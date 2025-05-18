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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Россия выигрывает в переговорной игре

    Позиции, с которыми Москва и Киев вышли на переговоры, диаметрально противоположны. Однако переговоры все равно продолжатся. Потому что сторонам нужен сам переговорный процесс – чтобы выиграть в грандиозной переговорной игре.

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    18 мая 2025, 20:22 • Новости дня

    Политологи объяснили военное сближение Британии и ЕС

    Эксперты: Британия и ЕС укрепляют военные и экономические связи, чтобы пережить «бурю» Трампа

    Политологи объяснили военное сближение Британии и ЕС
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Углубляющееся оборонное сотрудничество Лондона и Брюсселя – это реакция на украинский кризис, а также на ослабление интереса США к НАТО и Европе, сказали газете ВЗГЛЯД политологи Федор Лукьянов и Станислав Ткаченко. Ранее стало известно, что Британия и ЕС на саммите в понедельник объявят о знаковом соглашении по обороне и безопасности.

    «Вряд ли эту встречу можно называть «саммитом капитуляции» (определение британских консерваторов - прим. ВЗГЛЯД). Но, безусловно, Brexit вызвал очень глубокие потрясения, разбираться с последствиями которых обеим сторонам приходится до сих пор», – подчеркнул Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», директор по научной работе Фонда клуба «Валдай».

    «В нынешней ситуации, связанной с «бурей», которую пытается вызвать президент США Дональд Трамп, гибкость во внутренней и внешней политике, а также способность принимать решения самостоятельно дорогого стоят. Потому Великобритания уже заключила с США торговое соглашение и почти вышла из кризиса, а Брюссель – нет. ЕС труднее вести переговоры с кем бы то ни было, поскольку это огромный конгломерат с множеством разнообразных интересов», – отметил он.

    «Оборонное сотрудничество Лондона и Брюсселя – это реакция на украинский кризис, а также на ослабление интереса США к НАТО и к Европе. Судя по всему, речь идет о тактическом сближении Британии и ЕС, совмещении стандартов, проведении совместных закупок и реализации общих проектов», – пояснил Станислав Ткаченко, профессор факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Что касается экономической составляющей саммита, то таким образом Европа на фоне деиндустриализации хочет повысить свои инвестиционные рейтинги. После Brexit Брюссель смотрел свысока на Великобританию, на ее небольшой рынок. Сейчас же Британия со своей промышленностью стала для ЕС крайне привлекательным партнером», – продолжил спикер.

    По его словам, не исключено, что стороны хотят создать не просто таможенный союз, а общий рынок. «В Европе уже пять лет думают, как приспособить экономическое сотрудничество к новой политической реальности», – отметил политолог.

    «С 2016 по 2020 год был кризис, когда европейцы хотели примерно наказать англичан, чтобы больше никто не выходил из ЕС, а Лондон не шел ни на какие уступки Брюсселя. Потом ситуация изменилась. Во время пандемии Европа пострадала больше других регионов с точки зрения снижения экономики и медленного восстановительного роста», – напомнил аналитик.

    «Затем началась пикировка между ЕС и США. Поэтому сейчас европейцы хотят увеличить объем внутреннего рынка, чтобы меньше зависеть от ударов Вашингтона», – указал эксперт.

    Ранее стало известно, что представители Британии и ЕС на саммите в понедельник в Лондоне объявят о знаковом соглашении по обороне и безопасности, призванном укрепить Европу, поскольку США снижают свои обязательства на континенте. Переговорщики также могут объявить о планах по смягчению некоторых правил торговли продуктами питания и углублению энергетического сотрудничества, пишет The New York Times.

    «Партнерство очень важно в это неспокойное время», – заявила на прошлой неделе Кая Каллас, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности. «Вызовы безопасности, с которыми мы сталкиваемся в Европе, требуют от нас работать вместе», – указал Джон Хили, министр обороны Британии.

