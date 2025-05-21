Хинштейн: Попытки ВСУ зайти в Курскую область получают жесткий отпор

Tекст: Алексей Дегтярев

«Насколько я понимаю и располагаю информацией, всем попыткам проникновения на территорию региона дается решительный и очень жесткий отпор», – заявил врио губернатора в эфире «России 24», передает ТАСС.

При этом он отметил, что украинские военные ведут активные боевые действия, каждый день фиксируются различные удары, налеты дронов, прилеты авиабомб.

Ранее президент Владимир Путин шуткой ответил на слова Хинштейна о необходимости присоединения Сум к России.