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    16 мая 2025, 11:05 • Новости дня

    Кандидат в президенты Румынии заявил о неуважении Макрона

    Кандидат в президенты Румынии Симион обвинил Макрона во вмешательстве в выборы

    Tекст: Вера Басилая

    Кандидат в президенты Румынии Джордже Симион обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в «диктаторских замашках» и вмешательстве в демократические процессы страны, сообщает Politico.

    Симион сообщил в интервью французскому телеканалу CNews, что не уважает Эммануэля Макрона из-за его диктаторских наклонностей и «вмешательства в демократические процессы Румынии», пишет Politico.

    По его словам, французский посол в Румынии обсуждал выборы с председателем Конституционного суда, который аннулировал результаты первого тура президентских выборов из-за опасений по поводу вмешательства России.

    Симион заявил, что посол Франции объехал регионы страны, убеждая предпринимателей поддерживать его соперника, мэра Бухареста Никушора Дана.

    В интервью он также сравнил современную Францию с Ираном, обвинил Париж в утрате духовных ценностей и резко раскритиковал французские власти за политику в отношении детей и традиционных ценностей.

    Симион лидирует в президентской гонке от партии «Альянс за объединение румын», его основной соперник – Никушор Дан, выступающий за проевропейский курс и усиление давления на Россию. Первый тур завершился с результатом 41% у Симиона и 21% у Дана, во втором туре разрыв, согласно опросам, уменьшился.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон решил сдать в аренду французское ядерное оружие и разместить его в Румынии.

    Между тем разрыв между кандидатами на выборах президента Румынии Джордже Симионом и мэром Бухареста Никушором Даном сократился.

    Напомним, Джордже Симион победил в первом туре президентских выборов в Румынии, набрав почти 41% голосов, и выступил против вовлечения страны в военные конфликты и предоставления военной помощи на Украине.

    13 мая 2025, 22:58 • Новости дня
    Захарова придумала Каллас новое прозвище

    Захарова назвала Каллас «пакетчицей» после заявления о новых санкциях

    Захарова придумала Каллас новое прозвище
    @ RONALD WITTEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава евродипломатии Кая Каллас заявила о работе над новым пакетом антироссийских санкций, за что официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала ее пакетчицей.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила журналистам в Копенгагене о работе над 17-м пакетом антироссийских санкций, за что официальный представитель МИД России Мария Захарова дала ей емкое нарицательное имя.

    «Пакетчица», – подписала Захарова в своем Telegrаm-канале реплику Каллас о новом пакете антироссийских санкций.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава дипслужбы Евросоюза Кая Каллас сообщила на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС в Варшаве, что Еврокомиссия намерена принять 17-й пакет санкций против России к 20 мая.

    Евросоюзу становится все сложнее согласовать новые серьезные санкции против России без поддержки США, главным препятствием для единства стран блока остается позиция Венгрии.


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    14 мая 2025, 13:02 • Новости дня
    Рар: Имидж фон дер Ляйен навсегда испачкан

    Политолог Рар: «Пфайзергейт» вынудит Урсулу фон дер Ляйен радикализоваться в украинском вопросе

    Рар: Имидж фон дер Ляйен навсегда испачкан
    @ ALESSANDRO DELLA VALLE/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    У главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен немало врагов в органах власти ЕС. Поэтому за решением европейского суда по скандалу с Pfizer могут последовать призывы к ее отставке, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее суд ЕС признал главу ЕК ответственной за сокрытие данных о переговорах по закупке вакцин против коронавируса.

    «Решение суда ЕС, обязывающее Еврокомиссию предоставить все документы о закупках медпрепаратов за миллиарды европейских налогоплательщиков – сильный удар по главе Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен. Она годами скрывала документацию, пытаясь в этом вопросе уйти в тень. Теперь, вероятно, всплывут данные о каких-то правонарушениях на переговорах с Pfizer», – спрогнозировал немецкий политолог Александр Рар.

    «Не думаю, что она лично замешана в коррупции, но, судя по всему, превышение полномочий все-таки было допущено. Ряд высокопоставленных еврочиновников точит на нее зуб из-за ее ярко выраженного вождизма и нежелания ни с кем советоваться в принятии решений. Поэтому наверняка скоро последуют призывы к ее отставке», – продолжил он.