    «В наше время большой неопределенности и нестабильности Британия не ответит замкнутостью, а с гордостью займет свое место на мировой арене, укрепив наши союзы», – анонсировал Кир Стармер, британский премьер. Но его влиятельные политические оппоненты, например, Эндрю Гриффит, член Консервативной партии, а также ряд британских таблоидов назвали встречу «саммитом капитуляции» и «предательством Brexit».

    17 мая 2025, 15:23 • Новости дня
    Боуз прокомментировал слова фон дер Ляйен о месте России в Европе
    Боуз прокомментировал слова фон дер Ляйен о месте России в Европе
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Высказывание главы Еврокомиссии о том, что Россия якобы не часть Европы, вызвало резкую реакцию ирландского журналиста Чея Боуза.

    Боуз отметил, что фон дер Ляйен фактически взяла на себя роль определяющей, кто относится к Европе, и назвал ее подход диктатом по географии, передает РИА «Новости».

    «Неизбранный, коррумпированный Еврофюрер теперь устанавливает диктат по географии. Это не пародийный аккаунт. Это действительно она», – заявил он.

    Слова фон дер Ляйен вызвали в соцсетях бурные обсуждения и критику в адрес Еврокомиссии за попытки навязать свою трактовку географических и политических границ Европы.

    Ранее политолог Александр Рар заявил, что у главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен немало врагов в органах власти ЕС, ее мидж навсегда испачкан.

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    16 мая 2025, 08:45 • Новости дня
    Евросоюз захотел ввести полное торговое эмбарго против России
    Евросоюз захотел ввести полное торговое эмбарго против России
    @ EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Евросоюза обдумывают новые ограничения на торговлю с Россией, включая введение высоких пошлин и полное торговое эмбарго, сообщило европейское издание Politico.

    По данным Politico, Евросоюз обсуждает введение новых жестких торговых мер в отношении России, передает ТАСС.

    Издание пишет, что в числе рассматриваемых вариантов – введение высоких пошлин на российские товары, а также возможность полного торгового эмбарго.

    Эти вопросы будут затронуты на предстоящем заседании Европейского политического сообщества в Албании. В мероприятии примут участие представители Евросоюза, Британии и Украины. Решения обсуждаются на фоне продолжающейся спецоперации на Украине и введения предыдущих пакетов санкций против России.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европейский союз готовится утвердить новый, семнадцатый пакет антироссийских санкций на заседании министров иностранных дел 20 мая.

    Евросоюз принял решение о расширении санкционного списка, включив туда десятки компаний, банков и физических лиц из России.

    МИД России заявил о провале экономики ЕС из-за антироссийских санкций.

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    17 мая 2025, 19:35 • Видео
    Индия оценила российское оружие

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди похвалил российскую систему С-400 за беспрецедентную мощь. Очередное обострение индо-пакистанского конфликта позволило его сторонам испытать закупленное российское и китайское вооружение в деле.

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    17 мая 2025, 15:40 • Новости дня
    Писториус призвал ЕС готовиться к прекращению огня на Украине
    Писториус призвал ЕС готовиться к прекращению огня на Украине
    @ Moritz Frankenberg/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Европа должна быть готова к моменту, когда Россия и Украина смогут договориться о прекращении огня, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

    Писториус подчеркнул важность заблаговременной подготовки к возможному дню начала перемирия между Россией и Украиной, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что несмотря на отсутствие перспектив перемирия на данный момент, европейские страны должны смотреть в будущее и думать не только о текущей ситуации, но и о первом дне после возможного прекращения огня.

    Писториус добавил, что Германия готова взять на себя ведущую роль в поддержке восстановления Украины, объединив усилия в коалиции стран, желающих оказать помощь после наступления перемирия.

    По оценке газеты The New York Times, Россия вышла победителем из дипломатической схватки. American Conservative сообщила об успешном исходе переговоров в Стамбуле.American Conservative сообщила об успешном исходе переговоров в Стамбуле.

    Эксперты отметили, что после первого за три года раунда переговоров в Стамбуле дипломатическая инициатива перешла к России.

