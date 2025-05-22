  • Новость часаПутин: ВС России решают задачу по созданию буферной зоны на границе с Украиной
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    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Чем СВО похожа на Северную войну

    Ввязываясь в Северную войну, Петр хотел получить для России только «провинции Ижорскую и Корельскую». Но по ее итогам к России были присоединены Ингерманландия (Ижора) с основанным в устье Невы Санкт-Петербургом, Карельский перешеек с Выборгом, Эстляндия и Лифляндия.

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    Ольга Андреева Ольга Андреева Русские идут!

    На территории одной фразы экс-министра обороны США Джеймса Форрестола столкнулась шизофрения Запада и возрождающееся достоинство русского мира. Итог этой лингвистической истории нам еще предстоит узнать. Главное тут – кто будет смеяться последним.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Сталин – подходящая фигура для раскачивания ситуации

    Отношение к фигуре Сталина должно определяться не желанием «чтобы врагов корежило», а тем, чего мы, собственно, хотим – какого будущего мы желаем для себя, своих детей и внуков, нашей страны в целом.

    113 комментариев
    22 мая 2025, 18:19 • Новости дня

    Путин назвал террористическими используемые ВСУ и наемниками методы

    Tекст: Дарья Григоренко

    Жители Курской области столкнулись с откровенно террористическими действиями ВСУ и иностранных наемников, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства.

    Путин рассказал о поездке в Курскую область и прямом диалоге с местными жителями. «Мы обсуждали вопросы, которые в наибольшей степени волнуют людей – жителей поселков, деревень, которые пострадали от обстрелов и боевых действий и от тех, прямо скажем, террористических методов, которые использовали и используют украинские формирования и иностранные наемники», – дал оценку президент, передает ТАСС.

    Накануне временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн заявил, что вся Курская область освобождена от украинских боевиков. Хинштейн также сообщил, что все попытки украинских боевиков проникнуть на территорию Курской области пресекаются.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что планы президента России по визиту в Донецк и Луганск остаются актуальными, их осуществление ожидается в будущем.

    22 мая 2025, 06:57 • Новости дня
    «Северяне» разбили колонну бронетехники ВСУ на границе с Украиной

    Tекст: Антон Антонов

    На Теткинском и Глушковском направлениях на границе Курской области России и Сумской области Украины уничтожены передовые и штурмовые подразделения вооруженных сил Украины, сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

     «Несмотря на колоссальные потери на Теткинском и Глушковском направлениях, спровоцировавшие рост протестных настроений даже внутри ВСУ, враг не оставляет попыток прорыва на нашу территорию, бросив на убой колонну военной техники и штурмовые группы в пешем порядке», – сообщил «Северный Ветер», подчеркнув, что все вражеские атаки отражены, прорыва российской границы не допущено.

    Как сообщил Telegram-канал, колонна вражеской техники, в которую входили БМП Bradley и БТР Stryker, направлялась из Павловки в Сумской области к российскому поселку Новый Путь. Российские военные барражирующими боеприпасами и беспилотниками уничтожили две БМП и повредили третью. В глубине украинской территории «Северяне» смогли уничтожить и «сбежавший» Stryker.

    Кроме того, российские артиллеристы и операторы БПЛА нанесли удары в окрестностях Рыжевки, в Павловке, а также в лесных массивах между селами Речки и Бондаревщина. Всего на Теткинском и Глушковском направлениях за сутки уничтожено 16 единиц вражеской техники.

    На Сумском направлении российские силы продвигаются вглубь украинской территории, создавая «полосу безопасности»: ВСУ выбиты из нескольких домовладений в Локне, зачищена приграничная лесополоса. Общее продвижение «Северян» на Сумском направлении составило свыше 550 м.

    На Волчанском и Липцовском направлениях в результате комплексного огневого поражения уничтожено 12 боевых групп противника вместе с автомобильной техникой и станциями РЭБ; в Волчанске зачищены десять домовладений. Кроме того, сообщается о продвижении российских войск на направлении села Волчанские Хутора.

    «За сутки потери противника составили свыше 290 человек (из них более 150 на Сумском и свыше 30 на Теткинском направлениях)», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, днем ранее подразделения группировки «Север» уничтожили до 290 украинских военных и порядка 14 единиц техники.

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    22 мая 2025, 14:42 • Новости дня
    Путин вручил звезду Героя России медсестре, которая закрыла собой бойца

    Tекст: Ольга Иванова

    Медсестра Людмила Болилая была удостоена звания Героя России за то, что в разгар обстрела на Украине закрыла собой раненого бойца и спасла ему жизнь.