    «Скандал навсегда испортил репутацию фон дер Ляйен и омрачил ее второе председательство в ЕК. Но она будет бороться и пытаться свалить вину на других. Это у нее получается очень хорошо. Кроме того, глава ЕК попытаться компенсировать этот провал активностью по другим направлениям своей деятельности и займет еще более радикальную позицию в украинском вопросе», – заключил Рар.

    Ранее суд ЕС признал фон дер Ляйен ответственной за укрывательство информации о контрактных переговорах по закупке вакцин Pfizer против коронавируса в 2021–2023 годах. В постановлении отмечается, что глава ЕК скрыла от журналистки The New York Times переписку с главой фармацевтического гиганта Альбертом Бурлой, в том числе СМС-сообщения, пишет РИА «Новости».

    В 2021 году главу ЕК заподозрили в непосредственном влиянии на переговорный процесс, скандал в СМИ получил название «Пфайзергейт» (Pfizergate). Общая сумма сделки могла достигать 35 млрд евро, а приобретенные 1,8 млрд доз значительно превышали потребности ЕС. Фон дер Ляйен призывали опубликовать переписку, но ЕК в июне 2022-го отказалась предать ее гласности.

    Ранее газета ВЗГЛЯД рассуждала, сможет ли глава ЕК получить еще больше власти и стать протопрезидентом ЕС.

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    15 мая 2025, 21:05 • Видео
    Переговоры с Украиной в Турции. Чего ждать?

    В Турции возобновляются переговоры по урегулированию на Украине, прерванные по настоянию Запада весной 2022 года. Причем, как и в 2022 году, российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский. О чем это говорит?

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    14 мая 2025, 16:44 • Новости дня
    Глава МИД Франции объявил о новых санкциях ЕС против России

    Барро сообщил о новых санкциях ЕС против 194 танкеров, 31 компании и банков

    Глава МИД Франции объявил о новых санкциях ЕС против России
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Евросоюз принял решение о расширении санкционного списка в отношении России, включив туда десятки компаний, банков и физических лиц.

    О новых санкциях Евросоюза против России сообщил глава французского МИД Жан-Ноэль Барро на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Барро заявил: «В связи с отказом Путина от прекращения огня мы вводим санкции против 194 нефтяных танкеров, 31 компании, поставляющей оружие, банков и 26 лиц, ответственных за маневры по дестабилизации».

    По его словам, ограничительные меры затронут значительное количество объектов, среди которых транспортные средства для поставок нефти, организации в сфере вооружений, а также банки.

    Барро отметил, что лица, включенные в новый санкционный список, по мнению ЕС, причастны к действиям, направленным на дестабилизацию обстановки на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский союз готовит расширение санкционного списка, чтобы включить в него компании, которых подозревают в обходе ограничений через третьи страны.

    Евросоюз включил в 17-й пакет антироссийских санкций меры против танкеров, которые перевозят нефть под иностранными флагами.

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    14 мая 2025, 12:02 • Новости дня
    Фон дер Ляйен объявила о санкциях ЕС против 189 танкеров
    Фон дер Ляйен объявила о санкциях ЕС против 189 танкеров
    @ Marcin Bielecki/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В 17-й пакет антироссийских санкций Евросоюза вошли ограничения для танкеров, перевозящих нефть под иностранными флагами.

    Евросоюз включил в 17-й пакет санкций против России рестрикции в отношении 189 танкеров, занимающихся перевозкой российской нефти, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    «Мы включили в черный список 189 танкеров, чтобы нанести удар по российскому энергетическому экспорту», – подчеркнула фон дер Ляйен. По ее словам, под ограничения попали суда, которые идут под флагами разных государств, сообщает ТАСС.

    Теперь этим танкерам запрещен вход в порты Евросоюза. Европейским компаниям также запрещено проводить любые финансовые операции с этими судами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дипломаты европейских стран согласовали 17-й пакет ограничительных мер, который должен быть окончательно утвержден министрами иностранных дел ЕС 20 мая.

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    14 мая 2025, 10:54 • Новости дня
    Суд ЕС признал фон дер Ляйен виновной в сокрытии данных о вакцинации

    Европейский суд признал фон дер Ляйен ответственной за сокрытие данных о вакцинах

    Суд ЕС признал фон дер Ляйен виновной в сокрытии данных о вакцинации
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признана ответственной за укрывательство информации по контрактам на закупку вакцин против коронавируса.