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    16 мая 2025, 11:05 • Новости дня
    Кандидат в президенты Румынии заявил о неуважении Макрона

    Кандидат в президенты Румынии Симион обвинил Макрона во вмешательстве в выборы

    Кандидат в президенты Румынии заявил о неуважении Макрона
    @ EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Кандидат в президенты Румынии Джордже Симион обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в «диктаторских замашках» и вмешательстве в демократические процессы страны, сообщает Politico.

    Симион сообщил в интервью французскому телеканалу CNews, что не уважает Эммануэля Макрона из-за его диктаторских наклонностей и «вмешательства в демократические процессы Румынии», пишет Politico.

    По его словам, французский посол в Румынии обсуждал выборы с председателем Конституционного суда, который аннулировал результаты первого тура президентских выборов из-за опасений по поводу вмешательства России.

    Симион заявил, что посол Франции объехал регионы страны, убеждая предпринимателей поддерживать его соперника, мэра Бухареста Никушора Дана.

    В интервью он также сравнил современную Францию с Ираном, обвинил Париж в утрате духовных ценностей и резко раскритиковал французские власти за политику в отношении детей и традиционных ценностей.

    Симион лидирует в президентской гонке от партии «Альянс за объединение румын», его основной соперник – Никушор Дан, выступающий за проевропейский курс и усиление давления на Россию. Первый тур завершился с результатом 41% у Симиона и 21% у Дана, во втором туре разрыв, согласно опросам, уменьшился.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон решил сдать в аренду французское ядерное оружие и разместить его в Румынии.

    Между тем разрыв между кандидатами на выборах президента Румынии Джордже Симионом и мэром Бухареста Никушором Даном сократился.

    Напомним, Джордже Симион победил в первом туре президентских выборов в Румынии, набрав почти 41% голосов, и выступил против вовлечения страны в военные конфликты и предоставления военной помощи на Украине.

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    15 мая 2025, 22:40 • Новости дня
    Гражданина Украины обвинили в попытке поджога дома премьера Британии

    Tекст: Вера Басилая

    Гражданину Украины Роману Лавриновичу предъявлены обвинения в попытке поджога дома премьер-министра Британии Кира Стармера и еще двух объектов.

    Британская прокуратура выдвинула обвинения гражданину Украины Роману Лавриновичу в попытке поджечь дом, принадлежащий премьер-министру страны Киру Стармеру, передает ТАСС.

    По информации Скотленд-Ярда, Лавриновичу также инкриминировались попытки поджога автомобиля, который ранее принадлежал главе правительства, а также бывшей квартиры Стармера.

    Задержание подозреваемого произошло 13 мая. На данный момент он находится под стражей. Судебное разбирательство по делу должно пройти 16 мая.

    Ранее сотрудники Скотленд-Ярда арестовали 21-летнего мужчину после попытки поджога жилья, связанного с премьер-министром Британии.

    Напомним, на севере Лондона произошел пожар в двух квартирах, связанных с Киром Стармером.


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    17 мая 2025, 10:52 • Новости дня
    В Европе установили жесткие лимиты на оплату крупных покупок наличными
    В Европе установили жесткие лимиты на оплату крупных покупок наличными
    @ K. Schmitt/Fotostand/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Европа ужесточила борьбу с наличными деньгами. Евросоюз вводит единый лимит на наличные платежи, ограничив оплату крупных покупок суммой до 10 тыс. евро.

    Отмечается, что через полтора года в Евросоюзе начнет действовать единый лимит: наличными можно будет оплатить только покупки стоимостью до 10 тыс. евро, превышающие эту сумму операции разрешены лишь безналичным способом, передает РИА «Новости».

    Многие страны ЕС уже ввели собственные ограничения, часто заметно более жесткие. Так, в Греции лимит для наличных составляет 500 евро, в Словении для юридических лиц – 420 евро, для физических лиц – 5 тыс. евро. В Словакии установлен максимальный лимит – 15 тыс. евро. Всего лимиты действуют в 19 из 27 стран Евросоюза.

    Некоторые страны G20 тоже ввели ограничения: в Австралии лимит – 10 тыс. местных долларов, в Индии – 200 тыс. рупий, в Турции – 30 тыс. лир, в Мексике ограничения распространяются на отдельные товары, например автомобили, недвижимость и ювелирные изделия.