    Президент России Владимир Путин лично вручил звезду Героя России медсестре, ефрейтору Людмиле Болилая, сообщает РИА «Новости». Торжественная церемония прошла в Екатерининском зале Кремля в четверг.

    По информации Министерства обороны, Болилая во время обстрела позиций российской армии кассетными боеприпасами со стороны ВСУ закрыла собой тяжелораненого бойца. В результате она приняла на себя поражающие элементы и осколки, что позволило спасти жизнь военнослужащему.

    Медсестра получила многочисленные ранения и была госпитализирована в полевой госпиталь. Командование представило ее к награде за проявленные героизм, мужество, отвагу, самоотверженность и самопожертвование при исполнении воинского долга, добавили в Минобороны РФ.

    Напомним, Болилая при обстреле российских позиций на Украине спасла тяжелораненого бойца, накрыв его собой и приняв на себя все поражающие элементы кассетных бомб.


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    22 мая 2025, 18:20 • Видео
    Зачем Зеленскому римский папа

    Вашингтон и Киев предлагают перенести переговоры по урегулированию на Украине из Турции в Ватикан. Новый папа Лев XIV поддерживает эту идею. Чем она плоха?

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    21 мая 2025, 21:52 • Новости дня
    Рубио отказался оскорблять Путина на слушаниях в Конгрессе

    Рубио отказался называть Путина «военным преступником» на слушаниях в Конгрессе

    Tекст: Вера Басилая

    Во время слушаний в Конгрессе госсекретарь США Марко Рубио уклонился от прямого ответа на провокационный вопрос демократа Билла Катинга о признании Владимира Путина «военным преступником», сосредоточив внимание на завершении конфликта.

    Марко Рубио во время слушаний в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США не стал называть российского президента Владимира Путина «военным преступником», передает РБК.

    Конгрессмен Билл Китинг попытался добиться от Рубио однозначного ответа, однако тот ответил, что «наше намерение – положить конец войне». На уточняющий вопрос Китинга он заявил: «Мы не можем положить конец войне, не поговорив с господином Путиным».

    Рубио также отметил, что военные преступления имели место, но кто несет за них ответственность, предстоит установить, для этого будет время и место.

    В 2022 году, когда только начался конфликт на Украине, Рубио называл Путина «военным преступником». Но заняв пост госсекретаря, он отказался от подобных заявлений, подчеркнув в интервью CNN, что его главная задача – «обеспечить мир и прекратить конфликт».

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф отметил, что обсуждения с Владимиром Путиным необходимы для поиска выхода из украинского конфликта.

    Напомним, бывший президент США Джо Байден допускал оскорбительные высказывания в адрес президента России. В ответ Владимир Путин ранее пожелал Байдену здоровья и использовал поговорку «кто как обзывается, тот так и называется».

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заметил, что российский лидер Владимир Путин никогда не позволяет себе опускаться до оскорблений.

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    22 мая 2025, 18:04 • Новости дня
    Путин: ВС России решают задачу по созданию буферной зоны на границе с Украиной
    Путин: ВС России решают задачу по созданию буферной зоны на границе с Украиной
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные сфокусированы на задаче создания буферной зоны безопасности вдоль всей границы с Украиной, заявил президент Владимир Путин на совещании с правительством.

    «Уже говорил, что было принято решение о создании необходимой буферной зоны безопасности вдоль границы. Наши вооруженные силы сейчас эту задачу решают», – цитирует главу государства РИА «Новости».

    Ранее зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий отмечал, что буферная зона для недопущения обстрелов со стороны ВСУ должна доходить до Конотопа в Сумской области.

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    22 мая 2025, 13:17 • Новости дня
    Кремль сообщил о планах Путина посетить Донецк и Луганск

    Песков сообщил о намерении Путина поехать в Донецк и Луганск

    Кремль сообщил о планах Путина посетить Донецк и Луганск
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Планы президента России Владимира Путина по визиту в Донецк и Луганск остаются актуальными, и их осуществление ожидается в будущем, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Путин постоянно рассматривает возможность поездки в Донецк и Луганск, планы на визит сохраняются и будут реализованы в будущем, передает РИА «Новости».

    Песков подчеркнул, что по мере реализации этих планов общественность будет своевременно оповещена.

