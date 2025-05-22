  • Новость часаПесков опроверг слова Трампа о «неготовности» России к миру
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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Чем СВО похожа на Северную войну

    Ввязываясь в Северную войну, Петр хотел получить для России только «провинции Ижорскую и Корельскую». Но по ее итогам к России были присоединены Ингерманландия (Ижора) с основанным в устье Невы Санкт-Петербургом, Карельский перешеек с Выборгом, Эстляндия и Лифляндия.

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    Ольга Андреева Ольга Андреева Русские идут!

    На территории одной фразы экс-министра обороны США Джеймса Форрестола столкнулась шизофрения Запада и возрождающееся достоинство русского мира. Итог этой лингвистической истории нам еще предстоит узнать. Главное тут – кто будет смеяться последним.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Сталин – подходящая фигура для раскачивания ситуации

    Отношение к фигуре Сталина должно определяться не желанием «чтобы врагов корежило», а тем, чего мы, собственно, хотим – какого будущего мы желаем для себя, своих детей и внуков, нашей страны в целом.

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    22 мая 2025, 13:59 • Новости дня

    Внутри монумента «Родина – мать зовет!» нашли человеческое тело

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Волгограде на Мамаевом кургане внутри монумента «Родина – мать зовет!» найдено человеческое тело, сообщили источники в экстренных службах Волгоградской области.

    Тело принадлежит одному из туристов, уточнили собеседники РИА «Новости».

    Между тем в региональном следственном управлении СК сообщили о проведении проверки по факту обнаружения тела. По предварительным данным, смерть не носит криминального характера.

    В октябре 2023 года в Красноярском крае турист погиб, сорвавшись с 20-метровой скалы национального парка «Красноярские Столбы».

    21 мая 2025, 19:40 • Новости дня
    Киев решил сменить состав делегации для переговоров с Россией

    ТАСС: Украина решила изменить переговорную группу для мирного меморандума

    Киев решил сменить состав делегации для переговоров с Россией
    @ Ministry of Foreign Affairs of Turkey/Handout/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украинская сторона планирует обновить состав своей делегации для работы над меморандумом с Россией после стамбульской встречи.

    Украинская делегация, участвовавшая во встрече в Стамбуле по меморандуму с Россией, будет изменена, передает ТАСС. По данным источника, в нынешнем составе группы отсутствуют профессиональные политики, из-за чего возникла необходимость привлечения новых участников.

    Собеседник агентства отметил: «Там явно не хватает политиков. И встанет вопрос о том, чьи креатуры войдут туда, чтобы контролировать процесс ведения переговоров. На это будет претендовать в первую очередь Андрей Ермак, будут претендовать силовые структуры, и европейцы могут настаивать на «своих», плюс возможно американское влияние. И из этого выбора креатур будут пытаться собрать некое чудовище Франкенштейна, который будет участвовать в дальнейших переговорах».

    Источник считает, что среди новых кандидатов могут появиться доверенные лица главы офиса президента Украины Андрея Ермака, в частности экс-министр обороны Алексей Резников и международник Александр Мережко – руководитель комитета Верховной рады по международным делам. Также возможен приход представителей силовых структур с опытом в политике и праве, а европейские и американские структуры могут настаивать на своих кандидатах. Решение о составе делегации будет приниматься ближе к началу нового этапа переговоров.

    Ранее сообщалось, что Кремль планирует оформить список условий для прекращения боевых действий в отдельном документе, учитывая договоренности в Стамбуле.

    Президент России Владимир Путин заявлял о готовности России начать совместную работу с Украиной по меморандуму, связанному с будущим мирным договором.

    Москва выразила готовность продолжать переговоры с украинской стороной и инициировать обсуждение меморандума, несмотря на попытки их срыва.