    В ряде стран ЕС и G20 отсутствуют формальные лимиты, но действует усиленный контроль. В Канаде о крупных операциях свыше 10 тыс. канадских долларов необходимо сообщать налоговым органам. В Австрии, Германии, Люксембурге и Швеции покупатель обязан предъявить удостоверение личности при оплате суммы свыше 10 тыс. евро.

    В некоторых государствах, таких как Россия, Венгрия, Эстония, Финляндия, Ирландия, Аргентина, Индонезия, США, Южная Корея, ЮАР и Япония, законодательство прямо не устанавливает лимитов, но действуют особые правила. Например, в России юридические лица ограничены лимитом в 100 тысяч рублей, а финские магазины имеют право отказываться от приема наличных.

    В России председатель наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов заявил о неизбежном сокращении использования наличных денег в экономике, подчеркнув, что банки продолжат играть ключевую роль в управлении личными финансами граждан.

    До этого экс-зампред ЦБ Сергей Дубинин опроверг прогнозы о возможном отказе от наличных денег в России, заявив, что из-за особенностей российской экономики и поведения граждан наличные платежи останутся востребованы еще долгое время.

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    17 мая 2025, 00:14 • Новости дня
    Поджигатель дома Стармера украинец Лавринович оказался связан с ВСУ и модельным бизнесом
    Поджигатель дома Стармера украинец Лавринович оказался связан с ВСУ и модельным бизнесом
    @ соцсети

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинец Роман Лавринович обвиняется в попытках поджога имущества премьер-министра Британии, а его родственники участвуют в боевых действиях, пишет The Daily Telegraph.

    Подробности биографии подозреваемого в поджоге дома премьера Британии Кира Стармера раскрыло издание The Daily Telegraph. Как сообщил отец обвиняемого, у Романа Лавриновича есть родственники, воюющие в составе Вооруженных сил Украины.

    «Его дядя сражается на передовой с россиянами, он на 100% занимает проукраинскую позицию. Он никогда не говорил на русском языке и не разрешает своим сестре и брату или кому-либо еще даже слушать русскую музыку», – рассказал он.

    Отец отметил, что после начала Россией спецоперации на Украине Лавринович уехал в Германию, а спустя год переехал в Лондон. Впервые в британской столице Лавринович жил еще ребенком, а затем, уже в 2023 году, вновь обосновался там вместе с матерью и младшими братом и сестрой.

    Когда сестра не смогла поступить в школу, она вернулась на Украину, а обвиняемый остался жить с бабушкой в районе Сиденем на юге Лондона.

    В материале издания сообщается, что Лавринович имел контракт с модельным агентством и являлся учредителем строительной компании.

    Отец подозреваемого отмечает, что разговаривал с сыном незадолго до его задержания и не заметил изменений в его поведении. В последние недели Лавринович жил один после возвращения бабушки на Украину.

    По данным следствия, 21-летний Лавринович обвиняется по трем эпизодам поджога: двери дома Стармера в Кентиш-тауне, автомобиля политика и квартиры в Ислингтоне. Эти инциденты произошли с 8 по 12 мая. Сейчас семья Стармера проживает на Даунинг-стрит.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, гражданину Украины Роману Лавриновичу предъявили обвинения в попытке поджога дома премьер-министра Британии Кира Стармера и еще двух объектов.

    Сотрудники Скотленд-Ярда арестовали 21-летнего мужчину после инцидента с поджогом жилья на севере Лондона, связанного с британским премьер-министром.

    На севере Лондона произошел пожар в двух квартирах, имеющих отношение к Киру Стармеру, полиция подозревает поджог.

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    18 мая 2025, 12:09 • Новости дня
    The New York Times: Британия и ЕС объявят о новом оборонном союзе
    The New York Times: Британия и ЕС объявят о новом оборонном союзе
    @ Thomas Trutschel/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Лидеры Британии и Евросоюза на лондонском саммите планируют заявить об историческом оборонном и энергетическом сотрудничестве на фоне снижения роли США.