    Европейский суд юстиции признал доводы истца обоснованными в деле о сокрытии главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен переписки, связанной с закупкой вакцин против COVID-19 в 2021–2023 годах, передает ТАСС.

    Речь идет о решении суда по иску, связанному с непредоставлением информации о контрактных переговорах между Еврокомиссией и фармацевтической компанией Pfizer. В постановлении отмечается, что фон дер Ляйен отказалась публиковать переписку, в том числе СМС-сообщения, содержащие согласование условий многомиллиардных контрактов.

    Обвинения выдвинула газета The New York Times, которая в 2023 году сообщила о необоснованном отказе главы Еврокомиссии раскрывать детали переговоров. По данным издания, через эти контакты обсуждались контракты на сумму более 30 млрд евро на поставку вакцин для стран Евросоюза.

    СМИ писали, что попытки получить доступ к переписке главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с главой Pfizer при переговорах по закупке вакцин в 2021 году выявили серьезные пробелы в прозрачности руководства Еврокомиссии.

    Урсула фон дер Ляйен ранее не раскрыла переписку с главой Pfizer, что вызвало критику со стороны омбудсмена ЕС.

    Суд Льежа прекратил расследование иска о коррупции в отношении главы Еврокомиссии, связанного с закупкой этих вакцин.

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    16 мая 2025, 08:45 • Новости дня
    Евросоюз захотел ввести полное торговое эмбарго против России
    Евросоюз захотел ввести полное торговое эмбарго против России
    @ EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Евросоюза обдумывают новые ограничения на торговлю с Россией, включая введение высоких пошлин и полное торговое эмбарго, сообщило европейское издание Politico.

    По данным Politico, Евросоюз обсуждает введение новых жестких торговых мер в отношении России, передает ТАСС.

    Издание пишет, что в числе рассматриваемых вариантов – введение высоких пошлин на российские товары, а также возможность полного торгового эмбарго.

    Эти вопросы будут затронуты на предстоящем заседании Европейского политического сообщества в Албании. В мероприятии примут участие представители Евросоюза, Британии и Украины. Решения обсуждаются на фоне продолжающейся спецоперации на Украине и введения предыдущих пакетов санкций против России.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европейский союз готовится утвердить новый, семнадцатый пакет антироссийских санкций на заседании министров иностранных дел 20 мая.

    Евросоюз принял решение о расширении санкционного списка, включив туда десятки компаний, банков и физических лиц из России.

    МИД России заявил о провале экономики ЕС из-за антироссийских санкций.

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    13 мая 2025, 23:38 • Новости дня
    Макрон признался, что Франция исчерпала возможности поставок оружия Украине

    Макрон заявил об исчерпанных Францией запасах вооружений для Украины

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент Франции Эммануэль Макрон признался в телеинтервью, что Париж больше не может поставлять Украине технику и вооружение без ущерба для собственной безопасности.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в эфире программы «Эммануэль Макрон – вызовы Франции» на телеканале TF1, что его страна исчерпала все возможности по передаче Украине техники и оборудования из своих запасов.

    «Мы отдали Украине все, что у нас было. Мы даже производили гораздо больше и гораздо быстрее, но нельзя отдавать то, чего у тебя нет... Мы не только передали все, что могли, но и втрое увеличили производство. В этом году все, что мы производим, отправляется на Украину», – цитирует Макрона ТАСС.

    Французский лидер заявил, что его страна передала Украине огромное количество снарядов и техники, артиллерийские системы, кроме того, во Франции прошла обучение «бригада из тысяч человек», которая отправилась в ВСУ под именем «Анны Киевской».

    Как писала ранее  газета ВЗГЛЯД, президент Франции высказался против отправки крупных военных сил западных стран на территорию Украины для ее безопасности.

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    13 мая 2025, 11:55 • Новости дня
    Еврокомиссия потребовала от стран ЕС полного отказа от российских энергоресурсов
    Еврокомиссия потребовала от стран ЕС полного отказа от российских энергоресурсов
    @ Wilfried Wirth/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз не планирует возобновлять закупки российского газа даже после завершения конфликта и будет требовать от стран ЕС отказа от российских энергоресурсов, заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен.

    По словам Йоргенсена, Еврокомиссия уже представила соответствующий план и послала четкий сигнал, что не собирается «закупать ни единой молекулы российских ресурсов», передает ТАСС.