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    21 мая 2025, 20:52 • Новости дня
    Эксперты назвали возможных заказчиков убийства Портнова
    Эксперты назвали возможных заказчиков убийства Портнова
    @ REUTERS/Stringer/File Photo

    Tекст: Евгений Поздняков

    Убитый в Испании Андрей Портнов был влиятельным юристом, на которого ориентировались часть судебной системы и часть силового блока Украины. Ему удавалось сохранять свое влияние при трех президентах Украины, однако при двух последних у него возникли проблемы с политиками и активистами, которые «завязаны» на элиту Демпартии США. Таким образом, как считают эксперты, среди заказчиков его убийства могут быть представители офиса Зеленского или же клиенты, чьи вопросы ему не удалось уладить.

    «Андрей Портнов – очень сложная и неоднозначная личность. Он всегда находился в тени, но при этом влиял на многие политические процессы, протекавшие на Украине. Также этот человек был хорошо осведомлен о многих интригах в офисе Владимира Зеленского», – считает политолог Лариса Шеслер.

    «Поэтому версия о причастности к его убийству украинских властей мне кажется правдоподобной. Неслучайно сейчас многие обсуждают его связи с Олегом Татаровым, заместителем руководителя офиса Зеленского. Они могли сотрудничать для реализации некоторых целей. Но, как мы видим, вовлеченность в высшие эшелоны не гарантирует безопасность», – добавляет собеседница.

    «Не стоит забывать, что Портнов был отличным юристом, его часто привлекали для решения сложных ситуаций. В процессе этой работы он мог узнавать данные, которые компрометировали офис Зеленского. Вполне возможно, что его влияние на власть имущих и объяснялось его погружением в их темные дела», – полагает эксперт.

    Она также отметила, что на Украине продолжается обсуждение возможности проведения президентских выборов, поэтому «атмосфера в элитах накаляется», а чувствительная информация, которой обладал Портнов, могла быть использована в рамках избирательной кампании теми или иными силами.

    «Параллельно с этим идут взаимные обвинения по резонансным делам, возбуждаются сотни уголовных дел. И все это наслаивается на социальное напряжение: люди начинают задавать неудобные вопросы об армейском руководстве, об ужасах бусификации», – говорит собеседница.

    «Но в этом деле есть еще один интересный момент: Портнов конфликтовал с НКО, связанными с Демпартией США. В последний год он выиграл против них много судов. Конечно, американцы вряд ли участвовали в покушении. Все-таки юрист, пусть и значимый, для них фигура мелкая. Но учитывая растущее политическое противостояние в самих Штатах, кто-то из Демпартии вполне мог одобрить действия властей Украины», – заключила Шеслер.

    Ранее в пригороде Мадрида был убит Андрей Портнов, экс-замглавы администрации Виктора Януковича. Преступник совершил несколько выстрелов, в результате чего жертва получила четыре ранения в грудь и одно в голову, сообщает радиостанция Cadena SER. Покушение произошло вблизи школы населенного пункта Посуэло-де-Аларкон.

    Произошедшее вызвало широкий информационный резонанс. Так, экс-нардеп Украины Олег Царев рассказал RT, что заказчиками убийства могли выступать спецслужбы страны или влиятельные клиенты Портнова, не удовлетворенные его работой. Он также напомнил, что погибший являлся влиятельным юристом.

    По его словам, Портнов сохранял приятельские отношения с Олегом Татаровым, заместителем руководителя офиса Зеленского. Через него, в частности, он решал «очень многие вопросы, которые не удавалось решить через собственные связи в судах». Отмечается, что через погибшего удавалось прекратить многие уголовные преследования и изъятия собственности.

    В свою очередь украинский блогер Анатолий Шарий полагает, что Портнов долгое время боролся с Зеленским, выступал не только против диктатуры, но и защищал права человека на Украине и за ее пределами. По его оценке, выгодоприобретателем произошедшего являются именно действующие власти страны.

    Напомним, Андрей Портнов был известным юристом. Во времена президентства Виктора Януковича был заместителем главы его администрации, отвечал за суды и правоохранительную систему. В последние годы жил за границей и выиграл суды у целого ряда СМИ и общественных организаций, преимущественно связанных с Демпартией США. Также его называют фигурой, на которую во многом ориентировалась значимая часть судебной системы Украины.

