Кевина Спейси пригласили в Канны для вручения престижной награды

Guardian: Кевина Спейси пригласили в Канны для вручения наград

Tекст: Ирма Каплан

Актер Кевин Спейси удостоен премии за достижения всей жизни, которую ему вручат на 10-м гала-ужине фонда Better World 20 мая, пишет The Guardian.

Мероприятие пройдет вне официальной программы Каннского кинофестиваля, однако отель Carlton считается одним из его центральных площадок киносмотра.

Во время визита в Канны Спейси представит свой новый фильм «Пробуждение». Представители фестиваля отказались комментировать вопрос о возможном появлении Спейси на красной дорожке.

В 2023 году суд в Британии оправдал Кевина Спейси по обвинениям в сексуальном насилии над четырьмя мужчинами. Кроме того, он был оправдан по аналогичным обвинениям в гражданском процессе в Нью-Йорке в 2022 году.

Ранее актер был отстранен от проекта Netflix и исключен из сериала «Карточный домик» после обвинений, выдвинутых с 2017 года более чем 30 мужчинами.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, перед началом кинофестиваля актриса Холли Берри призналась, что вынуждена была в последний момент искать новое платье для церемонии открытия Каннского кинофестиваля из-за новых строгих правил мероприятия.