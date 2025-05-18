Политологи объяснили военное сближение Британии и ЕС

Эксперты: Британия и ЕС укрепляют военные и экономические связи, чтобы пережить «бурю» Трампа

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Вряд ли эту встречу можно называть «саммитом капитуляции» (определение британских консерваторов - прим. ВЗГЛЯД). Но, безусловно, Brexit вызвал очень глубокие потрясения, разбираться с последствиями которых обеим сторонам приходится до сих пор», – подчеркнул Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», директор по научной работе Фонда клуба «Валдай».

«В нынешней ситуации, связанной с «бурей», которую пытается вызвать президент США Дональд Трамп, гибкость во внутренней и внешней политике, а также способность принимать решения самостоятельно дорогого стоят. Потому Великобритания уже заключила с США торговое соглашение и почти вышла из кризиса, а Брюссель – нет. ЕС труднее вести переговоры с кем бы то ни было, поскольку это огромный конгломерат с множеством разнообразных интересов», – отметил он.

«Оборонное сотрудничество Лондона и Брюсселя – это реакция на украинский кризис, а также на ослабление интереса США к НАТО и к Европе. Судя по всему, речь идет о тактическом сближении Британии и ЕС, совмещении стандартов, проведении совместных закупок и реализации общих проектов», – пояснил Станислав Ткаченко, профессор факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

«Что касается экономической составляющей саммита, то таким образом Европа на фоне деиндустриализации хочет повысить свои инвестиционные рейтинги. После Brexit Брюссель смотрел свысока на Великобританию, на ее небольшой рынок. Сейчас же Британия со своей промышленностью стала для ЕС крайне привлекательным партнером», – продолжил спикер.

По его словам, не исключено, что стороны хотят создать не просто таможенный союз, а общий рынок. «В Европе уже пять лет думают, как приспособить экономическое сотрудничество к новой политической реальности», – отметил политолог.

«С 2016 по 2020 год был кризис, когда европейцы хотели примерно наказать англичан, чтобы больше никто не выходил из ЕС, а Лондон не шел ни на какие уступки Брюсселя. Потом ситуация изменилась. Во время пандемии Европа пострадала больше других регионов с точки зрения снижения экономики и медленного восстановительного роста», – напомнил аналитик.

«Затем началась пикировка между ЕС и США. Поэтому сейчас европейцы хотят увеличить объем внутреннего рынка, чтобы меньше зависеть от ударов Вашингтона», – указал эксперт.

Ранее стало известно, что представители Британии и ЕС на саммите в понедельник в Лондоне объявят о знаковом соглашении по обороне и безопасности, призванном укрепить Европу, поскольку США снижают свои обязательства на континенте. Переговорщики также могут объявить о планах по смягчению некоторых правил торговли продуктами питания и углублению энергетического сотрудничества, пишет The New York Times.

«Партнерство очень важно в это неспокойное время», – заявила на прошлой неделе Кая Каллас, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности. «Вызовы безопасности, с которыми мы сталкиваемся в Европе, требуют от нас работать вместе», – указал Джон Хили, министр обороны Британии.

«В наше время большой неопределенности и нестабильности Британия не ответит замкнутостью, а с гордостью займет свое место на мировой арене, укрепив наши союзы», – анонсировал Кир Стармер, британский премьер. Но его влиятельные политические оппоненты, например, Эндрю Гриффит, член Консервативной партии, а также ряд британских таблоидов назвали встречу «саммитом капитуляции» и «предательством Brexit».