    Донецкая и Луганская народные республики официально вошли в состав России после прошедших в сентябре 2022 года референдумов.

    В ходе голосования, за вхождение в состав России в ДНР проголосовали 99,23% участников, в ЛНР – 98,42%. В Херсонской области этот показатель составил 87,05%, в Запорожской – 93,11%. Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле с обращением по итогам референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.

    Ранее во вторник президент России посетил Курскую область с рабочей поездкой и провел встречу с главами муниципалитетов региона.

    В марте 2023 года Владимир Путин совершил полноформатную рабочую поездку в Мариуполь, где объехал за рулем автомобиля несколько районов города.

    В апреле 2023 года Путин посетил штабы группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и Национальной гвардии «Восток» в ЛНР.

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    22 мая 2025, 14:45 • Новости дня
    Путин назвал сбережение народа России приоритетом для страны

    Путин назвал сбережение народа, культуры и духовности главной задачей

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин подчеркнул значение сохранения народа, а также поддержания культурных и духовных традиций на церемонии вручения государственных наград.

    На торжественной церемонии в Екатерининском зале Кремля президент Владимир Путин заявил, что сбережение народа России является важнейшей задачей страны, передает РИА «Новости».

    Путин отметил: «Важнейшая задача сегодня – это сбережение нашего народа, его культуры и духовности, лучших образовательных и просветительских традиций». В качестве примера работы в этом направлении глава государства выделил Государственный исторический музей и его руководителя Алексея Левыкина.

    В ходе церемонии президент также отметил сплоченность россиян в преодолении сложностей и достижении целей.

    «Вместе с миллионами таких же тружеников, созидателей, героев, как сплоченный единый народ, и, как вот недавно прозвучало на встрече с волонтерами в Курске, как одна команда мы решим любые задачи, ответим на любые вызовы», – сказал Путин.

    Ранее Путин на встрече с попечителями театров отметил значение культурного достояния для развития и единства общества.

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    21 мая 2025, 20:28 • Новости дня
    Трамп сообщил о значительном прогрессе по Украине после беседы с Путиным

    Tекст: Александра Юдина

    Дональд Трамп в ходе встречи с южноафриканским лидером Сирилом Рамафосой в Белом доме заявил, что после разговора с президентом России Владимиром Путиным был достигнут значительный прогресс по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

    По словам президента США, они обсуждали ситуацию на Украине в течение двух с половиной часов, передает ТАСС.

    Трамп отметил, что считает итоги этих переговоров серьезным достижением, однако подробности достигнутого прогресса он раскрывать не стал. О содержании беседы с российским коллегой президент США сообщил во время встречи со СМИ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин выразил приверженность поиску справедливого решения конфликта на Украине в разговоре с Дональдом Трампом. Европейских лидеров ошеломил телефонный разговор Путина и Трампа, поскольку американский президент не намерен поддерживать продолжение боевых действий.

    Дональд Трамп отметил положительный характер общения с российским лидером и достигнутый прогресс по ряду вопросов.

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    22 мая 2025, 01:08 • Новости дня
    Путин поздравил хоккейный клуб «Локомотив» с победой в Кубке Гагарина

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин поздравил ярославский хоккейный клуб «Локомотив» с победой в Кубке Гагарина, сообщил Кремль.

    Путин провел телефонный разговор с главным тренером клуба Игорем Никитиным. Президент поздравил «весь тренерский состав и команду» с победой, сообщается на сайте Кремля.

    Напомним, «Локомотив» одержал победу над челябинским «Трактором» и впервые стал обладателем Кубка Гагарина. Никитин выиграл второй Кубок Гагарина в карьере.

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    22 мая 2025, 05:42 • Новости дня
    В Совбезе заявили о готовности России к диалогу об архитектуре безопасности

    Tекст: Антон Антонов

    Москва готова обсуждать формирование новой архитектуры евразийской безопасности с участием всех стран региона, а также представителей НАТО и Евросоюза, заявил замсекретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов.

    «Хотел бы напомнить о выдвинутой президентом Российской Федерации в прошлом году инициативе о формировании архитектуры евразийской безопасности», – приводит слова Венедиктова РИА «Новости».

    Москва остается открытой к диалогу на эту тему со всеми государствами континента и представителями НАТО, а также ЕС, сказал Венедиктов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин предложил мировому сообществу объединиться для создания системы безопасности, защищающей интересы всех стран без ущерба другим. Путин заявил, что Евразию необходимо превратить в пространство мира и устойчивого развития. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что многополярность является критическим фактором для обсуждения будущей мировой конфигурации.


