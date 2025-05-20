Tекст: Вера Басилая

Захарова заявила, что обвинения в адрес России в якобы вмешательстве в президентские выборы в Румынии не имеют под собой никаких оснований. Она подчеркнула, что подобные утверждения выглядят смехотворно, передает ТАСС.

Дипломат отметила, что румынские власти пытаются списать собственные серьезные промахи на Россию. По ее словам, в Бухаресте распространяют обвинения в вмешательстве, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.

Российский МИД считает, что подобные обвинения являются лишь жалкой попыткой переложить ответственность. Захарова призвала не придавать значения подобным заявлениям и подчеркнула, что они не соответствуют действительности.

Сооснователь Telegram Павел Дуров заявил, что к нему обращались с требованием ограничить активность консерваторов в Румынии перед выборами.

Глава Альянса за объединение румын Джордже Симион заявил, что серьезных нарушений на выборах не было.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что фаворита среди кандидатов не было, а также рассказал о странностях в ходе голосования.

Напомним, победителем президентских выборов в Румынии стал мэр Бухареста Никушор Дан.

