финансировании запрещенного в России военизированного подразделения ВСУ с помощью криптовалюты. В ЛНР задержали жителя города Рубежное, который обвиняется в шпионаже и передаче украинским спецслужбам данных о расположении российских военных.

    Коментарии (0)
    20 мая 2025, 11:43 • Новости дня
    УВЗ решил показать новые разработки на MILEX 2025 в Минске

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Модернизированный танк, огнеметную систему и инженерную машину производства «Уралвагонзавода» планируется представить на международной выставке вооружения MILEX 2025 в Белоруссии.

    Экспозиция УВЗ в составе стенда «Рособоронэкспорта» включит макеты танка Т-90МС, тяжелой огнеметной системы ТОС-1А и универсальной бронированной инженерной машины (УБИМ) в масштабе один к десяти, сообщили в концерне, передает ТАСС.

    Гендиректор Александр Потапов подчеркнул важность крепких деловых связей с белорусской стороной и отметил, что благодаря общему инженерному наследию обе стороны эффективно сотрудничают по совместным проектам и модернизации техники.

    «Для нас особенно важно, что с белорусскими партнерами у нас сложились прочные деловые связи: наши отношения не просто развиваются, но и выходят на новый уровень, как и само Союзное государство России и Белоруссии», – заявил Потапов.

    В пресс-службе уточнили, что танк Т-90МС, аналогично серийному Т-90М, получил модульную всеракурсную защиту от современных противотанковых средств, включая беспилотники, а также оснащен динамической защитой, решетчатыми экранами и средствами радиоэлектронной борьбы с дронами. Танк может комплектоваться дополнительной защитой для городских боев и комплексом активной защиты.

    Инженерная машина УБИМ, по словам представителей концерна, совмещает функции броневика для ремонта и эвакуации, средства разграждения и разминирования. Ее высокая защищенность и мобильность позволяют сопровождать войска в различных условиях.

    ТОС-1А «Солнцепек» также подверглась модернизации: на нее установили защиту от дронов и дополнительные экраны.

    Ранее первый заместитель гендиректора Ростеха Владимир Артяков заявил, что российские танки Т-90М, Т-72Б3М и Т-80БВМ являются лучшими серийными танками в мире.

    Коментарии (0)
    21 мая 2025, 06:23 • Новости дня
    Стало известно об уничтожении 11 БПЛА над Орловской областью

    Власти сообщили об уничтожении одиннадцати украинских беспилотников системой ПВО

    Tекст: Денис Тельманов

    В Орловской области силами противовоздушной обороны были сбиты 11 украинских дронов, ущерб инфраструктуре и пострадавшие отсутствуют.

    Силы ПВО уничтожили одиннадцать украинских беспилотников над Орловской областью, передает ТАСС. О произошедшем сообщил губернатор Андрей Клычков, уточнив, что повреждений и пострадавших в результате инцидента не зафиксировано.

    В своем сообщении Клычков подчеркнул: «Противник продолжает провокации – ночью над Орловской областью уничтожено 11 вражеских БПЛА. По предварительной информации, повреждений и пострадавших нет, на местах происшествия ведутся оперативные проверки».

    В настоящее время на местах падения беспилотников работают оперативные службы, проводится проверка территории и уточнение обстоятельств произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, системы ПВО уничтожили 35 украинских беспилотников в разных регионах России за ночь, из которых 26 были сбиты над Крымом.

    Минобороны России сообщило, что ночью средства ПВО уничтожили семь дронов ВСУ над Белгородской и Брянской областями.

    В Белгородской области система ПВО за сорок минут утром 18 мая ликвидировала еще четыре беспилотника, запущенных с территории Украины.

    Коментарии (0)
    22 мая 2025, 07:44 • Новости дня
    Испытания подтвердили характеристики БМП «Курганец-25»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Большинство тактико-технических требований Министерства обороны России к перспективной БМП «Курганец-25» подтверждены во время завершения этапа предварительных испытаний, заявили в холдинге «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех) на полях XII Международной выставки вооружения и военной техники MILEX 2025.

    Технические характеристики перспективной боевой машины пехоты «Курганец-25» в ходе предварительных испытаний подтвердились, передает ТАСС. Представители холдинга отметили: «Работа по БМП «Курганец-25» продолжается. Завершается этап предварительных испытаний. В ходе предварительных испытаний выполнена большая часть проверок по подтверждению тактико-технических требований, заданных Министерством обороны Российской Федерации».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что государственные испытания боевых машин «Курганец-25» и «Бумеранг» планируется завершить в 2022 году.

