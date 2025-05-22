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    Ввязываясь в Северную войну, Петр хотел получить для России только «провинции Ижорскую и Корельскую». Но по ее итогам к России были присоединены Ингерманландия (Ижора) с основанным в устье Невы Санкт-Петербургом, Карельский перешеек с Выборгом, Эстляндия и Лифляндия.

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    Ольга Андреева Ольга Андреева Русские идут!

    На территории одной фразы экс-министра обороны США Джеймса Форрестола столкнулась шизофрения Запада и возрождающееся достоинство русского мира. Итог этой лингвистической истории нам еще предстоит узнать. Главное тут – кто будет смеяться последним.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Сталин – подходящая фигура для раскачивания ситуации

    Отношение к фигуре Сталина должно определяться не желанием «чтобы врагов корежило», а тем, чего мы, собственно, хотим – какого будущего мы желаем для себя, своих детей и внуков, нашей страны в целом.

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    22 мая 2025, 14:41 • Новости дня

    Захарова упрекнула ООН за отказ приезжать в Россию из-за Украины

    Tекст: Александра Юдина

    Официальный представитель МИД Мария Захарова на Международных Лихачевских научных чтениях упрекнула представителей ООН из-за того, что они не посещали Россию из-за событий на Украине.

    Дипломат обратилась к высокому представителю генсека ООН по Альянсу цивилизаций Мигелю Анхелю Моратиносу, напомнив, что представители ООН не приезжали в Россию последние годы по причине пандемии и кризиса на Украине, передает ТАСС.

    Захарова подчеркнула, что структура ООН должна раскрывать свой потенциал именно во время мировых кризисов. Она также призвала строить активный, а не пассивный мир, защищающий суть цивилизации.

    Международные Лихачевские чтения проходят в Петербурге 22 и 23 мая. В мероприятии принимают участие высокопоставленные представители ООН, российские ученые, дипломаты и общественные деятели.

    В апреле Захарова обвинила генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в предвзятости и призвала организацию занять честную позицию в отношении событий на Украине.

    21 мая 2025, 19:40 • Новости дня
    Киев решил сменить состав делегации для переговоров с Россией

    ТАСС: Украина решила изменить переговорную группу для мирного меморандума

    Киев решил сменить состав делегации для переговоров с Россией
    @ Ministry of Foreign Affairs of Turkey/Handout/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украинская сторона планирует обновить состав своей делегации для работы над меморандумом с Россией после стамбульской встречи.

    Украинская делегация, участвовавшая во встрече в Стамбуле по меморандуму с Россией, будет изменена, передает ТАСС. По данным источника, в нынешнем составе группы отсутствуют профессиональные политики, из-за чего возникла необходимость привлечения новых участников.

    Собеседник агентства отметил: «Там явно не хватает политиков. И встанет вопрос о том, чьи креатуры войдут туда, чтобы контролировать процесс ведения переговоров. На это будет претендовать в первую очередь Андрей Ермак, будут претендовать силовые структуры, и европейцы могут настаивать на «своих», плюс возможно американское влияние. И из этого выбора креатур будут пытаться собрать некое чудовище Франкенштейна, который будет участвовать в дальнейших переговорах».

    Источник считает, что среди новых кандидатов могут появиться доверенные лица главы офиса президента Украины Андрея Ермака, в частности экс-министр обороны Алексей Резников и международник Александр Мережко – руководитель комитета Верховной рады по международным делам. Также возможен приход представителей силовых структур с опытом в политике и праве, а европейские и американские структуры могут настаивать на своих кандидатах. Решение о составе делегации будет приниматься ближе к началу нового этапа переговоров.

    Ранее сообщалось, что Кремль планирует оформить список условий для прекращения боевых действий в отдельном документе, учитывая договоренности в Стамбуле.

    Президент России Владимир Путин заявлял о готовности России начать совместную работу с Украиной по меморандуму, связанному с будущим мирным договором.

    Москва выразила готовность продолжать переговоры с украинской стороной и инициировать обсуждение меморандума, несмотря на попытки их срыва.