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    22 мая 2025, 14:57 • Новости дня
    Путин вручил звезды Героев России медикам из Херсонской области

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин вручил золотые звезды Героев России ефрейтору Людмиле Болиле и главному врачу Алешковской центральной районной больницы Владимиру Харлану.

    Во время церемонии в Кремле золотые звезды Героев России были вручены военному медику и главному врачу из Херсонской области, передает ТАСС.

    Людмила Болилая под огнем Вооруженных сил Украины продолжала оказывать помощь раненым военнослужащим. Она своим телом закрыла тяжелораненого, приняв на себя осколки и поражающие элементы. Благодаря ее действиям военнослужащий выжил, сама же ефрейтор получила тяжелые ранения и была госпитализирована.

    Главврач Владимир Харлан получил награду за мужество и самоотверженность при руководстве больницей в условиях постоянной угрозы. В сентябре 2024 года беспилотник атаковал его автомобиль, в результате чего погибла его супруга. В декабре 2024 года украинские вооруженные формирования совершили нападение на больницу, где Харлан был тяжело ранен, а его заместитель погиб.

    Ранее президент России Владимир Путин вручил медаль «Золотая Звезда» Герою России Андрею Григорьеву, который в рукопашном бою одолел военного Вооруженных сил Украины.

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    22 мая 2025, 15:07 • Новости дня
    Путин вручил золотые звезды Героя России трем космонавтам

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин вручил золотые звезды Героя России Константину Борисову, Александру Гребенкину и Николаю Чубу.

    В Кремле состоялась церемония вручения золотых звезд Героя России трем испытателям-космонавтам, недавно совершившим полеты на орбиту, передает ТАСС.

    Константин Борисов, Александр Гребенкин и Николай Чуб совершили полеты на орбиту в 2023 и 2024 годах. Николай Чуб совершил два выхода в открытый космос, общая продолжительность которых составила более 12 часов.

    Путин отметил вклад космонавтов в развитие отечественной космонавтики и выразил уверенность, что их заслуги вдохновят новое поколение специалистов.

    Ранее Путин вручил золотые звезды Героев России ефрейтору Людмиле Болиле и главному врачу Алешковской центральной районной больницы Владимиру Харлану.

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    22 мая 2025, 09:55 • Новости дня
    Глава Беловского района Курской области ранен при атаке дрона ВСУ

    Глава района Курской области получил травмы бедра и руки при атаке дрона ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Беловского района Николай Волобуев получил травмы бедра и руки после атаки украинского дрона по его автомобилю, он успел выбраться из машины до взрыва, заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

    Глава Беловского района Курской области Николай Волобуев получил травмы бедра и руки в результате удара украинского дрона по его автомобилю, сообщил в Telegram-канале Хинштейн.

    По его словам, Волобуев успел покинуть машину до взрыва, но получил травмы и сейчас госпитализирован.

    Это уже четвертый случай, когда Волобуев подвергается атаке. Неделю назад глава района был контужен, когда развозил хлеб местным жителям.

    Хинштейн подчеркнул, что Волобуев достоин госнаграды, и его кандидатура будет включена в соответствующий список по поручению президента. Он также добавил, что Волобуев ранее участвовал во встрече с главой государства; в данный момент связаться с ним невозможно, так как телефон отключен, но после разговора губернатор пообещал сообщить о его состоянии.

    Ранее российские системы ПВО отразили атаку более 100 украинских беспилотников за одну ночь, уничтожив 12 дронов над Курской областью.

    До этого Хинштейн заявил об атаке дрона на автомобиль около села Щеголек Беловского района, в результате которой два человека погибли, а трое были ранены.

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    22 мая 2025, 12:55 • Новости дня
    Боевика ВСУ осудили за вторжение в Курскую область

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Во 2-м Западном окружном военном суде вынесен приговор бойцу 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Андрею Пасько по делу о вторжении в Курскую область, сообщила Генпрокуратура.

    Пасько в составе подразделения на броневике прибыл в Курскую область утром 20 октября, у населенного пункта Зеленый Шлях Суджанского района он занял огневые позиции, пояснили в ведомстве, передает ТАСС.

    Несколько дней Пасько блокировал поселок, не давал мирным жителям покинуть его, запугивал их, стреляя из оружия. Утром 24 октября украинский боевик сдался в плен ВС России.