    Украинские националисты считали Портнова «пророссийским» политиком, однако доказательств этому не было. Кроме того, в 2022 году Портнов выступил против специальной военной операции, однако это не добавило ему симпатий со стороны националистов и тех политиков, которые тесно связаны с элитой Демпартии США. Кроме того, у Портнова имелся «профиль» на сайте «Миротворец».

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    21 мая 2025, 21:11 • Видео
    Трамп верит в непобедимость России

    Президент США Дональд Трамп заявил европейским лидерам и Владимиру Зеленскому, что уверен в непобедимости России. Это хорошо, что он так считает, но почему он так считает?

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    21 мая 2025, 20:04 • Новости дня
    Тридцать один Герой России отобран на второй поток президентской программы «Время героев»

    Tекст: Александра Юдина

    В список обучения второго потока образовательной программы «Время героев» для участников и ветеранов специальной военной операции вошли 85 человек, среди которых Герои России и кавалеры ордена Мужества.

    В среду общественный совет президентской образовательной программы «Время героев» утвердил 85 участников второго потока, указано на сайте программы.

    «На второй поток подали заявку 21 тыс.  644 бойца, к тем 44 тысячам, которые подали заявки в прошлом году. Более 60% из них прошли все этапы регистрации и отбора. Напомню, что среди ключевых критериев у нас были воинские заслуги, высокий управленческий опыт – как гражданский, так и боевой. Результаты получились очень плотные. Все участники отбора достойны стать слушателями программы. Значительно выросло количество кандидатов с самыми высокими государственными наградами, в первую очередь Героев России и кавалеров ордена Мужества», – заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

    Ректор президентской академии Алексей Комиссаров заявил, что 42 участника первого потока уже получили назначения в органы власти и госкорпорации. «Мы видим, что все без исключения участники программы – это очень мотивированные, талантливые и ответственные люди, готовые с полной самоотдачей служить своей Родине. Мы достаточно системно подошли к сбору обратной связи от наших героев, экспертов и наставников и обязательно учтем эти данные при подготовке второго потока программы», – добавил он.

    Сенатор Александр Карелин отметил, что определять участников было крайне сложно из-за высокого уровня заслуг и опыта кандидатов, а среди 85 финалистов оказались 31 Герой России и 72 кавалера ордена Мужества. Он также выразил уверенность, что опыт программы позволит участникам служить Родине как на военной, так и на гражданской службе.

    Военный корреспондент Евгений Поддубный добавил, что для бойцов СВО, находящихся на линии боестолкновений, организовали специальные пункты дистанционного тестирования, что позволило охватить 3,6 тыс. участников с передовой, часть из которых прошли отбор.

    Депутат ГД Елена Цунаева выразила мнение, что назначения выпускников программы в различные организации станут мотивацией для второго потока, а программа дает фундаментальные знания для работы даже в период обучения.

    Президентская программа «Время героев» была запущена 1 марта 2024 года. В рамках первого набора были отобраны 83 участника, приступившие к обучению в мае того же года. Уже к настоящему моменту 42 выпускника первого потока получили назначения на ответственные посты в органах власти, государственных структурах и общественных организациях.

    Среди них – Артем Жога, назначенный полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе, Евгений Первышов, исполняющий обязанности главы Тамбовской области, лидер «Движения первых» Артур Орлов, а также сенатор Совета Федерации Алексей Кондратьев. Еще несколько выпускников готовятся занять новые должности в ближайшее время.

    Герой России Владимир Сайбель стал заместителем председателя комиссии при президенте РФ по делам ветеранов. Руководитель программы «Время героев» Мария Костюк получила назначение на пост временно исполняющей обязанности губернатора Еврейской автономной области.

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    21 мая 2025, 19:15 • Новости дня
    Лавров пошутил про адреса и семейное положение армянских студенток
    Лавров пошутил про адреса и семейное положение армянских студенток
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава МИД России Сергей Лавров во время выступления в Российско-Армянском университете пошутил о семейном положении в духе местного юмора.