    Йоргенсен добавил, что отказ касается всех видов российских энергоресурсов, включая сжиженный природный газ и ядерное топливо. При этом подчеркивается, что вопрос закупок российского газа не будет рассматриваться даже в случае возможного перемирия на Украине.

    На прошлой неделе Еврокомиссия представила детальный план по полному отказу от российских энергоресурсов к концу 2027 года. Окончательное решение по этому плану должны принять страны Евросоюза.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о недопустимости возвращения к закупкам российского газа, назвав это исторической ошибкой.

    Юристы отметили невозможность для ЕС законно отказаться от обязательств по российскому газу и объяснили, почему подобные планы не соответствуют международному праву.

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    13 мая 2025, 11:39 • Новости дня
    Суд Парижа признал Депардье виновным в домогательствах

    Депардье признали виновным по делу о домогательствах

    Суд Парижа признал Депардье виновным в домогательствах
    @ CHRISTOPHE PETIT TESSON/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Актер Жерар Депардье был признан виновным по делу о домогательствах во время съемок картины три года назад и приговорен к 18 месяцам условного срока.

    Суд Парижа признал французского актера Жерара Депардье виновным по делу о домогательствах на съемках фильма в 2021 году, передает BFMTV. «Жерар Депардье признан виновным», – сообщило издание со ссылкой на заявление судьи.

    Актер был приговорен к 18 месяцам условного срока, сообщает РИА «Новости».

    Обвинение в марте этого года требовало для Депардье именно такое наказание, а также штраф в 20 тыс. евро. В данный момент продолжается зачитывание приговора.

    Инцидент, в котором обвиняют известного артиста, произошел на съемочной площадке три года назад. Детали дела не раскрываются, однако оно вызвало широкий резонанс во Франции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе прошлого года парижская прокуратура добилась направления в суд дела об изнасиловании против Жерара Депардье.

    1 апреля сообщалось, что актер Жерар Депардье, привлеченный к суду во Франции по обвинению в сексуальных домогательствах, якобы планирует переезд в Россию и уже начал изучать русский.

    2 мая организаторы концерта Депардье в немецком городе Путбусе решили отменить выступление артиста после того, как стало известно о запрете на его выезд из страны.

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    14 мая 2025, 12:55 • Новости дня
    Кремль ответил на заявления Макрона о размещении ядерного оружия Франции в Европе

    Песков заявил о необходимости усилий для стратегической безопасности Европы

    Tекст: Вера Басилая

    России, США и европейским странам предстоит совместная работа по обеспечению стратегической безопасности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля подчеркнул, что обладателям ядерного оружия в Европе необходимо приложить значительные усилия для формирования архитектуры стратегической стабильности, передает ТАСС.

    Песков сделал это заявление в ответ на вопрос о словах президента Франции Эммануэля Макрона, который ранее выразил готовность обсудить размещение французских самолетов с ядерным оружием на территории других европейских государств.

    Российский посол во Франции Алексей Мешков охарактеризовал французскую инициативу о создании ядерного зонтика для Европы как ироничную, подчеркнув ограниченность военного потенциала Парижа.

    Президент Франции Эммануэль Макрон отметил необходимость диалога с Россией, заявив, что переговоры возможны только после установления перемирия на Украине.

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    14 мая 2025, 16:12 • Новости дня
    Times сообщила о планах Франции ограничить оборонные кредиты Лондону

    Tекст: Ольга Иванова

    Париж выступил за максимально жесткие ограничения для британских компаний в будущей европейской оборонной кредитной программе.

    Франция настаивает на том, чтобы Лондон получил ограниченный доступ к новой программе кредитов на развитие оборонной промышленности Евросоюза, передает РИА «Новости». По данным газеты Times, Париж предлагает ограничить участие Британии 15% от объема фонда SAFE, который составляет 150 млрд евро.

    Издание отмечает, что Италия, Германия и Польша выступают против такой позиции, предлагая порог в 35%. В рамках будущего договора о безопасности, который готовится к подписанию на саммите Британии и ЕС 19 мая, обсуждается не только оборонное сотрудничество, но и вопросы о рыболовных квотах.

    «Франция настаивает на том, чтобы ограничить доступ Великобритании к 85% средств фонда перевооружения», – цитирует газета дипломатический источник. При этом Париж подчеркивает, что приоритетным должно оставаться финансирование европейских компаний в интересах так называемой стратегической автономии, на которой настаивает президент Макрон.