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    21 мая 2025, 20:52 • Новости дня
    Эксперты назвали возможных заказчиков убийства Портнова
    Эксперты назвали возможных заказчиков убийства Портнова
    @ REUTERS/Stringer/File Photo

    Tекст: Евгений Поздняков

    Убитый в Испании Андрей Портнов был влиятельным юристом, на которого ориентировались часть судебной системы и часть силового блока Украины. Ему удавалось сохранять свое влияние при трех президентах Украины, однако при двух последних у него возникли проблемы с политиками и активистами, которые «завязаны» на элиту Демпартии США. Таким образом, как считают эксперты, среди заказчиков его убийства могут быть представители офиса Зеленского или же клиенты, чьи вопросы ему не удалось уладить.

    «Андрей Портнов – очень сложная и неоднозначная личность. Он всегда находился в тени, но при этом влиял на многие политические процессы, протекавшие на Украине. Также этот человек был хорошо осведомлен о многих интригах в офисе Владимира Зеленского», – считает политолог Лариса Шеслер.

    «Поэтому версия о причастности к его убийству украинских властей мне кажется правдоподобной. Неслучайно сейчас многие обсуждают его связи с Олегом Татаровым, заместителем руководителя офиса Зеленского. Они могли сотрудничать для реализации некоторых целей. Но, как мы видим, вовлеченность в высшие эшелоны не гарантирует безопасность», – добавляет собеседница.

    «Не стоит забывать, что Портнов был отличным юристом, его часто привлекали для решения сложных ситуаций. В процессе этой работы он мог узнавать данные, которые компрометировали офис Зеленского. Вполне возможно, что его влияние на власть имущих и объяснялось его погружением в их темные дела», – полагает эксперт.

    Она также отметила, что на Украине продолжается обсуждение возможности проведения президентских выборов, поэтому «атмосфера в элитах накаляется», а чувствительная информация, которой обладал Портнов, могла быть использована в рамках избирательной кампании теми или иными силами.

    «Параллельно с этим идут взаимные обвинения по резонансным делам, возбуждаются сотни уголовных дел. И все это наслаивается на социальное напряжение: люди начинают задавать неудобные вопросы об армейском руководстве, об ужасах бусификации», – говорит собеседница.

    «Но в этом деле есть еще один интересный момент: Портнов конфликтовал с НКО, связанными с Демпартией США. В последний год он выиграл против них много судов. Конечно, американцы вряд ли участвовали в покушении. Все-таки юрист, пусть и значимый, для них фигура мелкая. Но учитывая растущее политическое противостояние в самих Штатах, кто-то из Демпартии вполне мог одобрить действия властей Украины», – заключила Шеслер.

    Ранее в пригороде Мадрида был убит Андрей Портнов, экс-замглавы администрации Виктора Януковича. Преступник совершил несколько выстрелов, в результате чего жертва получила четыре ранения в грудь и одно в голову, сообщает радиостанция Cadena SER. Покушение произошло вблизи школы населенного пункта Посуэло-де-Аларкон.

    Произошедшее вызвало широкий информационный резонанс. Так, экс-нардеп Украины Олег Царев рассказал RT, что заказчиками убийства могли выступать спецслужбы страны или влиятельные клиенты Портнова, не удовлетворенные его работой. Он также напомнил, что погибший являлся влиятельным юристом.

    По его словам, Портнов сохранял приятельские отношения с Олегом Татаровым, заместителем руководителя офиса Зеленского. Через него, в частности, он решал «очень многие вопросы, которые не удавалось решить через собственные связи в судах». Отмечается, что через погибшего удавалось прекратить многие уголовные преследования и изъятия собственности.

    В свою очередь украинский блогер Анатолий Шарий полагает, что Портнов долгое время боролся с Зеленским, выступал не только против диктатуры, но и защищал права человека на Украине и за ее пределами. По его оценке, выгодоприобретателем произошедшего являются именно действующие власти страны.

    Напомним, Андрей Портнов был известным юристом. Во времена президентства Виктора Януковича был заместителем главы его администрации, отвечал за суды и правоохранительную систему. В последние годы жил за границей и выиграл суды у целого ряда СМИ и общественных организаций, преимущественно связанных с Демпартией США. Также его называют фигурой, на которую во многом ориентировалась значимая часть судебной системы Украины.

    Украинские националисты считали Портнова «пророссийским» политиком, однако доказательств этому не было. Кроме того, в 2022 году Портнов выступил против специальной военной операции, однако это не добавило ему симпатий со стороны националистов и тех политиков, которые тесно связаны с элитой Демпартии США. Кроме того, у Портнова имелся «профиль» на сайте «Миротворец».