    Модератор встречи предложила участникам представляться, называя имя, место учебы и специальность. Лавров с улыбкой заметил: «Семейное положение не надо говорить, не обязательно время терять, просто задавайте вопросы», что вызвало смех и аплодисменты, передает ТАСС.

    Ректор университета Эдвард Сандоян подхватил тему и уточнил, что для девушек семейное положение актуально, на что Лавров пошутил: «Тогда нужно говорить просто адрес, зачем семейное положение», вновь вызвав одобрительную реакцию аудитории.

    Глава МИД России находится в Армении с рабочим визитом, где проводит встречи с руководством страны, а также участвует в мероприятиях с соотечественниками и студентами.

    Ранее в ходе встречи в Ереване Лавров передал президенту Армении Ваагну Хачатуряну привет от российского президента Владимира Путина.

    Напомним, в понедельник в МИД России сообщили, что в ходе предстоящего визита в Ереван министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проведет переговоры с армянским руководством и обсудит вопросы региональной безопасности и двустороннего сотрудничества.

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    21 мая 2025, 18:20 • Новости дня
    Советник президента назвал основание считать конфликт на Украине «внутренним»

    Кобяков: СССР юридически существует – значит, конфликт на Украине внутреннее дело

    Советник президента назвал основание считать конфликт на Украине «внутренним»
    @ Антон Новодережкин/фотохост-агентство ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Советник президента России Антон Кобяков заявил, что процедура роспуска СССР в 1991 году была нарушена, поэтому Советский Союз до сих пор юридически существует.

    На пресс-конференции по итогам Международного юридического форума в Петербурге Кобяков отметил, что специалисты по конституционному праву, в том числе на Западе, придерживаются мнения о нарушении процедуры роспуска СССР, передает ТАСС.

    «СССР юридически ведь где-то существует, о чем давно говорят специалисты по конституционному праву, в том числе в странах Запада, в США, во Франции», – подчеркнул Кобяков. Он добавил, что Беловежское соглашение, сформировавшее основания для распада СССР, было ратифицировано Верховными советами РСФСР, УССР и БССР, которые, по его словам, не имели на это полномочий. По словам Кобякова, в 1922 году СССР был создан Съездом Советов, поэтому и распускать его нужно по решению союзного Съезда депутатов.

    Советник также заявил, что с юридической точки зрения украинский кризис можно рассматривать как внутренний процесс, если исходить из предположения о том, что СССР продолжает существовать. По словам Кобякова, необходимо дать правовую оценку распаду Союза, чтобы разобраться в текущих событиях.

    Ранее бывший глава правительства Сергей Степашин рассказал, что Крым мог войти в состав России еще при распаде СССР, если бы Борис Ельцин уделил этому вопросу больше внимания. Глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил о множестве правовых несоответствий при передаче полуострова УССР и отсутствии экономических оснований для такого шага.

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    21 мая 2025, 19:23 • Новости дня
    Соловьев сообщил о выходе ВС России к границе Днепропетровской области
    Соловьев сообщил о выходе ВС России к границе Днепропетровской области
    @ t.me/SolovievLive

    Tекст: Александра Юдина

    Российские подразделения достигли границы Днепропетровской области во время наступления группировки «Центр» на Украине, заявил телеведущий Владимир Соловьев.

    В своем Telegram-канале он указал, что в операции участвовали передовые подразделения 90-й гвардейской танковой Витебско-Новгородской дважды Краснознаменной дивизии группировки войск «Центр».

    По словам Соловьева, это стало значимым продвижением в ходе боевых действий на данном направлении. Однако Минобороны России пока не выступило с официальными комментариями по данному поводу.

    Ранее в Выгоничском районе Брянской области перекрыли несколько дорог из-за профилактических мероприятий правоохранителей и спецслужб.


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    21 мая 2025, 19:07 • Новости дня
    Шойгу рассказал о холоде и одиночестве на вершине карьеры

    Шойгу рассказал о чувствах одиночества и ответственности на вершине карьеры

    Шойгу рассказал о холоде и одиночестве на вершине карьеры
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Евгения Караваева

    Сергей Шойгу поделился размышлениями о тяжелой ответственности и одиночестве, с которыми сталкиваются руководители на вершине своей карьеры.

