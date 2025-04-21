Некоторые считают, что заключение мирного соглашения – это прежде всего шанс на возобновление отношений с США. Кто-то, возможно, уже потирает руки в предвкушении «превосходных сделок» с американцами. Трудно спорить с тем, что переход от нынешней конфронтации к сотрудничеству с США был бы благом. Но наступление мира также упрочило бы и позицию России в контексте БРИКС.0 комментариев
Суперлегкую защиту для дронов создали в Новосибирске
В Новосибирске создали сферическую защиту из карбоновых трубок и пластмассовых перемычек весом всего около 200 граммов, которая спасает беспилотник даже при падении с десятиметровой высоты.
Ученые Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) разработали суперлегкую защитную сетку для беспилотников, сообщает РИА «Новости». По данным вуза, изделие представляет собой сферу из карбоновых трубок и пластиковых перемычек, которая оберегает дрон даже при падении с высоты до десяти метров. Внутри сферы можно разместить квадрокоптер с диагональю до семи дюймов, а вес конструкции составляет примерно двести граммов.
Руководитель молодежной научной лаборатории беспилотных авиационных систем НГТУ Дмитрий Сергеев рассказал, что прототип создавался для повышения легкости и прочности после участия в проектно-образовательном мероприятии «Остров-2024». В будущем планируется использовать перемычки из термопласта для повышения износостойкости устройства.
Разработка предназначена для работы с дронами в замкнутых пространствах, где есть риск столкновения с препятствиями, а также может защитить аппарат при эксплуатации на открытых площадках, особенно для операторов с небольшим опытом. Карбоновая сфера позволяет беспилотнику взлететь самостоятельно даже после падения, что снижает затраты на ремонт.
Стоимость защитной сферы, по оценке специалистов, составляет не более семи тыс. рублей, в то время как цена самого дрона с оборудованием может достигать нескольких млн. рублей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, донецкие изобретатели создали дрон из комплектующих гироскутеров для нужд специальной военной операции, в зону СВО поступили 30 грузовых дронов «Хозяйка», способных перевозить до пятнадцати килограммов провизии, воды и также использоваться для сброса боеприпасов, а российская система связи и управления для FPV-дронов «Кузнечик» применена в зоне специальной военной операции на Украине, успешно обходя существующие средства радиоэлектронной борьбы.