Зрелость перестаёт быть минусом. Женщина после 40 лет – это не компромисс. Это выбор в пользу устойчивости, осознанности и настоящей близости. У такой женщины другая энергия – спокойная, принимающая.22 комментария
Кевина Спейси пригласили в Канны для вручения престижной награды
Guardian: Кевина Спейси пригласили в Канны для вручения наград
Американский актер Кевин Спейси во вторник, 20 мая, получит на гала-вечере в Каннах награду за достижения всей жизни – «Непреходящее влияние на кино и искусство» и «Десятилетия блестящего артистизма», пишет Guardian.
Актер Кевин Спейси удостоен премии за достижения всей жизни, которую ему вручат на 10-м гала-ужине фонда Better World 20 мая, пишет The Guardian.
Мероприятие пройдет вне официальной программы Каннского кинофестиваля, однако отель Carlton считается одним из его центральных площадок киносмотра.
Во время визита в Канны Спейси представит свой новый фильм «Пробуждение». Представители фестиваля отказались комментировать вопрос о возможном появлении Спейси на красной дорожке.
В 2023 году суд в Британии оправдал Кевина Спейси по обвинениям в сексуальном насилии над четырьмя мужчинами. Кроме того, он был оправдан по аналогичным обвинениям в гражданском процессе в Нью-Йорке в 2022 году.
Ранее актер был отстранен от проекта Netflix и исключен из сериала «Карточный домик» после обвинений, выдвинутых с 2017 года более чем 30 мужчинами.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, перед началом кинофестиваля актриса Холли Берри призналась, что вынуждена была в последний момент искать новое платье для церемонии открытия Каннского кинофестиваля из-за новых строгих правил мероприятия.