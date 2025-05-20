В Ростове-на-Дону ввели режим повышенной готовности из-за непогоды

Власти Ростова-на-Дону объявили режим повышенной готовности до 22 мая

Tекст: Евгения Караваева

Власти Ростова-на-Дону объявили режим повышенной готовности для экстренных и коммунальных служб из-за резкого ухудшения погоды, передает РИА «Новости». Причиной стали сильные ливни и ветер, скорость которого может достигать 20-25 метров в секунду, сообщил глава города Александр Скрябин.

Скрябин обратился к жителям с призывом быть внимательными и соблюдать меры безопасности. «Уважаемые ростовчане! В связи с ухудшением погодных условий (сильные дожди, ливни с сильным ветром со скоростью до 20-25 метров в секунду) в нашем городе ввел режим повышенной готовности для экстренных и коммунальных служб», – написал мэр в своем Telegram-канале.

Режим повышенной готовности введен на период с 20 по 22 мая до 12:00 по московскому времени. Горожанам рекомендуется избегать нахождения возле больших деревьев, рекламных конструкций и слабо закрепленных предметов на улице.

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