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    21 мая 2025, 21:11 • Видео
    Трамп верит в непобедимость России

    Президент США Дональд Трамп заявил европейским лидерам и Владимиру Зеленскому, что уверен в непобедимости России. Это хорошо, что он так считает, но почему он так считает?

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    21 мая 2025, 18:20 • Новости дня
    Советник президента назвал основание считать конфликт на Украине «внутренним»

    Кобяков: СССР юридически существует – значит, конфликт на Украине внутреннее дело

    Советник президента назвал основание считать конфликт на Украине «внутренним»
    @ Антон Новодережкин/фотохост-агентство ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Советник президента России Антон Кобяков заявил, что процедура роспуска СССР в 1991 году была нарушена, поэтому Советский Союз до сих пор юридически существует.

    На пресс-конференции по итогам Международного юридического форума в Петербурге Кобяков отметил, что специалисты по конституционному праву, в том числе на Западе, придерживаются мнения о нарушении процедуры роспуска СССР, передает ТАСС.

    «СССР юридически ведь где-то существует, о чем давно говорят специалисты по конституционному праву, в том числе в странах Запада, в США, во Франции», – подчеркнул Кобяков. Он добавил, что Беловежское соглашение, сформировавшее основания для распада СССР, было ратифицировано Верховными советами РСФСР, УССР и БССР, которые, по его словам, не имели на это полномочий. По словам Кобякова, в 1922 году СССР был создан Съездом Советов, поэтому и распускать его нужно по решению союзного Съезда депутатов.

    Советник также заявил, что с юридической точки зрения украинский кризис можно рассматривать как внутренний процесс, если исходить из предположения о том, что СССР продолжает существовать. По словам Кобякова, необходимо дать правовую оценку распаду Союза, чтобы разобраться в текущих событиях.

    Ранее бывший глава правительства Сергей Степашин рассказал, что Крым мог войти в состав России еще при распаде СССР, если бы Борис Ельцин уделил этому вопросу больше внимания. Глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил о множестве правовых несоответствий при передаче полуострова УССР и отсутствии экономических оснований для такого шага.

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    22 мая 2025, 09:27 • Новости дня
    В Полтавской области нанесен удар по аэродрому с истребителями F-16
    В Полтавской области нанесен удар по аэродрому с истребителями F-16
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на 22 мая по аэродрому в Полтавской области, где размещались истребители F-16, был нанесен удар, после чего произошла детонация.

    По аэродрому в Полтавской области Украины, который использовался для размещения истребителей F-16, был нанесен удар, передает РИА «Новости». Информацию об этом сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    «Полтавская область... 22 мая... Удар по Миргороду (00:45) – по аэродрому (использовался для истребителей F-16), по некоторым сведениям, была детонация со стороны аэродрома», – заявил Лебедев. По его словам, речь идет о ночной атаке, в результате которой на территории аэродрома произошли взрывы.

    Детали о характере повреждений, возможных потерях или пострадавших пока не приводятся. Украинские официальные источники инцидент пока не прокомментировали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, истребитель F-16 потерпел крушение во время боевого вылета на Украине, при этом пилоту удалось катапультироваться.

    Украинский военный признался, что после службы в батальоне охраны аэродрома с F-16 был отправлен на передовую под Красноармейском.

    Украина теряет переданные европейскими странами F-16 из-за недостаточного опыта пилотов и недоработок технического персонала на земле, отметил  генерал-майор авиации Владимир Попов.

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    22 мая 2025, 03:33 • Новости дня
    В МИД не захотели видеть подпись Зеленского под меморандумом России и Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Для подписания возможного меморандума между Россией и Украиной потребуется новый украинский лидер, заявил директор правового департамента МИД России Максим Мусихин.

    «Важно то, чья подпись (на документах), потому что сейчас нынешний их «руководитель» уже давно потерял даже внутреннюю легитимность, не то что внешнюю. Соответственно, могут быть проблемы с действительностью любого договора, который подписывается таким лицом», – приводит слова Мусихина ТАСС.

    По его словам, только человек, наделенный «мандатом народа», может подписывать такие соглашения, «иначе будут проблемы». Мусихин подчеркнул, что Владимир Зеленский не может выступать подписантом подобного документа. «Надо, чтобы украинский народ в свободном волеизъявлении определил своего нового руководителя», – сказал он.

