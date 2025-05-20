Есть иностранцы, которые приезжают в Россию для того, чтобы жить среди людей созидательных ценностей. Таким духовно-культурным братьям можно и нужно дать современный инструмент социализации.0 комментариев
Лавров: Путин подтвердил Трампу неизменную позицию по Украине
Во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом российский лидер Владимир Путин вновь выразил приверженность поиску справедливого решения конфликта на Украине, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Лавров подчеркнул, что Москва остается на твердой позиции по поводу урегулирования кризиса, который, по его словам, был создан западными странами, передает ТАСС.
Министр добавил, что Путин вновь подтвердил эту позицию со всей определенностью по итогам его телефонного разговора с президентом Соединенных Штатов Трампом.
Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость поиска взаимоприемлемых компромиссов между Россией и Украиной.
Путин и Дональд Трамп обсудили возобновление мирных переговоров и перемирие на Украине, обозначив свои позиции.
Напомним, в понедельник Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонную беседу, при этом глава российского государства находился в Сочи.