    Встреча, на которой будет обсуждаться новая эпоха сотрудничества между Британией и Евросоюзом, состоится в понедельник в Лондоне, передает The New York Times. Ожидается подписание ключевого соглашения по обороне и безопасности, направленного на усиление военного потенциала Европы из-за сокращения участия США.

    Планируется также объявить о смягчении правил в сфере торговли продуктами питания и расширении энергетического партнерства. Переговоры по этим вопросам сопровождались трудностями, включая разногласия по рыболовству и молодежным обменам.

    На фоне ослабления американской поддержки Украины и изменения роли США в мире, Британия и Евросоюз стремятся продемонстрировать единство в решении общих проблем безопасности. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила: «Партнерство очень важно в столь неспокойное время». Министр обороны Британии Джон Хили подчеркнул необходимость совместной работы ради безопасности Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Евросоюзе рассматривают возможность создания нового оборонного фонда с участием стран, не входящих в сообщество. Британия и ЕС объявили о планах создать общий оборонный фонд. Финляндия призвала США прояснить сроки военного разворота от Евросоюза.

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    16 мая 2025, 14:04 • Новости дня
    Посол России: Европейцам нужно спасать свою экономику

    Посол России во Франции: ЕС следует спасать свою экономику, а не «душить» российскую

    Tекст: Евгения Караваева

    Евросоюз должен думать о своей экономике, а не о новых санкциях против России, заявил посол во Франции Алексей Мешков.

    Угрозы новых санкций со стороны ЕС неэффективны, европейцам следует думать о спасении своей экономики. Об этом ТАСС заявил посол России во Франции Алексей Мешков.

    «Европейцам надо думать о том, как спасать свою экономику, а не удушать нашу», – сказал он.

    Мешков прокомментировал высказывания Франции о новых экономических санкциях против России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз готовится утвердить 17-й пакет антироссийских санкций 20 мая. Новые ограничения включают высокие пошлины и полное торговое эмбарго.


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    18 мая 2025, 04:45 • Новости дня
    Власти Британии решили создать нацгвардию для защиты инфраструктуры

    Times: Власти Британии собрались объявить о создании национальной гвардии

    Tекст: Ирма Каплан

    Власти Британии планируют сформировать многотысячную национальную гвардию для усиления защиты ключевых энергетических и транспортных объектов, пишет Times.

    Планы по созданию национальной гвардии для охраны стратегически важных объектов отражены в правительственном обзоре стратегической обороны, пишет The Sunday Times.

    Новое формирование будет организовано по образцу гражданского ополчения, созданного в годы Второй мировой войны, когда Британия столкнулась с угрозой вторжения.

    «Многотысячные гражданские силы будут охранять жизненно важные объекты, такие как аэропорты и атомные станции», – говорится в материале.

    В состав гвардии войдут несколько тысяч добровольцев, основной задачей которых станет охрана ключевых инфраструктурных объектов, включая атомные электростанции, телекоммуникационные узлы и точки выхода интернет-кабелей на побережье. Также гвардейцы будут нести службу на электростанциях, обеспечивающих энергоснабжение крупных аэропортов.

    Высокопоставленные источники в правительстве Великобритании отметили, что решение связано с необходимостью повысить защиту на фоне возможных атак со стороны вражеских государств и террористических группировок.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Париж выступил за максимально жесткие ограничения для британских компаний в будущей европейской оборонной кредитной программе.

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    16 мая 2025, 10:28 • Новости дня
    Politico: Разрыв между кандидатами на выборах президента Румынии сократился

    Tекст: Вера Басилая

    Второй тур президентских выборов в Румынии обещает острую борьбу между Джордже Симионом и мэром Бухареста Никушором Даном, при этом разрыв между кандидатами сократился до минимума по итогам последних опросов, пишет Politico.