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в интервью для фильма «Шойгу 70. Правила жизни» рассказал об особенностях жизни на вершине служебной лестницы, передает ТАСС. Он отметил, что с повышением на высокие посты растет не только груз ответственности, но и чувство одиночества.

    Шойгу подчеркнул: «Там очень холодно и очень одиноко, поверьте мне. Очень холодно и очень одиноко, потому что ты принимаешь решение, ты отвечаешь за это решение, и тебе ссылаться не на кого, если это выполнено плохо и сделано плохо. Естественно, ты понимаешь не только ответственность, но и ту вину».

    Секретарь Совбеза уточнил, что на высоких должностях приходится брать на себя ответственность за решения и их последствия. Он также отметил, что последние пять лет были очень насыщенными и непростыми не только для него лично, но и для страны в целом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, контракт с Сергеем Шойгу на прохождение воинской службы в должности секретаря Совета безопасности РФ продлен еще на пять лет. А президент Владимир Путин назначил генерала Олега Салюкова заместителем секретаря Совбеза России.

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    21 мая 2025, 21:20 • Новости дня
    ВМС США нанесли «крупнейший за всю историю» авиаудар с авианосца

    Tекст: Дарья Григоренко

    Позиции террористов в Сомали подверглись массированной бомбардировке с авианосца «Гарри Трумэн», участвовали 16 истребителей F/A-18 Super Hornet, сообщили СМИ.

    Как пишет Business Insider со ссылкой на исполняющего обязанности начальника военно-морских операций ВМС США Джеймса Килби, 1 февраля 16 истребителей F/A-18 Super Hornet с авианосца «Гарри Трумэн» нанесли удар по террористическим группировкам в Сомали, передает ТАСС.

    Общий вес сброшенных боеприпасов превысил 56 тыс. кг. Авианосец во время операции находился в Красном море. В состав ударной группы входили и другие военные корабли, развернутые в регионе с осени прошлого года. Ранее эта группа кораблей базировалась на Ближнем Востоке, обеспечивая военные операции США против повстанцев-хуситов в Йемене.

    Ранее сообщалось, что в результате скоординированного авиаудара по району Адан Ябал в регионе Средняя Шэбелле Сомалийская национальная армия и ВС США уничтожили 12 боевиков группировки «Аш-Шабаб», включая нескольких главарей, что является частью усилий по зачистке освобожденных территорий.

    В апреле вооруженные формирования хуситов не исключили, что американский авианосец Harry Truman был поражен в ходе недавней атаки в Красном море.

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    21 мая 2025, 14:47 • Новости дня
    Кремль анонсировал перечень условий России для прекращения огня
    Кремль анонсировал перечень условий России для прекращения огня
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Кремль планирует оформить список условий, необходимых для прекращения боевых действий, в отдельном документе с учетом договоренностей в Стамбуле.

    Перечень условий России для прекращения огня будет подготовлен отдельно, передает ТАСС. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам: «Здесь сейчас не буду вам точно говорить. Безусловно, отдельно будет перечень условий для прекращения огня. Вот об этом в Стамбуле была достигнута договоренность».

    Песков уточнил, что пока не может назвать детали, будет ли этот план оформлен отдельным документом или войдет в меморандум о будущих договоренностях. По его словам, вопрос о прекращении огня обсуждался в ходе переговоров в Стамбуле, и стороны пришли к пониманию о необходимости отдельного перечня условий.

    Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова приступить к совместной работе с Украиной по меморандуму, связанному с будущим мирным договором.

    Коментарии (16)
    21 мая 2025, 18:15 • Новости дня
    Mysl Polska: Макрон возомнил себя Наполеоном
    Mysl Polska: Макрон возомнил себя Наполеоном
    @ LUDOVIC MARIN/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Франции Эммануэль Макрон, проявляя амбиции Наполеона, подвергся критике за эскалацию конфликта на Украине и опасные заявления о ядерном оружии.

