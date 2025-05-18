МИД Франции отверг обвинения во вмешательстве в румынские выборы

Tекст: Ольга Иванова

Опровержение обвинений во вмешательстве Франции в президентские выборы в Румынии появилось в заявлении МИД, опубликованном в социальной сети X (соцсеть заблокирована в России), передает ТАСС. В документе подчеркивается: «В Telegram и Twitter распространяются совершенно необоснованные обвинения в адрес Франции в том, что она якобы вмешивается в президентские выборы в Румынии. Франция категорически отвергает эти обвинения и призывает всех проявить ответственность и уважение к румынской демократии».

К заявлению был прикреплен скриншот поста Павла Дурова, на котором красными буквами написано слово «фейк». Французское ведомство также указало, что решение об отмене первого тура президентских выборов в декабре 2024 года румынские власти приняли самостоятельно после вмешательства субъектов, якобы связанных с Россией.

Ранее в своем Telegram-канале сооснователь мессенджера Павел Дуров сообщил, что отказался выполнять просьбу властей одной западноевропейской страны по блокировке каналов румынских консерваторов перед выборами. В публикации был использован эмодзи багета.

Ранее кандидат в президенты Румынии Джордже Симион обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в «диктаторских замашках» и вмешательстве в демократические процессы страны.



