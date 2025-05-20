Лавров: Путин подтвердил Трампу неизменную позицию по Украине

Tекст: Вера Басилая

Лавров подчеркнул, что Москва остается на твердой позиции по поводу урегулирования кризиса, который, по его словам, был создан западными странами, передает ТАСС.

Министр добавил, что Путин вновь подтвердил эту позицию со всей определенностью по итогам его телефонного разговора с президентом Соединенных Штатов Трампом.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость поиска взаимоприемлемых компромиссов между Россией и Украиной.

Путин и Дональд Трамп обсудили возобновление мирных переговоров и перемирие на Украине, обозначив свои позиции.

Напомним, в понедельник Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонную беседу, при этом глава российского государства находился в Сочи.