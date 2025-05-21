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Бойцы «Центра» применили антидроновые костюмы при освобождении Новоалександровки
Военнослужащие использовали спецкостюмы для сокрытия от тепловизоров ВСУ ночью
Военнослужащим удалось скрытно пройти около восьми километров и застать противника врасплох, применяя антидроновые костюмы во время ночной операции.
Военнослужащие 9-й мотострелковой бригады группировки «Центр» использовали специальные антидроновые костюмы при освобождении Новоалександровки, передает ТАСС.
В Минобороны пояснили, что применение этих костюмов сделало штурмовые группы практически невидимыми для тепловизоров противника ночью. Стрелок Иван Полозин рассказал, что вместе с сослуживцем незаметно преодолел около восьми километров и вошел в населенный пункт, не будучи обнаруженным.
Министерство обороны отметило, что в результате такие действия полностью дезориентировали ВСУ, что не позволило им организовать оборону. Командир штурмовой роты Шамиль Раджабов добавил, что подразделения специально передвигались среди бела дня по открытым полям – противник не ожидал такого шага, поскольку считал его нецелесообразным.
В ведомстве подчеркнули, что освобождение Новоалександровки стало успешной демонстрацией грамотной тактики и стойкости личного состава. Этот успех создал условия для дальнейшего продвижения российских войск на подступах к Красноармейску.
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