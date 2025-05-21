Отношение к фигуре Сталина должно определяться не желанием «чтобы врагов корежило», а тем, чего мы, собственно, хотим – какого будущего мы желаем для себя, своих детей и внуков, нашей страны в целом.44 комментария
Хинштейн: Попытки ВСУ зайти в Курскую область получают жесткий отпор
Все попытки украинских боевиков проникнуть на территорию Курской области пресекаются, заявил временно исполняющий главы региона Александр Хинштейн.
«Насколько я понимаю и располагаю информацией, всем попыткам проникновения на территорию региона дается решительный и очень жесткий отпор», – заявил врио губернатора в эфире «России 24», передает ТАСС.
При этом он отметил, что украинские военные ведут активные боевые действия, каждый день фиксируются различные удары, налеты дронов, прилеты авиабомб.
Ранее президент Владимир Путин шуткой ответил на слова Хинштейна о необходимости присоединения Сум к России.