    Как заявил дипломат, «сейчас идет речь о каких-то внутренних требованиях украинской конституции», глава парламента Украины юридически может получить полномочия для подписания документа, но внутри самой Украины это может вызвать возражения.

    Мусихин указал, что меморандуму, который обсуждали Россия и США, необходим «правильный подписант» с украинской стороны. В завершение он отметил, что этот вопрос остается актуальным и при обсуждении подписанта документов по урегулированию в целом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва придает ключевое значение тому, кто со стороны Киева поставит подпись под возможными договоренностями. Политолог Дмитрий Журавлев пояснил, что подпись, которую поставит Украина, не должна быть дезавуирована.

    Зеленский вступил в должность президента 20 мая 2019 года. В соответствии с ч. 1 ст. 103 Конституции Украины срок полномочий президента – пять лет. Он истек 21 мая 2024 года.

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    22 мая 2025, 06:57 • Новости дня
    «Северяне» разбили колонну бронетехники ВСУ на границе с Украиной

    Tекст: Антон Антонов

    На Теткинском и Глушковском направлениях на границе Курской области России и Сумской области Украины уничтожены передовые и штурмовые подразделения вооруженных сил Украины, сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

     «Несмотря на колоссальные потери на Теткинском и Глушковском направлениях, спровоцировавшие рост протестных настроений даже внутри ВСУ, враг не оставляет попыток прорыва на нашу территорию, бросив на убой колонну военной техники и штурмовые группы в пешем порядке», – сообщил «Северный Ветер», подчеркнув, что все вражеские атаки отражены, прорыва российской границы не допущено.

    Как сообщил Telegram-канал, колонна вражеской техники, в которую входили БМП Bradley и БТР Stryker, направлялась из Павловки в Сумской области к российскому поселку Новый Путь. Российские военные барражирующими боеприпасами и беспилотниками уничтожили две БМП и повредили третью. В глубине украинской территории «Северяне» смогли уничтожить и «сбежавший» Stryker.

    Кроме того, российские артиллеристы и операторы БПЛА нанесли удары в окрестностях Рыжевки, в Павловке, а также в лесных массивах между селами Речки и Бондаревщина. Всего на Теткинском и Глушковском направлениях за сутки уничтожено 16 единиц вражеской техники.

    На Сумском направлении российские силы продвигаются вглубь украинской территории, создавая «полосу безопасности»: ВСУ выбиты из нескольких домовладений в Локне, зачищена приграничная лесополоса. Общее продвижение «Северян» на Сумском направлении составило свыше 550 м.

    На Волчанском и Липцовском направлениях в результате комплексного огневого поражения уничтожено 12 боевых групп противника вместе с автомобильной техникой и станциями РЭБ; в Волчанске зачищены десять домовладений. Кроме того, сообщается о продвижении российских войск на направлении села Волчанские Хутора.

    «За сутки потери противника составили свыше 290 человек (из них более 150 на Сумском и свыше 30 на Теткинском направлениях)», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, днем ранее подразделения группировки «Север» уничтожили до 290 украинских военных и порядка 14 единиц техники.

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    22 мая 2025, 03:57 • Новости дня
    Рамафоса сообщил об «уроках» мира для Зеленского в ЮАР
    Рамафоса сообщил об «уроках» мира для Зеленского в ЮАР
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский получил от южноафриканской стороны советы по урегулированию конфликта с Россией, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса.

    Об этом президент ЮАР заявил в ходе разговора с американским коллегой, передает smotrim.ru.

    В эфире CNBC Рамафоса добавил, что в разговоре с украинским политиком он посоветовал тому «садиться и договариваться».

    Рамафоса отметил, что экс-президент ЮАР Нельсон Мандела научил жителей, как «установить умиротворение». «Так что мы поделились с ним (с Зеленским) некоторыми из этих уроков, некоторыми из тех познаний», – приводит слова Рамафосы RT.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил, что остался недоволен невозможностью связаться с Зеленским из-за его визита в Южную Африку. Глава американского государства во время беседы с президентом ЮАР поинтересовался: «Какого черта он делает в Южной Африке?».

