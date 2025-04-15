Tекст: Александра Юдина

Дипломат выразила недовольство позицией ООН, обвиняя Гутерриша в предвзятости относительно украинского кризиса, передает ТАСС.

Захарова призвала к честности и непредвзятости в отношении событий на Украине, а также прекращению дискредитации России.

Она отметила, что заявления Гутерриша о ракетном ударе в Сумах, якобы совершенном Россией, показывают избирательный подход к Уставу ООН.

По ее словам, российские войска не наносили и не будут наносить удары по гражданскому населению, их целью всегда являются военные объекты.

Кроме того, Захарова подчеркнула, что заявления Гутерриша поддерживают мирные усилия по сохранению суверенитета Украины, игнорируя право народов на самоопределение.

Она указала на избирательность подхода генерального секретаря ООН к положениям Устава, что вызывает недоумение у российской стороны.

Ранее генеральный секретарь ООН заявил о легитимности украинского правительства, отвергнув идею внешнего управления.

Президент России Владимир Путин предложил обсудить возможность введения внешнего управления на Украине под эгидой ООН для проведения демократических выборов.