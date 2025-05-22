Ввязываясь в Северную войну, Петр хотел получить для России только «провинции Ижорскую и Корельскую». Но по ее итогам к России были присоединены Ингерманландия (Ижора) с основанным в устье Невы Санкт-Петербургом, Карельский перешеек с Выборгом, Эстляндия и Лифляндия.2 комментария
Путин назвал террористическими используемые ВСУ и наемниками методы
Жители Курской области столкнулись с откровенно террористическими действиями ВСУ и иностранных наемников, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства.
Путин рассказал о поездке в Курскую область и прямом диалоге с местными жителями. «Мы обсуждали вопросы, которые в наибольшей степени волнуют людей – жителей поселков, деревень, которые пострадали от обстрелов и боевых действий и от тех, прямо скажем, террористических методов, которые использовали и используют украинские формирования и иностранные наемники», – дал оценку президент, передает ТАСС.
Накануне временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн заявил, что вся Курская область освобождена от украинских боевиков. Хинштейн также сообщил, что все попытки украинских боевиков проникнуть на территорию Курской области пресекаются.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что планы президента России по визиту в Донецк и Луганск остаются актуальными, их осуществление ожидается в будущем.