    Коментарии (0)
    21 мая 2025, 06:57 • Новости дня
    Патрушев заявил о роли ТОФ в сдерживании военных угроз

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Выступая с поздравлением по случаю Дня Тихоокеанского флота, помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев отметил укрепление боевой мощи и повышение мастерства моряков-тихоокеанцев.

    По его словам, Тихоокеанский флот России укрепляет свою боевую мощь и продолжает выполнять ключевые задачи по сдерживанию военных угроз национальной безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, передает РИА «Новости». В поздравлении по случаю Дня Тихоокеанского флота Патрушев отметил высокий профессионализм моряков и их преданность стране.

    «Моряки-тихоокеанцы демонстрируют высокий профессионализм, преданность Отечеству, верность Андреевскому флагу, достойно выполняют воинский долг во имя мира и спокойствия на восточных рубежах нашей страны и просторах Мирового океана», – подчеркнул Патрушев. Он также пожелал командованию, личному составу и гражданским специалистам успехов в службе и благополучия их семьям.

    Ранее Патрушев подчеркивал, что военно-политическая обстановка в регионе остается напряженной на фоне роста военной активности НАТО, в том числе в АТР. Он отмечал, что Японии отводится роль восточного филиала НАТО, а агрессивные действия страны у российских границ не останутся без ответа. Российская морская политика направлена на всестороннее развитие Тихоокеанского флота и его системы базирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подводная лодка Тихоокеанского флота погрузилась на максимальную глубину в Японском море. Корабль Тихоокеанского флота провел артиллерийские стрельбы в Японском море. На Бали начались учения «Комодо-2025» с участием России, США и Китая.

    Коментарии (0)
    20 мая 2025, 13:34 • Новости дня
    «Рособоронэкспорт» с начала года подписал контракты на 7 млрд долларов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Более 20 крупных контрактов на общую сумму около 7 млрд долларов заключил «Рособоронэкспорт» с начала 2025 года, основную долю которых составила техника для ВВС, аявил глава Ростеха Сергей Чемезов.

    Чемезов сообщил, что с начала 2025 года «Рособоронэкспорт» подписал свыше 20 крупных контрактов на сумму примерно 7 млрд долларов, передает ТАСС.

    Поставки продукции военного назначения осуществлялись более чем в 15 стран. По словам Чемезова, портфель экспортных заказов на сегодняшний день превышает 60 млрд долларов, что стало рекордом за 25 лет работы компании. Более половины объема заказов составила техника для военно-воздушных сил, но в перечень также вошли изделия всех видов и родов войск, заявил глава Ростеха.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Рособоронэкспорт» анонсировал показ экспортного варианта истребителя Су-57Э на выставке в Малайзии. Индонезийская сторона провела переговоры с российскими экспортерами по вопросу технических характеристик подводной лодки проекта 636 «Варшавянка». Индонезия выразила интерес к закупкам российского вооружения, подчеркивая его эффективность для национальной безопасности.

    Коментарии (0)
    22 мая 2025, 12:05 • Новости дня
    Студенты в России создали инновационный двигатель для беспилотников

    Tекст: Мария Иванова

    В Пермском политехническом университете представлен новый двигатель для дронов, обеспечивающий на 5-10% большую эффективность по сравнению с существующими аналогами.

    Студенты Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработали новый тип двигателя для беспилотников, который отличается повышенной экономичностью и способен увеличить дальность полета дрона, передает ТАСС. Пресс-служба вуза отметила, что установка сочетает элементы самолетного и автомобильного двигателей.

    Ключевые детали новой силовой установки – поршень, создающий мощный воздушный поток, камера сгорания, разгоняющая поток, и турбина, преобразующая его скорость в механическое вращение.

    «Эффективность нашей установки на 5-10% выше, чем у двигателей внутреннего сгорания, которые сейчас используются в беспилотниках, что повышает максимальную дальность полета, при этом снижая расход топлива», – заявил студент кафедры «Авиационные двигатели» ПНИПУ Даниил Власов.

    По данным вуза, гибридный двигатель является инновационным проектом, сочетающим преимущества турбинных и поршневых установок. В университете считают, что новая разработка может сделать малую авиацию доступнее и сократить затраты на эксплуатацию. Сейчас команда разработчиков готовит документы для патентования изобретения. Исследование выполнено в рамках федеральной программы «Приоритет 2030».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Самаре завершили разработку навигационного комплекса с искусственным интеллектом и стереозрением для беспилотников, который обеспечивает безопасное обход препятствий и автономную посадку.

    В Казани создали беспилотник самолетного типа «Аватар» для разведки на глубину до 40 км с использованием трех камер, включая тепловизор и 30-кратный зум.

