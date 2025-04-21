Суперлегкую защиту для дронов создали в Новосибирске

Tекст: Дмитрий Зубарев

Ученые Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) разработали суперлегкую защитную сетку для беспилотников, сообщает РИА «Новости». По данным вуза, изделие представляет собой сферу из карбоновых трубок и пластиковых перемычек, которая оберегает дрон даже при падении с высоты до десяти метров. Внутри сферы можно разместить квадрокоптер с диагональю до семи дюймов, а вес конструкции составляет примерно двести граммов.

Руководитель молодежной научной лаборатории беспилотных авиационных систем НГТУ Дмитрий Сергеев рассказал, что прототип создавался для повышения легкости и прочности после участия в проектно-образовательном мероприятии «Остров-2024». В будущем планируется использовать перемычки из термопласта для повышения износостойкости устройства.

Разработка предназначена для работы с дронами в замкнутых пространствах, где есть риск столкновения с препятствиями, а также может защитить аппарат при эксплуатации на открытых площадках, особенно для операторов с небольшим опытом. Карбоновая сфера позволяет беспилотнику взлететь самостоятельно даже после падения, что снижает затраты на ремонт.

Стоимость защитной сферы, по оценке специалистов, составляет не более семи тыс. рублей, в то время как цена самого дрона с оборудованием может достигать нескольких млн. рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, донецкие изобретатели создали дрон из комплектующих гироскутеров для нужд специальной военной операции, в зону СВО поступили 30 грузовых дронов «Хозяйка», способных перевозить до пятнадцати килограммов провизии, воды и также использоваться для сброса боеприпасов, а российская система связи и управления для FPV-дронов «Кузнечик» применена в зоне специальной военной операции на Украине, успешно обходя существующие средства радиоэлектронной борьбы.