    В первом туре президентских выборов в Румынии лидер правых националистов Джордже Симион набрал 41%, а его соперник, независимый мэр Бухареста Никушор Дан – 21%. Однако последние опросы фиксируют стремительное сокращение разрыва между кандидатами: один из них, проведенный AtlasIntel, показал равенство – по 48% у каждого, а свежий опрос IRSOP впервые отдал лидерство Дану – 52% против 48% у Симиона, пишет Politico.

    «Мы фактически побеждаем. Все, что нам нужно – это честные выборы и корректная работа всех институтов, тогда мы окажемся первыми, когда подсчет голосов завершится», – заявил Симион.

    Симион выступает против поддержки Украины и отстаивает сближение с Молдавией, тогда как Дан предлагает сохранить европейский вектор и усилить давление на Россию. Эксперты отмечают, что исход во многом зависит от явки: если она останется на уровне первого тура (до 55%), шансы Симиона высоки, а если превысит 60%, преимуществом воспользуется Дан. На результат также серьезно влияет голосование румынской диаспоры, которая уже начала участвовать во втором туре.

    Оба кандидата противопоставляют себя «политической системе» и обещают перемены, однако вектор политики зависит от исхода голосования: Симион выступает за радикальный национализм и «традиционные ценности», в то время как Дан обещает сохранить курс на Европу и Запад.

    Ранее Джордже Симион победил в первом туре президентских выборов в Румынии и получил почти 41% голосов.

    Симион сообщил, что намерен назначить Кэлина Джорджеску на пост премьер-министра в случае победы на выборах.

    Лидер президентской гонки в Румынии выступил против участия страны в военных конфликтах и предоставления военной помощи на Украине.

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    15 мая 2025, 22:48 • Новости дня
    Канцлер ФРГ сообщил о принятии санкций ЕС против России

    Канцлер Германии сообщил о принятии 17-го пакета санкций против России

    Tекст: Денис Тельманов

    Европейский союз готовится утвердить новый, 17-й пакет антироссийских санкций на заседании министров иностранных дел 20 мая.

    Европейский союз примет новый пакет ограничительных мер против России во вторник, 20 мая, об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц телеканалу ZDF, передает РИА «Новости». По его словам, пакет уже готов и будет утвержден в Брюсселе в этот день. Мерц уточнил, что новые санкции вступят в силу сразу после принятия.

    Ранее источник в Совете ЕС сообщил, что постоянные представители стран Евросоюза согласовали на уровне послов семнадцатый пакет санкций. Ожидается, что его утвердят на заседании глав европейских МИД.

    Власти России неоднократно заявляли, что страна способна справляться с санкционным давлением Запада. В Москве отмечали, что страны Запада не признают провал санкционной политики. После введения предыдущих пакетов в самих западных странах звучали сомнения в их эффективности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России подчеркнул связь ухудшения экономической ситуации в Евросоюзе с антироссийскими санкциями и действиями европейских политиков.

    Евросоюз готовится расширить санкционный список, включив в него новые компании и юридические лица, которые он считает причастными к обходу ограничений через третьи страны.

    Странам Евросоюза становится все труднее согласовывать новые серьезные санкции против России без поддержки со стороны США, а главным препятствием для единства остается позиция Венгрии.

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    16 мая 2025, 02:28 • Новости дня
    На юге Британии загорелся завод исторических автомобилей

    В Оксфордшире загорелся центр реставрации автомобилей Bicester Motion

    Tекст: Денис Тельманов

    В английском графстве Оксфордшир возник сильный пожар в комплексе Bicester Motion, где расположены десятки автомастерских по реставрации классики.

    Серьезный пожар вспыхнул на территории комплекса Bicester Motion в графстве Оксфордшир, сообщает Mirror. Инцидент произошел на базе бывшей авиабазы, где размещены более пятидесяти предприятий по реставрации классических автомобилей.

    По словам члена местного совета Сэма Холланда, возгорание затронуло значительную часть исторического автомобильного центра. К тушению уже привлекли десять пожарных бригад, сообщили представители спасательной службы графства.