    Президент Франции Эммануэль Макрон, возомнивший себя современным Наполеоном, провоцирует эскалацию конфликта на Украине и ведет Европу к катастрофе, заявил польский политик Матеуш Пискорский в статье для портала Mysl Polska. По его словам, что Европа под руководством Макрона уверенно движется в пропасть, пишет РИА «Новости».

    Пискорский подчеркнул, что именно Макрон в последние месяцы стал самым откровенным сторонником ужесточения линии по украинскому конфликту. Президент Франции повторяет заявления, отвергающие дипломатические пути урегулирования ситуации на Украине.

    Польский политик также напомнил об опасных высказываниях Макрона, касающихся возможности размещения ядерных боеголовок в Центральной Европе. По мнению Пискорского, подобные заявления практически открыто создают угрозу ядерной эскалации в регионе.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности Парижа обсудить размещение авиации с ядерными боеголовками на территории других стран Европейского союза.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Франция возглавляет враждебный по отношению к России лагерь, и заявил о проявлении ненависти со стороны Макрона и его министров.

    Российский посол во Франции Алексей Мешков назвал инициативу Парижа по ядерному зонтику для Европы ироничной и обратил внимание на ограниченность военного потенциала Франции.

    Коментарии (13)
    22 мая 2025, 09:27 • Новости дня
    В Полтавской области нанесен удар по аэродрому с истребителями F-16
    В Полтавской области нанесен удар по аэродрому с истребителями F-16
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на 22 мая по аэродрому в Полтавской области, где размещались истребители F-16, был нанесен удар, после чего произошла детонация.

    По аэродрому в Полтавской области Украины, который использовался для размещения истребителей F-16, был нанесен удар, передает РИА «Новости». Информацию об этом сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    «Полтавская область... 22 мая... Удар по Миргороду (00:45) – по аэродрому (использовался для истребителей F-16), по некоторым сведениям, была детонация со стороны аэродрома», – заявил Лебедев. По его словам, речь идет о ночной атаке, в результате которой на территории аэродрома произошли взрывы.

    Детали о характере повреждений, возможных потерях или пострадавших пока не приводятся. Украинские официальные источники инцидент пока не прокомментировали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, истребитель F-16 потерпел крушение во время боевого вылета на Украине, при этом пилоту удалось катапультироваться.

    Украинский военный признался, что после службы в батальоне охраны аэродрома с F-16 был отправлен на передовую под Красноармейском.

    Украина теряет переданные европейскими странами F-16 из-за недостаточного опыта пилотов и недоработок технического персонала на земле, отметил  генерал-майор авиации Владимир Попов.

    Коментарии (4)
    21 мая 2025, 21:57 • Новости дня
    Российские выпускники ввели новый ритуал прощания со школой
    Российские выпускники ввели новый ритуал прощания со школой
    @ Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

    Tекст: Александра Юдина

    Российские выпускники стали выкладывать в Интернет шуточные ролики, посвященные церемониям «торжественной передачи туалета».

    Школьники разыгрывают формальную церемонию: одиннадцатиклассники передают право пользования туалетом ученикам помладше, исполняя выбранную песню в качестве «гимна туалета», передает «Московский комсомолец».

    В некоторых случаях участники вручают друг другу самодельные грамоты и произносят шуточные речи, создавая атмосферу официального события.

    Точные причины появления и быстрой популярности тренда пока не выяснены.

    Ранее депутаты Госдумы приняли закон о государственном распределении платных мест в вузах. газета ВЗГЛЯД разбиралась, как набор в вузы будет скорректирован под приоритеты государства.

    Коментарии (7)
    21 мая 2025, 16:04 • Новости дня
    СВР: Каллас отстранили от подготовки стратегических планов ЕС
    СВР: Каллас отстранили от подготовки стратегических планов ЕС
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава евродипломатии Кая Каллас временно не участвует в разработке ключевых оборонных документов ЕС из-за недовольства в руководстве Еврокомиссии.

