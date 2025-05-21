Отношение к фигуре Сталина должно определяться не желанием «чтобы врагов корежило», а тем, чего мы, собственно, хотим – какого будущего мы желаем для себя, своих детей и внуков, нашей страны в целом.46 комментариев
Хинштейн: Вся территория Курской области освобождена от ВСУ
Вся Курская область освобождена от украинских боевиков, заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн в среду.
«Насколько понимаю и располагаю информацией, всем попыткам проникновения на территорию региона дается решительный и очень жесткий отпор», – цитирует Хинштейна ТАСС.
Он добавил, что атаки вооруженных сил Украины на приграничные районы продолжаются с использованием беспилотников и авиабомб. В то же время ведется активная работа по разминированию территории. Саперы уже осмотрели 767 километров дорог и 31 населенный пункт, разминировано примерно 37 тыс. га приграничных районов.
Ранее президент Владимир Путин шуткой ответил на слова Хинштейна о необходимости присоединения Сум к России.