Позиции, с которыми Москва и Киев вышли на переговоры, диаметрально противоположны. Однако переговоры все равно продолжатся. Потому что сторонам нужен сам переговорный процесс – чтобы выиграть в грандиозной переговорной игре.6 комментариев
ВСУ атаковали четыре муниципалитета в Белгородской области
В Белгородской области дроны ВСУ повредили дома, хозпостройки и склады
В результате массированной атаки на четыре муниципалитета Белгородской области были повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и складские помещения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Инциденты с обстрелом и атаками дронов ВСУ произошли в четырех муниципалитетах Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, предварительно отметив, что обошлось без жертв.
Он рассказал, что в городе Шебекино после удара дрона загорелось складское помещение, огонь ликвидирован. Осколками был поврежден припаркованный автобус. В селе Новая Таволжанка системой РЭБ был подавлен FPV-дрон, при этом в жилом доме пострадали кровля, окна, фасад и забор.
«В Валуйском округе село Шведуновка подверглось обстрелу. От взрывной волны в хуторе Лобковка повреждено остекление в частном доме», – сообщил губернатор в Telegram-канале.
Гладков добавил, что в хуторе Бочанка Волоконовского района дрон сдетонировал во дворе частного домовладения, из-за чего две хозпостройки повреждены.
В селе Бессоновка Белгородского района беспилотник ударил по сельхозпредприятию, повредил стену складского помещения. В поселке Октябрьский из-за атаки FPV-дрона загорелась кровля частного дома, возгорание ликвидировали сотрудники МЧС.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, губернатор Гладков сообщил, что более 320 человек стали жертвами атак со стороны Украины на территории Белгородской области с февраля 2022 года.