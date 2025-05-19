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Избирком Польши подсчитал 99,7% голосов
После подсчета 99,7% голосов во второй тур президентских выборов в Польше проходят Рафал Тшасковский и Кароль Навроцкий, набравшие 31,2% и 29,7% голосов соответственно.
Кандидаты Рафал Тшасковский от «Гражданской коалиции» и Кароль Навроцкий от партии «Право и справедливость» выходят во второй тур президентских выборов, сообщает ТАСС. Государственная избирательная комиссия обработала 99,7% голосов: Тшасковский лидирует с 31,2%, Навроцкий получил 29,7%.
Тшасковский показал лучший результат в северных, центральных и западных регионах страны, Навроцкий лидирует на юге и востоке. На третьем месте оказался кандидат от «Конфедерации» Славомир Ментцен с 14,8%. Следом идет еще один ультраправый кандидат Гжегож Браун с 6,4%.
Среди остальных участников: спикер Сейма Шимон Холовня набрал 5%, кандидаты от левых сил – Адриан Зандберг и Магдалена Беят – 4,8% и 4,2% соответственно. Остальные претенденты получили от 0,1% до 1,2% голосов.
За рубежом после подсчета всех бюллетеней Тшасковский набрал 36,82%, Ментцен – 16,58%, Навроцкий – 16,07%. Официальные результаты объявят вечером 19 мая или утром 20 мая. Второй тур состоится 1 июня.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во второй тур президентских выборов в Польше вышли Тшасковский и Навроцкий. В Польше были открыты 32 тыс. избирательных участков, где более 29 млн граждан выбирали президента из тринадцати кандидатов.