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    22 мая 2025, 00:27 • Новости дня
    Белоусов вручил Мордвичеву штандарт главнокомандующего Сухопутных войск
    Белоусов вручил Мордвичеву штандарт главнокомандующего Сухопутных войск
    @ кадр из видео «Комсомольская правда»/Минобороны России/Rutube

    Tекст: Антон Антонов

    Генерал-полковник Андрей Мордвичев, недавно назначенный главнокомандующим Сухопутными войсками России, получил штандарт из рук министра обороны России Андрея Белоусова, пишет «Красная звезда».

    «Министр обороны Андрей Белоусов вручил штандарт главнокомандующему Сухопутными войсками», – пишет «Красная звезда».

    Белоусов представил Мордвичева личному составу главного командования Сухопутных войск и выразил уверенность, что «глубокие знания, опыт и профессионализм помогут ему достойно продолжить службу в новой должности». Белоусов заявил, что Мордвичев – «опытный боевой офицер», а его «талант военачальника» раскрылся в полной мере в ходе специальной военной операции на Украине.

    В тексте, опубликованном в »Красной звезде«, указывается, что Мордвичев и группировка российских войск «Центр» под его командованием добились «серьезных успехов» в ходе СВО. В частности, речь идет об освобождении Авдеевки. Также он командовал группировкой российских войск в боях за Мариуполь. Мордвичев получил звание Героя России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генерал Мордвичев был назначен главнокомандующим Сухопутными войсками России в мае. До этого пост занимал генерал Олег Салюков, который стал заместителем секретаря Совбеза России.

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    22 мая 2025, 01:55 • Новости дня
    Зеленский назвал Красноармейское направление самым горячим для ВСУ
    Зеленский назвал Красноармейское направление самым горячим для ВСУ
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Наиболее «горячим» для вооруженных сил Украины является Красноармейское (Покровское) направление в ДНР, сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.

    «Наиболее горячая ситуация в Донецкой области, особенно – Покровское направление», – приводит слова Зеленского ТАСС.

    Зеленский сообщил об этом после доклада министра обороны Украины Рустема Умерова и командующих ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска заняли село Котляровка у границы Днепропетровской области на Красноармейском направлении, идут бои за населенные пункты Троицкое и Орехово. Российские подразделения достигли границы Днепропетровской области во время наступления группировки «Центр». ВСУ пытались, но не смогли прорвать оборону на Красноармейском направлении.

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    21 мая 2025, 14:56 • Новости дня
    Фрагмент беспилотника упал на территорию детсада в Домодедово

    Tекст: Александра Юдина

    Фрагмент беспилотника упал на территорию детского сада в Домодедово, детей и сотрудников оперативно эвакуировали, сообщила глава городского округа Евгения Хрусталева.

    В своем Telegram-канале она отметила, что фрагмент беспилотника упал на участок детского сада «Василек» в микрорайоне Центральный Домодедова.

    По словам Хрусталевой, после инцидента «дети и воспитатели были эвакуированы в подвал здания. Эвакуация прошла по действующему алгоритму, все находящиеся в учреждении сейчас в безопасности.

    На месте продолжают работать специалисты, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, системы ПВО были задействованы в районе Домодедова, а в крупных московских аэропортах ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Ранее заявил мэр Москвы Сергей Собянин, силы ПВО Минобороны отразили атаку трех беспилотников, направлявшихся к Москве.

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    21 мая 2025, 18:52 • Новости дня
    Источник: Убийцы Портнова могли попасть на камеры видеонаблюдения
    Источник: Убийцы Портнова могли попасть на камеры видеонаблюдения
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    У испанских правоохранителей есть записи камер видеонаблюдения рядом с местом убийства бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова, сообщил источник.

    Полиция анализирует эти записи, видео снималось с камер у входа в школу и на прилегающих улицах, сообщил собеседник РИА «Новости».

    По его словам, эти материалы являются ключом для установления отхода нападавших и для установления их личностей.

    Напомним, Андрей Портнов был убит в пригороде Мадрида, на его теле насчитали пять огнестрельных ранений. Женщина, живущая рядом с местом убийства, заявила, что слышала шесть или семь выстрелов.

    Посол МИД по особым поручениям Родион Мирошник указал, что Портнов являл собой опасность для Владимира Зеленского и его окружения.

