Кандидат в президенты Румынии Симион обвинил Макрона во вмешательстве в выборы

Tекст: Вера Басилая

Симион сообщил в интервью французскому телеканалу CNews, что не уважает Эммануэля Макрона из-за его диктаторских наклонностей и «вмешательства в демократические процессы Румынии», пишет Politico.

По его словам, французский посол в Румынии обсуждал выборы с председателем Конституционного суда, который аннулировал результаты первого тура президентских выборов из-за опасений по поводу вмешательства России.

Симион заявил, что посол Франции объехал регионы страны, убеждая предпринимателей поддерживать его соперника, мэра Бухареста Никушора Дана.

В интервью он также сравнил современную Францию с Ираном, обвинил Париж в утрате духовных ценностей и резко раскритиковал французские власти за политику в отношении детей и традиционных ценностей.

Симион лидирует в президентской гонке от партии «Альянс за объединение румын», его основной соперник – Никушор Дан, выступающий за проевропейский курс и усиление давления на Россию. Первый тур завершился с результатом 41% у Симиона и 21% у Дана, во втором туре разрыв, согласно опросам, уменьшился.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон решил сдать в аренду французское ядерное оружие и разместить его в Румынии.

Между тем разрыв между кандидатами на выборах президента Румынии Джордже Симионом и мэром Бухареста Никушором Даном сократился.

Напомним, Джордже Симион победил в первом туре президентских выборов в Румынии, набрав почти 41% голосов, и выступил против вовлечения страны в военные конфликты и предоставления военной помощи на Украине.