    Его приговорили к 16 годам колонии, первые четыре года он проведет в тюрьме.

    В апреле сержанта 95-й отдельной десантной штурмовой бригады ВСУ Дмитрия Павлинского признали виновным в совершении теракта в Курской области и приговорили к 17 годам лишения свободы.

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    22 мая 2025, 16:59 • Новости дня
    Путин позвонил пострадавшему главе района Курской области

    Путин пожелал Волобуеву выздоровления после атаки украинского дрона

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин выразил поддержку главе Беловского района Курской области Николаю Волобуеву, получившему ранения в результате атаки украинского беспилотника.

    Как передает Telegram-канал Кремля, президент Владимир Путин лично позвонил главе Беловского района Курской области Николаю Волобуеву, который получил ранения в результате атаки украинского беспилотника.

    Во время телефонного разговора глава государства пожелал Волобуеву скорейшего восстановления. «Поправляйтесь, я еще справлюсь у врачей, как ваши дела. Обнимаю вас. Всем коллегам передавайте самые наилучшие пожелания», – отметил президент.

    Накануне Волобуев принял участие в совещании в городе Курчатов, которое провел президент Владимир Путин с руководителями муниципалитетов Курской области.

    «В своем выступлении рассказал президенту о своей работе в августовские дни 2024 года по эвакуации и спасению мирных жителей Беловского района и проинформировал о сегодняшней ситуации по обеспечению жизнедеятельности нашего района», – сообщал Волобуев в своем Telegram.

    Также Волобуев на встрече с президентом рассказал, что главы сельских советов, населенных пунктов и коммунальных служб Беловского района Курской области не покидали свои места при вторжении Вооруженных сил Украины, передает ТАСС.

    Волобуев подчеркнул: «Ежедневно я как глава района ездил на приграничные территории, встречался с людьми. Все главы остались на территории, коммунальные службы также остались на территории. Люди видели, что власть на месте».

    Он отметил, что с первого дня вторжения ВСУ занимался эвакуацией населения, а затем каждый день помогал жителям, которые решили остаться дома, развозил хлеб и участвовал в ликвидации последствий ударов по коммунальной инфраструктуре.

    Волобуев рассказал, что с августа 2024 года лично трижды попадал под обстрел: один из случаев произошел в марте 2025 года, когда обстрел был направлен на администрацию, и он получил травму, находясь на рабочем месте. Последний раз он пострадал, когда привозил хлеб местным жителям, и в момент атаки дрона успел покинуть автомобиль, получив ранение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Беловского района Николай Волобуев получил травмы бедра и руки после атаки украинского дрона на его автомобиль. Волобуев успел выбраться из машины до взрыва.

    Ранее Волобуев уже подвергался атаке дрона и был контужен, когда развозил хлеб местным жителям.

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    22 мая 2025, 15:35 • Новости дня
    Путин отметил высокий риск и трудности в работе космонавтов

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин в ходе торжественной церемонии в Кремле отметил, что труд космонавтов связан с передовыми исследованиями, риском и серьезными испытаниями.

    Глава государства отметил, что новые награды отражают уважение к мирному сознанию и вкладу в активную жизнь страны, передает ТАСС.

    В числе награжденных оказался Николай Харитонов – депутат Государственной думы, внесший значительный вклад в развитие сельского хозяйства, регионов и других отраслей.

    Путин добавил, что Ринат Галеев, руководитель предприятия по производству высокотехнологичных систем радиосвязи, также был удостоен звания Героя Труда России за достижения в отрасли.

    Особое внимание президент уделил почетному президенту Олимпийского комитета России Виталию Смирнову, который стал Героем Труда за вклад в развитие профессионального спорта и продвижение олимпийских идеалов.

    Ранее президент вручил золотые звезды Героев России космонавтам Константину Борисову, Александру Гребенкину и Николаю Чубу.

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    • Зачем Зеленскому римский папа

      Вашингтон и Киев предлагают перенести переговоры по урегулированию на Украине из Турции в Ватикан. Новый папа Лев XIV поддерживает эту идею. Чем она плоха?

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      Президент США Дональд Трамп заявил европейским лидерам и Владимиру Зеленскому, что уверен в непобедимости России. Это хорошо, что он так считает, но почему он так считает?

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      Главный итог переговоров президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в том, что Вашингтон отказался применять «санкционный кнут», чем шокировал лидеров Европы и Владимира Зеленского. Президент США хочет оставить Украину наедине с Россией.

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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