    Московский авиационный институт объявил о создании собственного полетного контроллера для универсального управления беспилотниками и обработки видеосигнала на борту.

    Коментарии (0)
    20 мая 2025, 13:57 • Новости дня
    Breaking Defense сообщил о возможном перераспределении ресурсов для ВВС США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Планы модернизации авиационных сил Соединенных Штатов могут привести к сокращению финансирования других видов вооруженных сил страны, заявил порталу Breaking Defense начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Олвин.

    Развитие ВВС США может потребовать перераспределения ресурсов от других подразделений вооруженных сил, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Breaking Defense и заявление начальника штаба ВВС США генерала Дэвида Олвина. Он отметил, что необходимость повышения финансирования авиации связана с акцентом Соединенных Штатов на сдерживание Китая.

    В феврале в Пентагоне сообщили о планах сократить расходы оборонного бюджета на 2026 финансовый год на 50 млрд долларов или 8% от общего объема. Эти меры предполагают формирование списка корректировок бюджета и последующее перераспределение средств в соответствии с приоритетами политики действующего президента США Дональда Трампа.

    Генерал Олвин подчеркнул в интервью, что цель не предусматривает развития ВВС за счет других подразделений, однако подобный сценарий может стать следствием сокращения бюджета. Он добавил, что изменение финансирования может повлиять на структуру командования воздушных сил, а окончательное решение о распределении средств примет руководство Минобороны. По данным портала, ВВС рассматривают в качестве источников дополнительных средств менее приоритетные сухопутные и морские силы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, поставка американских F-35 в Израиль отложена из-за неисправностей истребителей. Британия терпит огромные убытки от покупки самолетов F-35. В Британии признали нехватку летчиков для эксплуатации этих самолетов.

    Коментарии (0)
    Главное
    В Киеве предложили странам ЕС отчислять долю от ВВП на содержание ВСУ
    Залужный призвал Украину не надеяться на чудо и белого лебедя
    Белый дом запретил Гарварду учить иностранных студентов
    Володин упрекнул коммунистов за переименование Сталинграда
    Лукашенко предложил белорусам массово высаживать картофель
    Бородин предложил проверить законность российского гражданства Реввы
    Соседка рассказала о семье шестилетней девочки-маугли в Казани

    Почему запасов нефти в России хватит только на 26 лет

    Рентабельных запасов нефти России хватит на 26 лет. Такую оценку озвучил глава Минприроды Александр Козлов. Однако паниковать еще рано. Это не означает, что менее чем через треть века в России не останется ни одной капли нефти, бюджет лишится трети своих доходов, а российский транспорт станет зависим от импортного бензина. Что же означает эта оценка запасов нефти, и как Россия может ее поднять? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия продолжает гнуть свою линию в украинском вопросе

    Владимир Путин и Дональд Трамп провели третий телефонный разговор, который уже вызвал шок и тревогу в Европе и на Украине. Трамп пообещал серьезные сдвиги в урегулировании конфликта: Москва готова начать совместную с Киевом работу над меморандумом по мирному договору. В экспертной среде убеждены: Путин показал непреклонность позиций России, в то время как Трамп увидел, что истинным сторонником войны является Европа. Подробности

    Перейти в раздел

    Спецоперация создает новое поколение российского генералитета

    Генерал-полковник Андрей Мордвичев вступил в должность главкома Сухопутных войск. Чем в ходе спецоперации стал знаменит этот очень молодой по военным меркам полководец, за что он получил звезду Героя России – и какие вызовы в целом стоят перед новым поколением российского генералитета? Подробности

    Перейти в раздел

    Президент ЮАР показал в Белом доме свое отличие от Зеленского

    Визит главы ЮАР Сирила Рамафосы в Вашингтон едва не превратился в фарс наподобие того, что случилось в Белом доме с Владимиром Зеленским. Но Рамафоса, в отличие от Зеленского, к визиту в Белый дом основательно подготовился. Сам этот визит показал возросшую роль ЮАР в мировой политике и оказался весьма конструктивным для России. Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зачем Зеленскому римский папа

      Вашингтон и Киев предлагают перенести переговоры по урегулированию на Украине из Турции в Ватикан. Новый папа Лев XIV поддерживает эту идею. Чем она плоха?

    • Трамп верит в непобедимость России

      Президент США Дональд Трамп заявил европейским лидерам и Владимиру Зеленскому, что уверен в непобедимости России. Это хорошо, что он так считает, но почему он так считает?

    • Разговор Путина и Трампа: главное

      Главный итог переговоров президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в том, что Вашингтон отказался применять «санкционный кнут», чем шокировал лидеров Европы и Владимира Зеленского. Президент США хочет оставить Украину наедине с Россией.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............