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    15 мая 2025, 10:28 • Новости дня
    Британия и Германия договорились о создании новой дальнобойной ракеты
    Британия и Германия договорились о создании новой дальнобойной ракеты
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министры обороны Британии и Германии Джон Хили и Борис Писториус договорились о начале проекта создания нового высокоточного оружия с дальностью свыше 2 тыс. км, сообщает Reuters.

    Британия и Германия договорились о совместной разработке нового оружия дальнего действия, передает Reuters.

    Планируется создать ракету с дальностью поражения более 2 тыс. км, что стало продолжением прошлогоднего двустороннего оборонного соглашения между странами.

    Сообщается, что проект будет анонсирован в Берлине министрами обороны Британии Джоном Хили и Германии Борисом Писториусом. Они также намерены обсудить совместные закупки торпед и объявить о поставках британских военных мостов для нужд Германии.

    Министр обороны Британии Хили заявил, что партнерство способствует росту экономики, созданию рабочих мест и укреплению инвестиций в обеих странах.

    Дополнительные детали о сроках реализации и бюджете проекта пока не раскрывались.

    Ранее власти Германии и Франции договорились совместно с другими партнерами разработать оружие дальнего действия для повышения обороноспособности Европы.

    Европейские страны обсудили необходимость усиления сотрудничества с Британией в сфере обороны для укрепления военно-промышленного комплекса и устранения технологических пробелов.

    Смена власти в Германии, по мнению экспертов, не сулит ничего хорошего для стабильности в Европе.

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    14 мая 2025, 12:30 • Новости дня
    Эксперт объяснил планы ЕС поднять пошлины на сельхозпродукцию с Украины

    Экономист Лизан: Отмена льгот ЕС на сельхозпродукцию ослабит позиции Украины

    Эксперт объяснил планы ЕС поднять пошлины на сельхозпродукцию с Украины
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Отмена ЕС льгот для украинской сельхозпродукции поставит Киев в еще большую зависимость от морских коридоров транспортировки зерна. Тем самым решение Брюсселя ослабит позиции офиса Зеленского на потенциальных мирных переговорах с Москвой, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее стало известно, что ЕС планирует повысить пошлины на украинский сельхозимпорт.

    «Украинская аграрная сфера представляет собой упрощенную сельхозмодель СССР. Огромные колхозы закрылись, осталось лишь производство яиц и птицы, а крупный бизнес сконцентрировал в своих руках земельный банк. В отсутствии передовых технологий и мер господдержки предпринимателям выгоднее всего выращивать зерновые и масличные культуры, которые они затем продают в ЕС», – отметил экономист Иван Лизан.

    «В объединении другая модель с множеством мелких фермеров, разделением производителей по специализациям, иными регуляторными мерами, земельными ресурсами и логистикой. Они не смогли конкурировать с украинской продукцией, которая хлынула на местный рынок в 2022 году и стала мешать производителям из Восточной Европы. Импульсом к этому потоку товаров послужило снятие ограничений на ввоз целого перечня продукций республики после начала СВО», – продолжил он.

    «Конечно, эта ситуация быстро перестала устраивать многих членов ЕС. Отмене льгот способствовал и доступ Украины к водным перевозкам и выходу в Мировой океан. Киеву стали не нужны дунайские порты – из Большой Одессы идет экспорт зерна и другой продукции. Теперь местные производители еще больше будут зависеть от коридоров, по которым нужно перенаправить объемы, ранее поставлявшиеся в Европу», – спрогнозировал он.

    «Это ослабляет позиции Киева на потенциальных мирных переговорах, поскольку Россия может пригрозить парализовать украинское судоходство и еще больше обрушить экономику, проведя масштабные атаки по портам и судам», – заметил аналитик.

    «Что касается ЕС, то отмена льгот защитит их фермеров, поскольку для Европы важнее рабочие места и собственное производство, чем закупка дешевой продукции. На Украине же образуются излишки зерна, что теоретически должно снизить цены на него», – добавил эксперт.

    «Но Киев вряд ли будет критиковать Брюссель, поскольку других партнеров у него, по сути, не осталось. К тому же Европа может предложить Украине альтернативный льготный механизм, возможно, снятие квот по несущественным товарным позициям – грецким орехам, меду или малине», – резюмировал Лизан.