    В Брюсселе начинают признавать ошибку с назначением Каи Каллас на пост высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, передает РИА «Новости».

    Как сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки России, в кулуарах Еврокомиссии с раздражением отмечают абсолютную некомпетентность Каллас на занимаемой должности. Отмечается, что она не способна учитывать нюансы позиций стран и предлагает упрощенные схемы, часто не имеющие смысла.

    В сообщении СВР говорится: «Недовольство председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен вылилось в то, что главу евродипломатии отстранили от подготовки документов стратегического планирования в области оборонной политики ЕС».

    В Брюсселе и столицах ведущих государств Евросоюза Каллас открыто обвиняют в чрезмерной активности, склонности к спонтанным и несогласованным инициативам. В результате ее временно отстранили от участия в формировании стратегических оборонных решений Евросоюза.

    Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз начал подготовку нового, 18-го пакета антироссийских санкций с целью заставить Россию «захотеть мира».

    Европейские страны решили ужесточить антироссийские санкции после разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Евросоюз грозит России полным торговым эмбарго вместо поддержки собственной экономики.

    Коментарии (19)
    22 мая 2025, 03:33 • Новости дня
    В МИД не захотели видеть подпись Зеленского под меморандумом России и Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Для подписания возможного меморандума между Россией и Украиной потребуется новый украинский лидер, заявил директор правового департамента МИД России Максим Мусихин.

    «Важно то, чья подпись (на документах), потому что сейчас нынешний их «руководитель» уже давно потерял даже внутреннюю легитимность, не то что внешнюю. Соответственно, могут быть проблемы с действительностью любого договора, который подписывается таким лицом», – приводит слова Мусихина ТАСС.

    По его словам, только человек, наделенный «мандатом народа», может подписывать такие соглашения, «иначе будут проблемы». Мусихин подчеркнул, что Владимир Зеленский не может выступать подписантом подобного документа. «Надо, чтобы украинский народ в свободном волеизъявлении определил своего нового руководителя», – сказал он.

    Как заявил дипломат, «сейчас идет речь о каких-то внутренних требованиях украинской конституции», глава парламента Украины юридически может получить полномочия для подписания документа, но внутри самой Украины это может вызвать возражения.

    Мусихин указал, что меморандуму, который обсуждали Россия и США, необходим «правильный подписант» с украинской стороны. В завершение он отметил, что этот вопрос остается актуальным и при обсуждении подписанта документов по урегулированию в целом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва придает ключевое значение тому, кто со стороны Киева поставит подпись под возможными договоренностями. Политолог Дмитрий Журавлев пояснил, что подпись, которую поставит Украина, не должна быть дезавуирована.

    Зеленский вступил в должность президента 20 мая 2019 года. В соответствии с ч. 1 ст. 103 Конституции Украины срок полномочий президента – пять лет. Он истек 21 мая 2024 года.

    Коментарии (7)
    22 мая 2025, 01:30 • Новости дня
    Пушков заявил об «аллергии» на Каллас в ЕС
    Пушков заявил об «аллергии» на Каллас в ЕС
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал сообщения о том, что главу дипломатии Евросоюза Каю Каллас отстранили от подготовки стратегических планов ЕС.

    По словам Пушкова, «даже в Брюсселе», вероятно, пришли к выводу, что для главы дипломатии ЕС необходим «минимальный политический интеллект», а не только «пустой гонор», «выраженная русофобия» и «необьяснимая эстонская назидательность».

    «Чтобы хотя бы не вызывать аллергию у большинства членов ЕС», – заявил он в Telegram.

    Пушков подчеркнул, что над Каллас ряд членов Европарламента «откровенно издевается», она не пользуется авторитетом ни внутри Евросоюза, ни за его пределами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщили, что Каллас временно не участвует в разработке ключевых оборонных документов Евросоюза из-за недовольства в руководстве Еврокомиссии.

    В марте сообщалось о крупном провале инициативы Каллас, связанной с финансированием военной помощи на Украине. Политологи заявляли, что Каллас слишком нагло пытается принуждать крупные страны – члены Евросоюза.

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