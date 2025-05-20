Два Ту-95МС выполнили полет над Баренцевым морем

Tекст: Дмитрий Зубарев

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева моря, передает ТАСС. Как сообщили в Минобороны России, самолеты находились в воздухе более четырех часов и выполняли задачи в рамках плановой деятельности дальней авиации.

Военное ведомство подчеркнуло: «Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Баренцева моря. Продолжительность полета составила более четырех часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-33 Военно-морского флота. На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождались истребителями иностранных государств».

В Минобороны также уточнили, что подобные полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Балтийского и Черного морей являются регулярными. Все действия экипажей осуществляются в полном соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские Ту-95МС провели полет над Баренцевым и Норвежским морями. Самолеты Ту-95МС также совершили плановый полет над Охотским и Японским морями. Военные Ту-95МС осуществили плановый полет у берегов Аляски.