    Ранее стало известно, что ЕС планирует повысить пошлины на украинский сельхозимпорт, которые в Киеве называют «спасательным кругом» для фермеров и бюджета Украины. Решение было принято после того, как Польша возглавила европейскую инициативу по защите фермеров, пишет Financial Times.

    У ЕС есть соглашение о свободной торговле с Украиной, а действие ряда других пошлин Брюссель временно приостановил в 2022 году. Однако их сроки истекают 6 июня, и Европа планирует ввести «переходные меры», пока обе стороны разрабатывают новый договор.

    Беспошлинный режим распространялся на кукурузу, сахар и птицу, часть которых через ЕС доставлялась в Африку и Азию. Это вызывало недовольство фермеров и политиков в Польше, Франции и других странах, обвинявших украинский экспорт в снижении внутриевропейских цен.

    В ЕС подтверждают, что прежние договоренности Киева и Брюсселя не будут возобновлены. «Это плохой сигнал для Украины. Решение будет принято не ранее октября», – сказал Бернд Ланге, председатель торгового комитета Европейского парламента.

    Власти Украины подсчитали, что отмена льгот срежет доходы страны примерно на 3,5 млрд евро в год. Квота на кукурузу сократится с 4,7 млн тонн до 650 тысяч в годовом исчислении, на птицу – с 57 тыс. тонн до 40 тысяч, а на сахар – со 109 тыс. тонн до 40 тысяч. Под ударом также окажутся поставки меда.

    На днях польские дальнобойщики возобновили блокировку движения грузовых автомобилей на пункте пропуска у Дорогуска из-за несогласия с льготами для перевозчиков с Украины. Киев потребовал от Варшавы немедленно разблокировать границу.

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    15 мая 2025, 15:28 • Новости дня
    Лавров назвал заявления Макрона по Украине непостижимыми

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава МИД России Сергей Лавров подверг критике высказывания французского президента Эммануэля Макрона о конфликте на Украине, отметив их противоречивость и неприемлемость для России.

    На заседании Дипломатического клуба Лавров заявил, что слова Макрона по украинскому конфликту «умом понять невозможно». Министр отметил, что страны Запада продолжают обсуждать необходимость мобилизации Европы против России, используя Украину как «бесценный инструмент», передает ТАСС.

    Лавров сообщил, что на Украине уже действуют под видом наемников западные инструкторы и военнослужащие НАТО. Он подчеркнул, что Запад планирует ввести дополнительные стабилизационные силы, несмотря на неоднократные предупреждения России об абсолютной неприемлемости такого шага.

    По словам министра, Макрон в недавнем интервью заявил о необходимости избегать прямого столкновения с Россией, чтобы не допустить третьей мировой войны, однако допускает размещение французских войск на украинской территории, чтобы сдерживать Россию. Лавров подчеркнул, что такие заявления звучат от лидера страны с историей и культурой, что делает ситуацию еще более парадоксальной. «Беда. Умом этого понять невозможно», – сказал российский министр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон заявил, что власти на Украине осознают невозможность возврата всех утраченных с 2014 года территорий. Макрон признал, что Франция больше не может поставлять Украине технику и вооружение без ущерба для собственной безопасности. Президент Франции отметил необходимость диалога с Россией и подчеркнул, что переговоры возможны только после установления перемирия на Украине.

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    14 мая 2025, 05:35 • Новости дня
    Французская разведка предупредила чиновников о «русских шпионах»

    Tекст: Антон Антонов

    Сотрудников госаппарата во Франции призывают быть бдительными из-за опасности контактов с «русскими шпионами», в том числе в неформальной обстановке, пишет L'Express.

    Главное управление внутренней безопасности Франции распространило среди новых сотрудников правительства и парламента специальные предупреждения, передает ТАСС со ссылкой на L'Express.

    В этих уведомлениях говорится, что любой человек, включая собеседника в баре, может быть потенциальным шпионом или пытаться оказать влияние на чиновника. Разведка отдельно подчеркивает опасность необдуманных романтических связей. Предупреждения направлены парламентариям, их помощникам и сотрудникам министерств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Франция отказала в аккредитации ряду российских журналистов на Олимпийских играх в Париже. Париж заявил, что действует из принципа предосторожности из-за угрозы кибератак через компьютерные сети. При этом гражданин Франции Лоран Винатье в июне признал вину в сборе сведений по военной деятельности России.

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