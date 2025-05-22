Платформа «Россия – страна возможностей» помогла школьнику реализовать мечту об авиации

Конкурсы платформы «Россия – страна возможностей» открыли обычному школьнику путь в небо

Tекст: Андрей Резчиков

«Платформа «Россия – страна возможностей» буквально ворвалась в мою жизнь, когда, будучи еще учеником седьмого класса, я решил поучаствовать в конкурсе «Большая перемена». Я испытывал себя в различных конкурсах, искал любые возможности для профессионального и карьерного роста», – рассказывает газете ВЗГЛЯД студент Ульяновского института гражданской авиации Дмитрий Шин.

Спустя время Шин стал трехкратным победителем «Большой перемены» и благодаря этому выиграл средства для реализации своих первых проектов. На вырученные деньги Дмитрий также приобрел домашний авиасимулятор, что позволило ему не только приблизиться к свой мечте, но и открыть онлайн-школу авиаторов.

«В рамках нашей организации мы проводим различные программы и решаем проблемы дефицита кадров в авиационной отрасли. Мы уже обучили более четырех тысяч подростков на базе наших программ и лагеря авиакомпании S7 Airlines в Подмосковье», – делится молодой специалист.

По его словам, одновременно он продолжил участвовать в различных тренингах платформы «Россия – страна возможностей», встречаться с профессионалами. «Уже в институте я стал участником олимпиады «Я – профессионал» и победил по направлению «Разработка беспилотных воздушных судов». Этот проект дал мне возможность еще раз убедиться в том, что ранее полученные мною навыки и знания были на высоком уровне и я все ближе подхожу к своей мечте – стать летчиком-испытателем и авиаконструктором», – добавил студент.

Олимпиада также позволила пройти стажировки в крупнейших компаниях страны, встретиться со специалистами и профессионалами, «вступить в комьюнити проактивных студентов, каждый из которых имеет свои уникальные проекты и идеи».

«С некоторыми ребятами мы настолько сдружились, что они стали сотрудниками моей организации, мы создали свой нетворкинг. Олимпиада «Я – профессионал» дала возможность поучаствовать в различных форумах, прокачать свои карьерные возможности и резюме. Платформа «Россия – страна возможностей» стала для меня трамплином», – считает Дмитрий.

В следующем году он намерен участвовать во флагманском конкурсе платформы – «Лидеры России»: «Меня всегда интересовала специфика и идеология этого конкурса, а также реализуемые в нем направления».

Свои главные цели и мечты Дмитрий по-прежнему связывает с гражданской авиацией. «Благодаря платформе мне удалось еще на шаг приблизиться к своей мечте. Мне представилась возможность встретиться с представителями авиакомпании «Россия» и продолжить образование в этой сфере», – отметил собеседник.

По его словам, несмотря на активное развитие беспилотной авиации, у пилотируемых самолетов тоже есть будущее. «В отрасли авиации человек останется незаменим, это стало понятно после первых полетов Нестерова и Гагарина. Именно человек может в нештатных ситуациях принимать нестандартные решения. Машина не может быть готова к любой нештатной ситуации, но человек способен грамотно предотвратить катастрофу, либо инцидент», – рассуждает студент.

Беспилотная авиация также продолжит развиваться, особенно в сфере логистики, добавляет собеседник: «С помощью небольшого дрона можно быстро проанализировать место поломки на газопроводе. А в Китае уже практикуется тушение пожаров с беспилотников, что бережет жизни людей».

Свой первый гражданский беспилотник Дмитрий создал в 16-летнем возрасте благодаря денежному призу за победу в «Большой перемене». «Этот беспилотник стоимостью 36 тысяч рублей способен решать разные задачи по доставке грузов, аэро-видеосъемке, обзору местности, ликвидации чрезвычайных ситуаций. Мне удалось продать 40 дронов, пользователи по сей день присылают мне свои отзывы об использовании. Я планирую в будущем получать новые гранты для расширения этого проекта», – поделился изобретатель.

Кроме того, благодаря грантам от Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) Дмитрий в рамках своей организации реализует проект по популяризации молодежной политики и авиаотрасли. В качестве наставников выступят ведущие представители молодежной политики и в сфере авиации.

«Мы планируем выпустить десять 20-минутных серий в режиме реалити о моем обучении полету на реактивном истребителе. Также я совершу 50 прыжков с парашютом с выполнением акробатических элементов в воздухе. Планируем набрать более 20 млн просмотров», – надеется Дмитрий.

В четверг президентской платформе «Россия – страна возможностей» исполнилось семь лет. За это время она объединила множество кадровых, социальных и образовательных проектов со всей страны.

Это система социальных лифтов, которая помогает любому человеку получить возможности для своего развития: школьникам и студентам, профильным специалистам и управленцам, предпринимателям и волонтерам.

За семь лет платформа реализовала более 60 проектов, конкурсов и олимпиад: «Лидеры России», «Это у нас семейное», «Флагманы образования», «ТопБЛОГ», «Я – профессионал», Международный строительный чемпионат и многие другие. В них поучаствовали более 25 млн человек из 89 регионов России и 150 стран мира.

Победители и финалисты проектов получили десятки самых разных возможностей для развития: это поступление в престижный вуз, стажировка и трудоустройство в лучших компаниях России, образовательный грант, возможность реализовать свой проект, поработать с наставником из числа ведущих управленцев страны, создать свою команду единомышленников и многие другие.

Среди выпускников платформы люди от пяти до 108 лет, и даже семейные династии.