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    21 мая 2025, 16:36 • Новости дня
    За три с половиной часа над Россией уничтожено 34 украинских дрона

    Минобороны: За три с половиной часа над Россией уничтожено 34 украинских дрона

    За три с половиной часа над Россией уничтожено 34 украинских дрона
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские средства противовоздушной обороны уничтожили несколько десятков украинских беспилотников над несколькими регионами за три с половиной часа, сообщило Министерство обороны России.

    С 11.30 до 15.00 мск дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 34 украинских дрона самолетного типа, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Над территорией Орловской области уничтожено 15 дронов, над территорией Курской области – семь, над территорией Тульской области – шесть, над территорией Московского региона – три, над территорией Рязанской области – два, над территорией Брянской области – один.

    Ранее сообщалось, что фрагмент беспилотника упал на территорию детского сада в Домодедово, детей и сотрудников оттуда эвакуировали.

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    22 мая 2025, 03:45 • Новости дня
    Сбиты 12 летевших на Москву беспилотников
    Сбиты 12 летевших на Москву беспилотников
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Силами ПВО уничтожены еще 12 беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    Собянин сообщил в Telegram, что экстренные службы работают на месте падения обломков дронов. Сначала поступило сообщение об уничтожении восьми БПЛА, позднее – еще четырех.

    В свою очередь, Росавиация сообщила, что с 02.45 мск действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Шереметьево, но ограничения в аэропортах Домодедово и Жуковский сняли в 02.47 мск.

    Напомним, за сутки на подлете к Москве уничтожены десятки БПЛА. Также атакам дронов подверглись другие регионы России.

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    22 мая 2025, 02:55 • Новости дня
    Беспилотники сбиты на подлете к Москве и в Туле
    Беспилотники сбиты на подлете к Москве и в Туле
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Атакам беспилотников подверглись Москва и Тула, сообщили мэр столицы Сергей Собянин и глава Тульской области Дмитрий Миляев.

    «Сбито еще четыре беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – сообщил Собянин в Telegram.

    Миляев в Telegram сообщил, что в Тульской области также «отражена очередная воздушная атака», обломки дрона упали в Туле. Никто не пострадал. Миляев предупредил, что «опасность атаки БПЛА сохраняется».

    Напомним, число БПЛА, атаковавших за сутки Москву, уже превысило 30. Ограничены полеты в аэропортах Домодедово, Жуковский и Внуково.

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    22 мая 2025, 10:59 • Новости дня
    Bild сообщила о попытке Мерца удержать США в мирном процессе по Украине
    Bild сообщила о попытке Мерца удержать США в мирном процессе по Украине
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Правительство Германии во главе с канцлером Фридрихом Мерцем обозначило сохранение вовлеченности США в украинское урегулирование как один из внешнеполитических приоритетов, пишет газета Bild.

    Правительство Германии при канцлере Фридрихе Мерце считает важнейшим приоритетом не допустить выхода Соединенных Штатов из мирного процесса по Украине, передает ТАСС со ссылкой на публикацию газеты Bild. Для этого Мерц предложил организовать техническую встречу между странами Европы и США, чтобы обсудить дальнейшие шаги по урегулированию ситуации.

    Предложение было озвучено в ходе телефонного разговора лидеров Евросоюза, Франции, Италии, Финляндии и Германии с американским президентом Дональдом Трампом 19 мая. Как уточняет издание, беседа оказалась напряженной – когда Трамп намекнул на возможный выход Вашингтона из мирного процесса, все участники «затаили дыхание» и не решились уточнить детали, опасаясь, что США окончательно откажутся от поддержки Киева.

    По словам источников газеты, «не допустить ухода Трампа [из мирного процесса] – это одна из важнейших внешнеполитических целей Фридриха Мерца». Именно поэтому канцлер предложил созвать техническую встречу для подготовки к предстоящим переговорам России и Украины, на что Трамп в итоге согласился, что принесло облегчение европейским лидерам.

    Bild пишет, что таким образом удалось избежать наиболее неблагоприятного сценария уже на этом этапе. Однако, учитывая постоянные изменения в позиции Трампа, европейские лидеры не уверены, удастся ли удержать США в процессе урегулирования в долгосрочной перспективе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер партии ХДС Фридрих Мерц призвал согласовывать с Россией любые решения о возможной отправке немецких военных на Украину. Мерц заявил, что вопрос отправки войск ФРГ на Украину не стоит на повестке дня. Он также счел недопустимыми переговоры по Украине без участия европейских стран.

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