    Очевидцы отмечают, что над районом происшествия поднимаются густые клубы дыма, которые видны за несколько километров. Власти порекомендовали жителям района не открывать окна и избегать выхода на улицу из-за опасности для здоровья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на фабрике картона в городе Назарабад произошел пожар, который привел к серьезным повреждениям нескольких перерабатывающих цехов. На западе США взрыв разрушил здание завода Northrop Grumman, который производит ракетные двигатели, а причины инцидента пока не установлены.

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    17 мая 2025, 19:39 • Новости дня
    В Лондоне задержали второго подозреваемого по делу о поджоге дома Стармера

    Tекст: Мария Иванова

    В аэропорту Лондона Лутон был задержан второй подозреваемый по делу о попытках поджога объектов, связанных с премьер-министром Киром Стармером.

    Лондонская полиция задержала второго подозреваемого по делу о попытках поджога объектов, связанных с премьер-министром Британии Киром Стармером, передает ТАСС.

    Как сообщили в Скотленд-Ярде, 26-летний мужчина был задержан 17 мая в аэропорту Лутон примерно в 13.45 по местному времени по подозрению в сговоре для совершения поджога с целью подвергнуть опасности жизнь людей.

    Операцию проводили сотрудники контртеррористического подразделения полиции, поскольку преступление связано с главой правительства. Задержанный доставлен в полицейский участок и допрашивается. В полиции уточнили, что это задержание связано сразу со всеми тремя случаями поджогов, совершёнными с 8 по 12 мая.

    Ранее по этому делу был задержан 21-летний гражданин Украины Роман Лавринович, который обвиняется в трех эпизодах поджога, включая попытку поджечь дверь дома сестры жены Стармера, старый автомобиль премьер-министра и квартиру в Ислингтоне, ранее принадлежавшую политику. Лавринович остается под стражей, следующее слушание по делу пройдет 6 июня в Центральном уголовном суде Олд-Бейли.

    После победы лейбористов на выборах летом 2024 года Кир Стармер переселился с семьей на Даунинг-стрит, однако объекты, подвергшиеся атакам, ранее были связаны с ним и его родственниками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, гражданину Украины Роману Лавриновичу предъявили обвинения в попытке поджога дома премьер-министра Британии Кира Стармера и еще двух объектов. Следствие установило, что Лавринович связан с ВСУ и модельным бизнесом.

    Сотрудники Скотленд-Ярда ранее арестовали 21-летнего мужчину после попытки поджога дома Стармера в северной части Лондона.

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    16 мая 2025, 01:31 • Новости дня
    Стало известно о переговорах Ирана и евротройки в Стамбуле

    Иран провел консультации с Британией, Францией и Германией по ядерной проблематике

    Tекст: Денис Тельманов

    В Стамбуле прошли консультации между иранской делегацией и представителями стран евротройки, посвященные вопросам иранской ядерной программы и перспективам сделки.

    Встреча состоялась на уровне заместителей министров иностранных дел, передает РИА «Новости». Переговоры прошли после того, как четвертый раунд консультаций Ирана с США в Омане завершился 11 мая.

    По словам министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, заметен прогресс и сближение позиций Ирана и США, однако Иран не собирается полностью отказываться от обогащения урана, хотя готов скорректировать его уровень для укрепления доверия.

    Ранее даты визита главы МИД Ирана в страны евротройки оставались не определены, но консультации с европейскими сторонами продолжаются. Власти Ирана подчеркивали, что готовы вести переговоры при условии проявления добрых намерений со стороны европейцев.

    Ранее запланированный раунд консультаций был перенесен в связи с ожиданием новых контактов между Тегераном и Вашингтоном. В переговорах с США иранскую сторону представляет Аббас Аракчи, американскую – спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, советник верховного лидера Ирана Али Шамхани заявил о готовности отказаться от запасов высокообогащенного урана и ограничить ядерную программу в обмен на немедленную отмену всех экономических санкций.

    Президент США Дональд Трамп анонсировал возможность скорого заключения соглашения, ограничивающего ядерные разработки Тегерана. Дональд Трамп также выразил желание подписать соглашение с Тегераном при условии отказа Ирана от разработки ядерного арсенала.

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