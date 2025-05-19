Метеоролог назвал самый холодный день в Москве на неделе

Вильфанд: Во вторник температура воздуха в Москве опустится до плюс 12–14

Tекст: Ирма Каплан

На этой неделе в Москве самым холодным днем станет вторник: дневная температура воздуха прогнозируется в диапазоне плюс 12–14 градусов, что приблизительно на три градуса ниже средней многолетней нормы для этого времени года, рассказал ТАСС научный руководитель Роман Вильфанд.

«В понедельник воздушные массы в Москве хоть и будут перемещаться с юго-запада, но погода будет облачной, ночью еще очень тепло – плюс 10-12 градусов. Уже пойдут дожди и плотная облачность не позволит солнцу влиять на температурный режим, что обусловит понижение температуры», – пояснил он.

Во вторник ночью температура снизится до плюс 7–9 градусов из-за западных воздушных масс. Днем будет прохладно, прогнозируются осадки: за первые два дня недели в столице выпадет 10–15 мм дождя.

В среду ночью температура в Москве упадет до плюс 5–7 градусов, в области – до 2 градусов. Однако к дневным часам немного потеплеет, и температура поднимется до 18–20 градусов, в некоторых районах региона – до 15–20 градусов.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в начале недели жителей Центральной России ожидает похолодание с дневной температурой не выше плюс 17 градусов и сильными дождями.