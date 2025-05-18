Мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ в Белгородской области

Tекст: Дарья Григоренко

Гладков в своем Telegram-канале написал, что инцидент произошел на участке дороги Казинка – Борки Валуйского округа. По его словам, беспилотник ВСУ атаковал гражданский автомобиль, в результате чего пострадал мирный житель.

Пострадавшего мужчину с осколочными ранениями головы, рук и ног доставили в Валуйскую центральную районную больницу. После оказания первой медицинской помощи его планируют транспортировать в областную клиническую больницу, уточнил он. Гладков добавил, что машина, подвергшаяся атаке, получила повреждения.

В воскресенье в Минобороны сообщили, что в Белгородской области система ПВО за сорок минут ликвидировала еще четыре беспилотника, запущенных с территории Украины утром 18 мая.

Ранее Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли территорию Белгородской области более 70 снарядами за прошедшие сутки. Он также сообщил, что в результате массированной атаки на четыре муниципалитета Белгородской области были повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и складские помещения.