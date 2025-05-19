Tекст: Елизавета Шишкова

Выборы в Румынии прошли с нарушениями, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС. По его словам, победитель был определен в ситуации, когда кандидат, считавшийся фаворитом, был принудительно снят с участия без веских обоснований.

Песков отметил: «Румыния проголосовала. Выборы по меньшей мере были странными. Мы знаем историю с кандидатом, который имел наибольшие шансы, и которого, не утруждая себя поиском каких-то обоснований, просто сняли с пробега принудительно. Но в отсутствие такого фаворитного кандидата победил тот, кто победил. Это данность, с которой мы имеем дело».

Комментируя обвинения в адрес ЕС, Песков подчеркнул, что вмешательство европейских стран, таких как Франция, Британия и Германия, во внутренние дела других государств не является чем-то новым. Он добавил, что известные случаи вмешательства – лишь небольшая часть происходящего, а подобных эпизодов, вероятно, гораздо больше.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Никушор Дан одержал победу на выборах президента Румынии по официальным данным при подсчете 99% бюллетеней. Он заявил, что страна начнет новый этап развития и будет поддерживать Молдавию ради возможного объединения.

В свою очередь основатель Telegram Павел Дуров рассказал, что на него оказывалось давление с целью заставить вмешаться в румынские выборы и ограничить активность консерваторов в мессенджере.