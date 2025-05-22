Кремль сообщил о планах Путина посетить Донецк и Луганск

Песков сообщил о намерении Путина поехать в Донецк и Луганск

Tекст: Вера Басилая

По словам Пескова, Путин постоянно рассматривает возможность поездки в Донецк и Луганск, планы на визит сохраняются и будут реализованы в будущем, передает РИА «Новости».

Песков подчеркнул, что по мере реализации этих планов общественность будет своевременно оповещена.

Донецкая и Луганская народные республики официально вошли в состав России после прошедших в сентябре 2022 года референдумов.

В ходе голосования, за вхождение в состав России в ДНР проголосовали 99,23% участников, в ЛНР – 98,42%. В Херсонской области этот показатель составил 87,05%, в Запорожской – 93,11%. Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле с обращением по итогам референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.

Ранее во вторник президент России посетил Курскую область с рабочей поездкой и провел встречу с главами муниципалитетов региона.

В марте 2023 года Владимир Путин совершил полноформатную рабочую поездку в Мариуполь, где объехал за рулем автомобиля несколько районов города.

В апреле 2023 года Путин посетил штабы группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и Национальной гвардии «Восток» в ЛНР.